Manifest von Smockey Bambara zum Putsch in Burkina Faso

Vergangen Montag putschte das Militär in Burkina Faso. Der Musiker Smockey Bambara ist politisch aktiv und steht an der Spitze der Protestbewegung gegen die Putschisten. Jetzt hat der Rapper mit anderen Aktivisten ein Manifest veröffentlicht in dem sie unter anderem fordern, dass dem Kampf gegen die Unsicherheit höchste Priorität eingeräumt wird. Sie warnen vor schlechter Regierungsführung, Missmanagement und Korruption. Und sie fordern die rasche Aufhebung aller Freiheitsbeschränkungen, die die Bevölkerung belasten: Also Grenzschließungen, Ausgangssperren etc..

Die politische Lage in Burkina Faso ist seit Jahren instabil. Nach Bürgerprotesten im Jahr 2014 trat der Präsident zurück. 2015 putschte das Militär gegen die Übergangsregierung. Ein Politiker aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten gelangte damals an die Macht. Der aktuelle Putsch gilt ihm. Angeblich wegen der schlechten Sicherheitslage im Land und der vielen islamistischen Dschihadisten in Burkina Faso. Smockey Bambara engagiert sich schon länger politisch in Burkina Faso. Er ist Sprecher der Bewegung "Balai Citoyen", einer der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zum Sturz des damaligen Präsidenten beigetragen haben. Der jetzige Staatsstreich war seiner Meinung nach absehbar. Burkina Fasos Militärchef sagt, bald ist alles wieder normal, und schiebt dann noch hinterher: "wenn die Umstände es zulassen".

Spotify und Rogan reagieren auf Kritik von Neil Young

Spotify steht seit Tagen unter Beschuss. Immer mehr Künstler:innen verabschieden sich von dem Streamingdienst, weil sie den Umgang mit dem kontroversen Podcaster Joe Rogen verurteilen. Rogan, ein sehr populärer Host, mit Millionen von Followern, bot dem impfskeptischen Wissenschaftler Robert Malone eine Plattform. Malone war bereits von Twitter wegen COVID-Falschinformationen gesperrt, u.a. weil er Jugendlichen abriet sich impfen zu lassen. Joe Rogan versucht nun die Wogen zu glätten und wendet sich in einem Video ans das Publikum. Er sagt: "Ich weiß nicht, ob sie Recht haben. Ich weiß es nicht, weil ich kein Arzt bin. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin nur ein Mensch, der sich hinsetzt und mit Menschen spricht und sich mit ihnen unterhält. Mache ich Dinge falsch? Auf jeden Fall. Ich mache Dinge falsch, aber ich versuche, sie zu korrigieren. Wann immer ich etwas falsch verstehe, versuche ich es zu korrigieren, weil ich daran interessiert bin, die Wahrheit zu sagen. Ich bin daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden, und ich bin daran interessiert, interessante Gespräche mit Menschen zu führen, die eine andere Meinung haben."

Die Antwort Rogans auf Kritik ihm und Spotifys gegenüber empfinden viele als unbefriedigend. Der erste der sich kritisch gegenüber Spotify und Rogan geäußert hatte, war der kanadische Folk-Rock-Star Neil Young. Vergangene Woche kündigte er an, dass seine Musik nicht mehr über Spotify zugänglich sei. Weitere Artists folgten seinem Beispiel, u.a, seine Landsfrau Joni Mitchell. Spotify hat ebenfalls reagiert. Podcasts, in denen über COVID-19 diskutiert wird, werden zukünftig gekennzeichnet. Zudem veröffentlichte das Unternehmen seine Inhaltsrichtlinien. Bei Regelverstößen behalten sie sich vor Inhalte zu löschen; bei Wiederholung kann das Spotify Konto gesperrt werden.