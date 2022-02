Eminem mit Kniefall bei der Super Bowl Halbzeitshow

Die Halbzeitshow beim Super Bowl war ein Spektakel für HipHop-Fans. Neben Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar war auch Eminem unter den Headlinern. Der Rapper nutzte seine Zeit bei der 15-Minuten-Performance für ein Zeichen gegen soziale Ungerechtigkeit. Am Ende seines Songs "Lose Yourself" kniete er sich ca. 50 Sekunden lang hin und senkte den Kopf. So etwa hatte das Football-Star Colin Kaepernick 2016 bei einem Spiel während der US-Nationalhymne gemacht und damit gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Der Quarterback wurde damals von der NFL verbannt. Eminems Fans feiern den Rapper für sein solidarisches Zeichen. Es gab Gerüchte, dass die NFL so eine politische Geste bei der Halbzeitshow nicht erlauben wollte. Ein Sprecher verneint das. Der NFL sei Eminems Kniefall schon aus den Proben bekannt gewesen. Bei der Show im SoFi Stadion in Los Angeles spielten Dr. Dre, Mary J. Blige und Co ihre größten Hits, wie "Next Episode", "Family Affair" oder "Alright". Die Bühne auf dem Spielfeld war einer weißen Häuserreihe nachempfunden. Als Überraschungsgast performte 50 Cent von der Decke hängend "In Da Club" und Anderson .Paak begleitete Eminem am Schlagzeug. Den Super Bowl haben die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals für sich entschieden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Lady Bitch Ray setzt bei Bundesvollversammlung Zeichen gegen die AfD

Am Sonntag wurde Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident wiedergewählt. Bei der Bundesversammlung haben nicht nur Menschen aus der Politik eine Stimme für die Präsidentschaftskanditat:innen abgegeben, auch Promis aus Wissenschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur. Die Fraktionen aus den Landtagen haben Delegierte wie Soulsängerin Joy Denalane oder Astronaut Alexander Gerst nach Berlin ins Paul-Löbe-Haus geschickt. Dabei ist Rapperin Lady Bitch Ray herausgestochen. Sie kam im weißen Kleid mit Schleier und trug einen blauen Beutel bei sich auf dem stand: "Nazis raus #noAfD". Lady Bitch Ray ist nicht nur für provokante Texte bekannt, sondern auch als Dr. Reyhan Şahin, promovierte Linguistin und Autorin. Sie setzt sich für Feminismus und gegen Rechtsextremismus ein. AfD-Politikerin Beatrix von Storch kommentierte Dr. Şahins Anwesenheit bei der Bundesvollversammlung mit einem Foto von ihr und der Drag Queen Gloria Viagra, nennt sie "Clowns", die Verachtung für das oberste Staatsorgan Deutschlands zeigen würden. Den "#NoAfD"-Beutel musste die Rapperin wohl zurück in die Garderobe bringen. Bei Twitter schreibt sie, dass sich wohl die richtigen Leute davon angesprochen gefühlt haben. "Eigentlich verrückt. Dass ein künstlerisches Kostüm bei der #BV2022 für mehr Aufmerksamkeit sorgt, als Nazis & Holocaust-Leugner die im Bundestag sitzen und der Bundespräsident in seiner Rede zeitgleich die #Demokratie lobt."