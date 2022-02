Ukrainische Musikszene begeht "Ehrentag der Revolution" - und wünscht sich Frieden

Seit Monaten hält die Angst vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine an. Die US-Verteidigungsministerin Kamala Harris hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die das erste Mal seit 30 Jahren ohne russische Vertreter stattfand, mit "nie dagewesenen" wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollte Russland die Ukraine angreifen. Und auch die Musikwelt der Ukraine meldet sich zu Wort. Auf Instagram hat die Band Dakhabraka ein Foto von ihrer Tour geteilt, auf dem sie vor einem "Stop Putin"-Schriftzug stehen. Darunter schrieben sie: "Fünf Tage unterwegs, weit weg von daheim und doch nicht weit weg. Wir haben unglaubliche Unterstützung, Wertschätzung und Solidarität erfahren - Dinge, die uns Ukrainern heute sehr wichtig sind" .

Am 20. Februar gedenken viele in der Ukraine den Menschen, die bei den Kämpfen am Maidan-Platz in Kiew gestorben sind. Über 100 Menschen starben, der Präsident Janukowytsch wurde durch die Proteste faktisch abgesetzt und musste fliehen. Und der 20. Februar wird als Beginn dieser Proteste inzwischen als eine Art "Einheitsfeiertag" begangen. Auch Rapperin Alyona Alyona postete zu diesem Anlass ein Bild von sich in traditioneller Kleidung und schrieb dazu: "Wir sind die Ukrainer. Wir sind alle so unterschiedlich, aus verschiedenen Ecken, mit unterschiedlichen Dialekten, Traditionen, Küche, Geschmäcker und Vorlieben. Aber wir haben so viel gemeinsam. Den Durst, glücklich zu leben. Und vor allem waren wir in der Geschichte immer durch den Wunsch vereint, unter einem friedlichen Himmel zu leben" .

Tom Morello mit Charity-Aktion für Afghanistan

Der Gitarrist von Rage Against The Machine hat sich zusammengetan mit einigen anderen Musikern und Musikerinnen, um eine Charity Single für Mädchen in Afghanistan einzuspielen. "God Help Us All" heißt der Song, ursprünglich mal geschrieben von Tom Morello für ein Solo-Projekt.

Das besondere an dem Song ist, dass die Miraculous Love Kids mit dabei sind. Zehn junge Mädchen, die hier Akustikgitarre spielen und im Chor singen. Für Mädchen wie diese ist der Song auch gedacht. Miraculous Love Kids, das ist auch eine gleichnamige Organisation, die Mädchen im Kindes- und Teenageralter in Afghanistan von der Straße geholt und ihnen Instrumente gegeben hat, um ein neues, besseres Leben zu beginnen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Seit die Taliban da sind, geht das nicht mehr. Frauen dürfen keine Musik machen, die Organisation musste einpacken, ihre Schule wurde zerstört. Im Video sieht man die zehn Mädchen zusammen auf einem öffentlichen Platz den Song von Tom Morello spielen - für sie ist das ein großes Risiko. Mit beim Song dabei sind auch einige namhafte US-Alternative, Indie und Country Sänger wie Serj Tankian, Julien Baker oder Beth Hart.

New Yorker Bürgermeister trifft sich mit Drill-Rappern

Was war zuerst da, die Gewalt auf den Straßen New Yorks oder die gewalttätigen Lyrics von Drill Rappern? Das ist die Gretchenfrage, um die es bei dem Treffen von Bürgermeister Eric Adams mit Drill Rappern wie Maino, Slow Bucks und Bleezy ging. Der Anlass war eine Reihe von Morden an jungen Drill-Rappern in New York, Bürgermeister Adams hatte deshalb noch vor zehn Tagen angekündigt, Drill-Musik von Social Media Plattformen wie Instagram und Twitter verbannen zu wollen. Bei dem Treffen jetzt ging es aber um einen gemeinsamen Dialog mit Künstlern der Szene, wie Maino in einem Statement mit dem Bürgermeister gesagt hat. "Es wurde viel über Drill gesprochen und die Verbindung der Kultur zu Gewalt. Ich wollte einfach einen Austausch darüber mit dem Bürgermeister herstellen" . Bürgermeister Adams sagte dann auch, dass eine Zusammenarbeit geplant sei und er sich darauf freue.

Es gab auch schon erste konkrete Ideen, um gegen die Gewalt in New York vorzugehen: Guns for grants, übersetzt also etwa: "Waffen gegen Stipendien", so heißt eine Initiative, die ebenfalls an dem Treffen teilgenommen hat. Die Idee ist, dass junge Menschen ihre Schusswaffen abgeben und im Gegenzug eine Förderung für die Uni bekommen - und der Bürgermeister fand die Idee wohl sehr gut.

Musikpionier Jamal Edwards gestorben

Die Musikszene in Großbritannien trauert um einen einflussreichen Mann: Jamal Edwards ist mit nur 31 Jahren gestorben. Jamal Edwards hat als Schuljunge den YouTube Kanal SBTV gegründet und aufgebaut - und der ist schnell zu einer der wichtigsten Plattformen des Landes vor allem für Grime- und HipHop Artists geworden. Auf dem Kanal waren die Pioniere des Genre wie Wiley oder Lethal Bizzle zu sehen und gleichzeitig hat er die nächste Generation von Superstars wie Skepta und Stormzy dort versammelt. Und auch über Grime hinaus war sein Kanal SBTV bekannt - Superstars wie Rita Ora oder Ed Sheeran waren da zu sehen, immer wieder hat er Kollabos und Features organisiert. Und für diese kulturelle Leistung wurde ihm 2014 der MBE verliehen, der höchste britische Ritterorden.

Ursprünglich hat Jamal Edwards das Projekt aus Frustration gestartet. Er hat mal gesagt, dass so viele Menschen um ihn herum großartige Musiker waren, aber nichts davon im Fernsehen gesehen hat - deshalb wollte er selbst eine Plattform aufbauen. Wie wichtig er für die Schwarze Britische Musikszene geworden ist, zeigen die Reaktionen auf seinen frühen Tod: Skepta, Dave, Lady Leshurr und viele mehr haben auf Social Media geteilt, was Edwards für sie getan hat und wie bescheiden und warmherzig sie ihn erlebt haben. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb, dass die britische Musikszene einen ihrer hellsten Sterne verloren habe. Als Todesursache wurde nur eine "kurze und heftige Krankheit" angegeben.