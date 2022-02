Mahmood & Blanco gewinnen in San Remo

Das gab's noch nie: Zwei Männer im Duett mit einer Liebesballade gewinnen das wichtigste Musikfestival Italiens. Der Song Brividi ist ein Statement dafür, Liebe nicht mehr nur in Hetero-normativen Kategorien zu denken. Die Lyrics erzählen vom Ende einer Liebesbeziehung und der Unfähigkeit, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Im Video zum Song umarmt Mahmood einen Mann. Der Sänger sagt nie klar, was er für eine sexuelle Orientierung hat. Die queere Community in Italien feiert das Duo total ab.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Kandidaten beim ESC in Turin

Wer in San Remo gewinnt, darf Italien beim ESC vertreten. Ein Heimspiel sozusagen: Mahmood ist ein in Ägypten geborener Mailänder Sänger und spielt in seinen Songs mit arabesker Note. 2019 hat er beim ESC schon einmal den zweiten Platz belegt mit "Soldi".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sein Sparring-Partner Blanco ist der Youngstar-Rapper aus Italien - gerade mal 18 Jahre alt, dominiert er seit vergangenem Jahr die italienischen Charts. Die beiden haben noch nicht entschieden, ob Brividi beim ESC komplett auf Italienisch gesungen wird. "Wir müssen noch darüber nachdenken", sagten sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz: "Was uns im Moment interessiert, ist es unsere Musik ins Ausland zu bringen."

Blanco tendiert trotzdem zur rein italienischen Version. Wie auch immer: Schon jetzt ist Brividi ein Riesenerfolg: Gleich am Veröffentlichungstag kam mit über drei Millionen Aufrufen der Streaming-Rekord. Brividi ist auf der globalen Spotify Liste auf Platz 2.

Chico Buarque cancelt sexistischen Song

Der brasilianische Bossa Nova-Sänger Chico Buarque geht mit der Zeit und streicht einen alten Song aus seinem Repertoire. Es geht um die unscheinbar seichten Song Com "Açúcar, com afeto" von 1967. Die Message ist sexistisch, gibt der Sänger zu.

"Mit Zucker, mit Leidenschaft" heißt der Titel übersetzt. In Auftrag gegeben hatte ihn damals die Bossa Nova-Sängerin Nara Leão. Der damals 22 jährige Chico Buarque sollte ihr einen Song über das Leiden einer Hausfrau schreiben, die sehnsüchtig auf den Ehemann wartet. Sie hat ihm schon seine Lieblingstorte gebacken. Daher auch der Titel: Mit Zucker und Leidenschaft.

Die Frau wartet vergebens

Der Mann geht lieber in die Eckkneipe, quatscht über Fußball, trinkt ein Bier. Als er dann doch viel zu spät Heim kommt, macht ihm seine Frau noch das Essen warm und nimmt ihn in den Arm. Chico Buarque sagt jetzt in einem Dokumentarfilm zum Song: "Feministische Stimmen haben Recht. Ich würde ihnen immer zustimmen. Aber sie müssen verstehen, dass zu der Zeit, den Leuten nicht in den Sinn kam, dass das eine Unterdrückung ist. Dass Frauen nicht so behandelt werden wollen. Die Feministinnen haben recht. Ich werde "Mit Zucker, mit Leidenschaft" nicht mehr singen. Wenn Nara hier wäre, würde sie es sicherlich auch nicht tun.“

Der Ausschnitt stammt aus der Doku "O canto livre de Nara Leão" über die verstorbene Bossa Nova-Sängerin. In der Doku geht es darum, dass Nara Leao in ihrer Vita eigentlich für mehr Gleichberechtigung und Emanzipation stand. Dieser frühe Song aus Buarques Feder passt nicht dazu. Im Gegenteil: Er hat den brasilianischen Machismo verharmlost. Nach 55 Jahren wird er darum nicht mehr gesungen. Wie es auch geht zeigt die Sängerin Viviane Davoglio. Die hat jetzt in einer Coverversion im Text einfach die Rollen getauscht: Der heulende Mann wartet auf seine Frau, die spät Abends Heim kommt. Auch eine Art mit einem unzeitgemäßen Text umzugehen.

UNESCO warnt vor kultureller Verarmung

Der Weltkulturbericht ist eine riesige Studie, die sich die Situation des Kultursektors auf der Welt in Pandemie Zeiten anschaut. Erste Zahlen sind schon vorab bekannt gegeben worden und die sind ein Anlass zur Sorge: Die Diversität des Kreativsektors sei in Gefahr, heißt es und die Situation vieler Artists hat sich von prekär zu unhaltbar entwickelt, warnt die UNESCO.

https://twitter.com/UNESCO/status/1490958678354186241

Im ersten Pandemie-Jahr 2020 seien die Kultur-Märkte zwischen 20 und 40 Prozent geschrumpft. Darum auch der Untertitel des Berichts: "Re Shaping Policies for Creativity". Die UN-Organisation beleuchtet kulturpolitische Trends und Herausforderungen weltweit.

300 Seiten Analyse

Auf über 300 Seiten wird die globale Situation des Sektors mit endlosen Grafiken analysiert. Ein Fazit: Der Kultursektor hat in den zwei Jahren Pandemie mehr Schaden erlitten als während jeder früheren Krise. Weltweit wurden Kinos, Theater und Clubs geschlossen. Interessant ist auch, dass die Einnahmen der Urheber um 10 Prozent zurückgingen. Viele der Artists, die sich aufs Streamen verlassen müssen, können nicht davon leben.

Viele Artists sind eben Solo-Selbstständige: In Europa ganze 33 Prozent. In Lateinamerika sind es sogar 64 Prozent. Darum wurden in den letzten beiden Jahren in vielen Ländern Rufe nach einem Grundeinkommen für Artists laut. Das Gegenteil geschieht: Laut der UNESCO-Studie sind die öffentlichen Investitionen in die Kultur seit zehn Jahren rückläufig. Gerade, wenn im Digitalen nicht gezielt gefördert und staatlich gegengesteuert werde, vergrößere sich die Ungleichheit zwischen wenigen reichen Stars und vielen prekär lebenden Artists.

Auch positive Trends

Ein gutes Beispiel wie Staaten gegen geistige Verarmung gegensteuern können ist das Projekt "Latin Retina". Hier haben sich die Kultusministerien von Kolumbien, Bolivien, Ecuador, Mexiko und Uruguay zusammengetan: Es ist eine kostenlose digitale Streaming-Plattform für das lateinamerikanische Kino und umfasst knapp 10 Prozent des weltweiten Film-Katalogs.