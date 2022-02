Bollywood-Ikone Lata Mangeshkar gestorben

Lata Mangeshkar war eine Koryphäe der indischen Musik und ganz Indien trauert. Zwei Tage lang wehen die Fahnen auf Halbmast, sogar die indische Notenbank hat ihre Sitzung um einen Tag verschoben. Der Bollywood-Produzent Akshay Kumar twittert: "Wie könnte ich diese Stimme vergessen".

Die indische Airforce würdigt ein "historisches Vermächtnis unvergesslicher Songs".

Sogar Indiens Regierungschef Modi nahm gestern an der Beerdigung von Lata Mangeshkar teil und schreibt auf Twitter: "Nachfolgende Generationen werden sich an sie als eine wichtige Vertreterin der indischen Kultur erinnern".

"Nachtigall von Indien"

Lata Mangeshkar trug den Spitznamen "Nachtigall von Indien". Die legendäre Sängerin verstarb gestern mit 92 Jahren an Organversagen. Bereits vor einem Monat wurde sie mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre Lieder wurden bei Hochzeiten, Beerdigungen und Nationalfeiertagen gespielt. Ihre Karriere verlief über sieben Jahrzehnte und sie stand lange im Guinness Buch der Rekorde als Person mit den meisten aufgenommenen Songs weltweit. Angeblich waren es über 25.000.

Ihre Songs wurden in über 1.000 Hindi Filmen von Bollywood-Schauspielerinnen playback gesungen. Sie war die erste indische Person, die Mitte der 70er in der Royal Albert Hall in London aufgetreten ist. Was indische Musik angeht, geht es kaum größer als Lata Mangeshkar. Sie hat mit ihrer Musik Generationen begeistert und geprägt.

Joe Rogan entschuldigt sich für N-Wort

Der erfolgreichste Podcaster der USA stolpert von einem Skandal in den nächsten. Am Wochenende hat Joe Rogan sich öffentlich entschuldigt das N-Wort benutzt zu haben.

Zuvor war im Netz eine Videomontage aufgetaucht. Zu sehen ist Rogan, wie er in mehreren Sendungen das N-Wort sagt. Der Podcaster meint zwar, dass die Ausschnitte aus dem Kontext gerissen wurden. Es wäre nie seine Absicht gewesen, rassistisch zu beleidigen. Aber Rogan entschuldigte sich:

"Wenn du sagen musst, du bist kein Rassist. Dann hast du es versaut. Und ich habe es auf jeden Fall versaut. Das möchte ich in diesem Video klarmachen. Es gibt nichts, was ich machen kann, um es rückgängig zu machen. Ich wünschte ich könnte es. Ich hoffe, es kann ein Moment sein, aus dem alle lernen können."

Reaktionen aus der Global Pop-Welt

Mos Def-Rapper Talib Kweli postete auf Instagram seine Antwort mit den Worten "Teachable moment indeed". Talib meint zum Video: "Die Leute haben das Recht zu entscheiden, ob sie die Entschuldigung annehmen wollen oder nicht. Ich habe die Angelegenheit schon vor über zehn Jahren kritisiert, als es gesagt wurden. Aber keinen kümmerte es."

Singer/Songwriter Josh Pfeiffer nimmt Joe Rogan dagegen in Schutz: "Eine Entschuldigung, die vom Herzen kommt. Und wirklich ein lehrreicher Moment. Bleibe stark, während Leute versuchen, dich zum Schweigen zu bringen und zu canceln."

Zweite Entschuldigung innerhalb weniger Tage

Vergangene Woche war Joe Rogan in die Schlagzeilen geraten, weil ein Gast unkommentiert Falschinformationen zu COVID-verbreitet hat. Darauf haben Pop-Stars wie Neil Young und Joni Mitchell ihre Musik von Spotify runtergenommen. Rogans Podcast kollaboriert mit Spotify und ist eine der populärsten überhaupt. Unterdessen hat Spotify schon über 100 Folgen von "The Joe Rogan" Experience« entfernt.

UK: Ticketpreise doppelt so teuer wie vor zehn Jahren

Das ist das Ergebnis einer Recherche des britischen Guardians. 2011 hat man um die 30 Pfund für ein Stehticket von Katy Perry bezahlt. Heute sind es über 75 für Billie Eilish. Dabei hat die durchschnittliche Inflationsrate nur 2,6 Prozent betragen. Wenn es also nur danach ginge, müssten die Tickets immer noch unter 40 Pfund liegen.

Pandemie und Brexit als Preistreiber

Die wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Lieferketten in der Weltwirtschaft betreffen auch die Konzertveranstalter: Von der Elektronik bis zu Dixie-Toiletten: Alles ist teurer. Außerdem müssten in Corona-Zeiten ganze Teams für Desinfektion und das Checken von Impfpässen angestellt werden. Das kostet.

Dazu kommt das Risiko, ganze Tourneen wegen COVID spontan absagen zu müssen: Dagegen kann man sich nicht versichern. Darum verlange die Artists vorab höhere Preise. Durch die kompliziertere Visa-Vergabe für Artists und Crew ist das Touren nach dem Brexit an sich teurer geworden. Außerdem sind viele Live-Event-Veranstalter nach dem Brexit aufs EU-Festland gezogen und haben eine ganze Infrastruktur mitgenommen. Das macht das Arbeiten in UK automatisch teuerer. Allein der Brexit lässt die Kosten über 30 Prozent in die Höhe steigen.

Live-Events bald ein Luxus?

In UK sind Preise fürs Wohnen so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Inflation ist auf über fünf Prozent gesprungen und die Durchschnittslöhne sogar gesunken. Trotzdem meinen Branchenexperten: Die Menschen werden weiter hingehen, wenn sie ihren Act lieben. Aber für Geringverdiener wird ein Konzert definitiv zum Luxus.

The Pocket Gods mit Protestalbum gegen Spotify Bezahlung

Die britische Indierock Band wird ein Album mit 1.000 Songs veröffentlichen, die etwas länger als 30 Sekunden sind. Es ist eine Protestaktion gegen Spotify und soll auf faire Streamingbezahlungen aufmerksam machen. Momentan bekommen Künstler:innen bei Spotify nur Tantiemen, wenn ihre Songs 30 Sekunden gestreamt werden. Je nach Land und Erfolg fallen die Tantiemen unterschiedlich aus. Im Falle von einer kleinen Rockband aus Großbritannien sind es etwa 0,002 Euro. Deswegen ist der Albumtitel von The Pocket Gods auch "1000x30 -Nobody Makes Money Anymore". Musikerinnen und Musiker beschwerten sich schon öfter über Spotifys finanzielle Auswertungen. Der Berliner Musiker Valentin Hansen veröffentlichte im August 2021 ebenfalls ein Protestalbum mit Songs, die nur 29 Sekunden lang gehen.