Cambridge Studie belegt Zusammenhang von Musikgeschmack und Persönlichkeit

In der Schulklasse gab es das coole HipHop-Girl, den harten Heavy-Metal-Typen oder den soften Emo. Genau damit haben sich jetzt Wissenschaftler aus Cambridge beschäftigt und festgestellt: Ja, es gibt den Zusammenhang von Musikgeschmack und Persönlichkeit tatsächlich.

Das besondere am Ergebnis: Es ist global. Denn es wurden 350.000 Menschen von der ganzen Welt befragt. Es handelt sich um Durchschnittswerte. Persönlichkeiten und Geschmäcker können sich natürlich verändern. Und die Stimmung spielt auch mit. Aber fest steht: Wir können zwischen fünf Persönlichkeits-Stränge unterscheiden.

Ed Sheerans "Shivers" spricht zum Beispiel Menschen an, die vom Typ eher extrovertiert sind und gerne im Mittelpunkt stehen: Sie hören im Durchschnitt zeitgenössische Musik. "Smells like Teen Spirit" von Nirvana gefällt dafür eher Menschen mit einem hohen Maß an Neurotizismus - also Eigenschaften wie Impulsivität oder Ängstlichkeit. Marvin Gayes "Whats Going On" dagegen spricht Menschen mit besonders viel Mitgefühl und Kooperationssinn an.

Die Studie ist ein Ansatz, um herauszufinden, wie man Menschen und Kulturen mit Musik zusammenbringen kann. Aber die Ergebnisse können natürlich auch kommerziell genutzt werden. Zum Beispiel um Musik-Streaming-Dienste zu verbessern. Die Forschenden dachten zunächst, dass Neurotiker entweder traurige Musik bevorzugen, um ihre Einsamkeit auszudrücken, oder sie bevorzugen fröhliche Musik, um ihre Stimmung zu verbessern. Tatsächlich scheinen sie im Durchschnitt intensivere Musikstile zu bevorzugen, was vielleicht innere Angst und Frustration widerspiegelt. Menschen nutzen Musik auf unterschiedliche Weise - einige nutzen sie zur Entspannung, andere, um ihre Stimmung zu verändern. Es kommt also am Ende doch auf die Untergruppen und den Charakter an.

Ezhel singt über toxische Beziehungen

Die neue Single "Ağlattın" des türkischen Rappers Ezhel heißt soviel wie: "Du hast mich zum Weinen gebracht". Es ist ein Song über eine toxische Liebesbeziehung. Es geht nicht ohne aber mit eben auch nicht. Das Paar schlägt sich Wunden, die nicht verheilen und die beiden machen alles täglich noch schlimmer. An einer Stelle im Text heißt es: "Ist das noch Liebe oder ist das schon Krieg?" Messerscharf analysiert Ezhel in diesem poppigen Trap-Song eine Beziehung die aufregend und katastrophal zugleich ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hinter dem meisterhaft produzierten Clip steht der Visual Artist Chehad Abdallah, der schon für Haftbefehl und Modeselektor Videos gemacht hat. Ezhel und seine weibliche Sparring-Partnerin verbildlichen den schmerzenden Text. Er zersägt ihre Highheels, sie steckt ihn kopfüber ins die Kloschüssel und betoniert anschließend seine Füße ein. Mit wenig Requisite gelingt eine sehr starke Bildsprache.

Ezhel ist in der Türkei schon seit Jahren ein Superstar und ist dort wegen kritischer Lyrics immer wieder angeeckt. Er sollte für seine Songtexte sogar in den Knast. Vor ein paar Jahren ist er dann aus seiner Heimatstadt Ankara nach Berlin gezogen und hier startet er voll durch. Er rappt inzwischen auch auf Englisch und Deutsch und hat vergangenes Jahr zwei gefeierte Singles rausgebracht. Der neue Song soll der erste vom neuen Album sein, das er für dieses Jahr angekündigt hat.

Reggae-DuoCali P & TEKA mit überragendem Remix

Rise Up & Shine feat. Stonebwoy & Seun Kuti war schon im Original ein Killer-Tune. Der Dub-Remix setzt dem Song die Krone auf. Mit analogen Geräten entwickelt der Berliner Produzent Teka Sound-Hybride zwischen Trap, Reggae und Afrobeats. Sänger Cali P hat karibisch-schweizerische Wurzeln und ist für seine engagierten Texte bekannt. "Rise Up & Shine" soll motivieren. Die Message: Durch harte Arbeit erreichst du deine Ziele.

Bei der Originalaufnahme geben die Gastvokalisten Seun Kuti aus Nigeria und Stoneboy aus Ghana den Takt an. Der Remix geht in eine andere Richtung erzählt, Sänger Cali P.: "Der Remix hat dem Song wieder einen neuen Vibe gegeben. Beim Originalen Song haben wir einen Sprung in die Afrobeats-Welt gemacht. Trotzdem kann man all diese Musik verbinden. Dancehall, Afrobeats, Reggae. Und da hat Teka genau richtig den Song in einen Roots-Reggae-Riddim verwandelt, der schon mehr einen Dub-Vibe hat."

Für den Remix haben die beiden neue Instrumentalisten eingeladen. Unter anderem den Vater von Cali P, der Percussionist ist und auf der Insel Guadeloupe lebt. Außerdem mischt noch Addis Pablo mit, der Sohn des legendären Harmonika-Spielers Augustus Pablo. Es ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit die beiden Macher in einen Remix reingesteckt haben. Aber Produzent Teka ist einfach ein Tüftler und Schrauber. Er hat sich immer wieder die Acapella-Gesangsparts angehört und wollte noch mehr aus dem Song rausholen: "Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, auch mit Akustikgitarre. Und dachte mir: Es klingt so in meinen Ohren wie fertig, wenn ich so eine Dub-Roots-Version irgendwie mache. Und habe das mal aufgenommen, Bass gespielt, ein bisschen Gitarre, ein bisschen Orgel, und als Rough-Version Cali geschickt und ich weiß noch genau wie er ausgeflippt ist." Das Tüfteln hat dermaßen Spaß gemacht, dass Cali P und Teka Ende Februar gleich ein ganzes Remix-Album rausbringen.