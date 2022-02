Russland darf nicht am ESC teilnehmen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

An anderer Stelle wurde gezeigt, wie schnell man reagieren kann: Das Champions-League Finalspiel der UEFA sollte Ende Mai im russischen St. Petersburg stattfinden - auf Anfrage von Abgeordneten des Europaparlaments wurde heute darüber entschieden, dass das Endspiel NICHT in Russland stattfinden wird - als Zeichen des Protests der UEFA.

Neu auf der COSMO Playlist: "Rebel"

"Rebel" ist ein im wahrsten Sinne des Wortes spannender neuer Track aus Nigeria von Sängerin und Rapperin Tesh Carter und Rapper Blaqbonez. Spannend, von der Anmutung her: bedrohliche Synthies sorgen für eine bedrohliche Stimmung. Darum geht’s ja auch im Song, um eine Rebellin, die sich gegen andere auflehnt. Spannend ist auch die Mischung zweier der erfolgreichsten Genres der letzten Jahre. "Rebel" hat den Vibe vom nigerianischen Afrobeats und den Rhythmus von Reggaeton aus der Karibik und Südamerika.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Rosalía mit freakigem Chicken-Teriyaki-Track

"Chicken Teriyaki" heißt der neue Track von Superstar Rosalía aus Barcelona, benannt nach dem klassischen japanischen Gericht. Teriyaki reimt sie auf Patinaki, spanisch für Rollschuh, und auf Maki und Kawasaki, also japanische Sushi und Motorräder. Halb Nonsens-Text, der so frisch klingt wie ein Freestyle, halb geht’s um weibliche Selbstermächtigung, Rosalia singt davon, dass ihr die Welt offen steht, was sie alles erleben und was sie sich und ihrer Katze alles kaufen will. Im Video dazu liefern Rosalía und ihre Dance Crew eine Aerobic-Stunde, die aus dem Ruder läuft, mit supercooler Choreo am Boden und einer einstudierten Gestik bei der Hook zwischen Manga und Ententanz.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mavi Phoenix mit Album "Marlon"

Das verbindende Element der 15 neuen Songs auf "Marlon" dem neuen Album von Mavi Phoenix, ist seine Transition. "Marlon" heißt jetzt Mavi Phoenix‘ Alter Ego, sein neuer, im Pass eingetragener Name. Darauf gibt es frühlingshafte Stücke LoFi Rap und Indie Pop mit traurigen Lyrics. In "So Happy I’m Useless" geht’s um die Wirkung von Antidepressiva und deren Stigmatisierung in der Öffentlichkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sven Väth mit erstem Album seit 2 Dekaden

"Catharsis" soll eine Art musikalische Autobiographie sein, mit Sounds verschiedener Etappen, die Sven Väth irgendwann mal begeistert haben und mit denen er erfolgreich war. Im Titeltrack mischt er Tribal Beats und orientalische Klänge zu einem Trance-Haften Groove zusammen, in "What I Used To Play" gibt’s Retro 80er Synthesizer, in "The Inner Voice" euphorischen, hymnenhaften 90er Techno-Pop und auf "Feiern" futuristischen Minimal mit poppiger, bassiger Melodie.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Für Elektronik-Musikfans ein echtes Highlight, auf das sie lange warten mussten. "Catharsis" ist das erste Soloalbum von Sven Väth seit 20 Jahren. Der Techno-DJ und Producer gilt als eine der größten Koryphäen der Elektronikmusik und als einer der bekanntesten deutschen Musiker weltweit.

Neuer Song "Salary" von G-West zusammen mit Ghanaian Stallion

Neues Futter für eure Playlist - diesmal aus Ghana: G-West mit "Salary". Entspannte Afrobeats-Vibes vom Newcomer aus Accra, der kulturellen Hauptstadt Ghanas, wo die lebendige Musikszene des Landes tobt. Nicht ganz einfach, bei so vielen ambitionierten Leuten herauszustechen - aber G-West hat sich dafür Support von Ghanaian Stallion gesucht.

Megalohs Hausproduzent, der seit einiger Zeit sehr aktiv in Ghana ist und scheinbar pausenlos arbeitet und connected. Zuletzt hat er mit Black Sherif einen richtigen Run hingelegt, sogar Superstar Burna Boy ist für einen Remix dazu gekommen. Gute Voraussetzungen für G-West also, könnte man meinen. Die richtige Arbeitseinstellung hat er sowieso: "Meine musikalische Reise hatte Höhen und Tiefen, wie das im Leben eben so ist" , erzählt G-West. " Meine Leidenschaft und meine Begeisterung treiben mich als Künstler weiter an. Am Mikro zu stehen und Songs aufzunehmen, die den Menschen gefallen, motiviert mich. Und das macht all die Schwierigkeiten wieder wett ". Produzent Ghanaian Stallion hat auch davon erzählt, wie intuitiv G-West arbeitet - und hat gesagt: Den sollte man im Auge behalten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kehlani mit neuem Song "Little Story"

Dem Video zum Song nach kann man vermuten: Kehlani scheint Retro-Fan zu sein! Alles in Schwarz-weiß gehalten, Kehlani mit einer brennenden Bibel in der Hand und die Produktion auch absolut reduziert: Und am Ende setzen fast schon ein bisschen magisch wirkende Streicher ein, um die Stimmung zu komplettieren. Kehlani ist ohne Frage eine der interessantesten Artists der US-R'n'B Szene: Es dreht sich viel um Liebe und Verletzlichkeit in ihren Texten. Aber sie bezieht auch immer mal wieder deutlich Stellung gegen Schönheitswahn und Oberflächlichkeit!

Sie hat sich vor Kurzem erst ihre Brustimplantate wieder entfernen lassen - und in Interviews zum Thema gesagt: Ich habe jahrelang damit gekämpft, was es heißt, schön zu sein. Ich weiß noch, wie Leute unter ein Video von mir schrieben: Sie ist ja furchtbar gebaut. Und daraufhin habe ich mir die Implantate einsetzen lassen.

Jetzt also Kehrtwende und zurück zu sich selbst - sicher eine gute Entscheidung. Das Album "Blue Water Road" erscheint wohl schon bald.