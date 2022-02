"Wohl erster Ampiano-Song aus Berlin"- Freak De L’Afrique mit "Yebo"

"Alliance Antiraciste": Mal Élevé mit Roger Rekless, Sorah & Kutlu gegen Rassismus

Am Samstag, den 19. Februar, jährt sich der rassistische Anschlag in Hanau zum zweiten Mal. Zu dem Anlass hat Mal Élevé "Alliance Antiraciste" rausgebracht. Der Song ist seine Antwort auf stärker werdenden Rassismus in Deutschland. Auf den Staat könne man sich im Kampf gegen Rassismus nicht verlassen, deshalb müssten die Menschen selbst zusammen kommen und eine Allianz bilden, meint der Sänger und Aktivist: "Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir alle und vor allem die, die in einer Komfortzone sind, endlich mal rausgehen. Darauf kommt es nämlich an: Eine Allianz zu bilden! Vor allem Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, sollten verdammt noch mal ihr Maul auf machen, sich erheben und sich zusammentun."

Mal Élevé hat sich für den haltungsstarken Song mit Rapper und Produzent Roger Rekless, der Musikerin Sorah, die er bei einer Demo kennengelernt hat und Kutlu von der deutsch-türkisch-italienischen Rapgruppe Microphone Mafia zusammengetan. Mal Élevé schätzt seine Featuregäste für ihr politisches Engagement: "Bevor ich Musik gemacht habe, war ich schon Aktivist und ich versuche das zu kombinieren. Für mich ist das total wichtig, die Sachen, die ich singe auch wirklich zu tun. Und deswegen war es mir für den Song wichtig, Leute an den Start zu bringen, die schon Ewigkeiten aktiv sind in der Musik und im Alltag gegen Rassismus. Die Botschaft in "Alliance Antiraciste" ist: "Wir halten zusammen", meint Mal Élevé.

Lizzo sucht Plus-Size Tänzerinnen in Castingshow “Watch Out for the Big Grrrls”

Lizzo castet in einer neuen Reality-Show Plus-Size-Tänzerinnen für ihre nächste Welttour. Girls, die so aussehen wie Lizzo, würden nicht repräsentiert, deswegen mache sie sich selbst auf die Suche, sagt die Sängerin im Trailer zu „Watch Out for the Big Grrls“: Darin sind die Bewerberinnen zu sehen, wie sie sich das Herz aus der Seele tanzen und in den Spagat springen. "Wir sind dick, wir sind schön und wir wissen, was wir können", sagt Lizzo. Die zehn Frauen, die es in die Show geschafft haben, werden auch abseits der Bühne begleitet, im "Big Girrls House", wo die Kandidatinnen während der Drehzeit zusammen leben. Neben Konkurrenzverhalten verspricht die Show viel Ermutigung und body-positive Botschaften. Gäste sind nicht nur Choreografinnen und Profitänzerinnen, sondern auch Stars wie Sängerin SZA. Acht Folgen sind angekündigt. "Watch Out for the Big Grrrls” startet am 25. März beim Streaminganbieter Amazon Prime.