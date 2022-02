Megan Thee Stallion gründet Wohltätigkeitsorganisation Pete & Thomas Foundation

Während andere eine Riesenparty schmeißen, wenn sie Geburtstag haben, gründet Megan Thee Stallion eine gemeinnützige Organisation. Die Rapperin aus Houston, Texas, hat gestern zur Feier ihres 27. Lebensjahres bekannt gegeben, dass sie mit der Pete & Thomas Foundation Frauen, Kinder, Ältere und benachteiligte Communities in ihrer Heimat und weltweit unterstützen will. Die Stiftung trägt den Namen ihrer verstorbenen Eltern Joseph Pete Jr. and Holly Thomas. "Ich wollte meine Mutter, meine Oma und mich selbst stolz machen. Deshalb habe ich mich gefragt, was ich tun kann, um einen Wandel zu bewirken."

Im Fokus stehen die Bereiche Bildung, Unterkunft und Gesundheit. Die Organisation will Stipendien und Schulsachen zur Verfügung stellen. Alleinerziehenden Müttern, Seniorinnen und Senioren und Familien in Not soll bei Wohnfragen geholfen werden. Und Unterstützung bei Krebsversorgung, mentaler Gesundheit und Ernährungsunsicherheit steht auch auf dem Plan. Megan Thee Stallion bezeichnet die Stiftung als eine der "bedeutendsten Unternehmungen" ihrer Karriere.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Snoop Dogg will aus Death Row Records ein NFT-Label machen

Letzte Woche erst hat Snoop Dogg Death Row Records aufgekauft. Nun gab er in einem Clubhouse-Talk bekannt, dass er aus dem legendären Label ein NFT-Label machen will. NFT, die digitalen Sammelstücke und Unikate, sind das Trendthema in der Tech-Welt. Mit seinem Plan für Death Row will Snoop Dogg die Musikindustrie weiter ins Metaverse, die virtuelle Web 3.0-Welt, bringen: "Wir werden unsere Artists über das Metaverse rausbringen. So wie Death Row die Musikbranche erobert hat, als es das erste Indie-Label war, das zu einem Major-Label wurde, werden wir das erste Major-Label im Metaverse sein." Zu seinem 20. Studioalbum "B.O.D.R. (Bacc on Death Row)" hat Snoop Dogg ebenfalls NFTs veräußert. "Wenn eins sicher ist, dann, dass die Musikindustrie ständig im Wandel ist." Der Kauf von Death Row für vier Milliarden US-Dollar war ein bedeutsamer Moment für den Rapper aus Kalifornien. Das Label wurde 1992 unter anderem von Suge Knight und Dr. Dre gegründet und war die Anlaufstelle für die G-Funk-Ära des Westcoast-HipHop. Snoop Dogg veröffentlichte seine ersten beiden Alben "Doggystyle" und "Tha Doggfather" über Death Row Records und wurde damit berühmt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Anthologie von África Negra aus São Tomé und Príncipe angekündigt

Das Label Bongo Joe kündigt die erste Ausgabe einer Anthologie der Band África Negra aus SãoTomé und Príncipe an. África Negra ist die wohl bekannteste und legendärste Band aus dem Inselstaat im Golf von Guinea. Mit ihrem Sound aus Rumba, Soukous und Highlife, ihren energetischen Melodien und Liedern in Forro, der portugiesisch-basierten Kreolsprache ihrer Heimat, haben sie nicht nur Fans in Westafrika, sondern weltweit. África Negra gründete sich Mitte der Siebziger, 1981 erschein ihr erstes Album. Aufgenommen haben sie das in dem damals einzigen Studio in São Tomé und Príncipe. Da das aber nicht besonders groß war, musste die Band ihre Sessions im Hof spielen, nachts, mit Blick aufs Meer.

Die Bandbesetzung von Àfrica Negra hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder mal geändert, zwischenzeitlich waren sie über ein Duzend Mitglieder inklusive Blaskapelle und Tänzer. Mittlerweile hat sich África Negra verkleinert, aber aus der Originalbesetzung sind immer noch welche dabei, darunter Sänger João Seria. Auf der Anthologie werden nun remasterte Versionen ihrer größten Hits erscheinen, digitalisiert von Platten, Kassetten und CDs. Der französische DJ Tom B. hat die Lieder kuratiert. Auf Vol. 1 der Anthologie sind zwölf Songs, ein Best Of aus unterschiedlichen Veröffentlichungen der Band. Auf Vol. 2 soll es bisher unveröffentlichte Songs geben, die noch auf alten Studiobändern waren. Africa Negra erscheint am 1. April.