Krieg in der Ukraine - Reaktionen der Musiker:innen vor Ort

Am längsten und eindringlichsten ist der Post von Alyona Alyona. Die ukrainische Rapperin und Aktivistin hat bei Instagram ihren heutigen Tag beschrieben. Ein sehr schwerer Tag, sagt sie. Sie habe auf der Straße lange Schlangen gesehen, vor Geldautomaten, Apotheken und Supermärkten. Die Menschen haben Panik und wollen sich mit allem, was wichtig werden könnte versorgen. Dabei, sagt Alyona Alyona, solle man jetzt vor allem Ruhe bewahren, das hätten ihr auch die Ukrainer in den Regionen Luhansk und Donzek gesagt, die Putin am Wochenende für unabhängig erklärt hatte. Man solle auf die Anweisungen der Regierung vertrauen und auf die Armee. Sie ruft auf für Spenden zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigungstruppen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die ukrainische Folk-Pop-Band Dakhabrakha hat kurzerhand ihre Europa-Tour unterbrochen wegen des Einmarsches der Russen in die Ukraine.

Dakhabrakha bezeichnen Putin als den Hitler des 21.Jahrhunderts. Genau dasselbe sagt die verhinderte ukrainische ESC-Kandidatin dieses Jahres, Alina Pash. Beide appellieren an die westlichen Mächte. Sie sollen der Ukraine helfen, denn Putin würde sich nicht nur mit ihrer Heimat begnügen, es gelte ihn gemeinsam zu stoppen.

Besonders persönlich war die Story vom deutsch-ukrainischen Rapper Olexesh. Die zeigt ein Foto seiner Familie mit Oma und Opa in der Ukraine, er schreibt dazu: "Ich liebe Euch. Nur Ihr seid mir wichtig. Hoffentlich übersteht Ihr den Krieg."

Die Musiker und Musikerinnen aus Russland, die sich heute gemeldet haben, sind regime-kritisch oder haben sich schon öffentlich gegen Putin gewandt. Am bekanntesten wohl Pussy Riot. Riot-Chefin Nadya Tolokonnikowa schreibt, sie liebe die Ukraine und sie fühle gerade großen Schmerz.

Auch die russische Rave-Band Little Big zeigt sich solidarisch mit der Ukraine, sie postet heute "No War" vor einem schwarzen Hintergrund.