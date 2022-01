"Lanmour Lanmour"

Brandneuen, afrokaribische Grooves erreichen die COSMO-Playlist aus Frankreich. Dowdelin sind eine vierköpfige Crew aus Lyon. Bekannt für ihren pulsierenden Mix aus vielschichtigen Rhythmen und elektronischen Einflüssen. Jetzt kommt ihr neues Album "Lanmou Lanmou" raus, das ist französisches Kreol und bedeutet "Die Liebe, die Liebe". Die Songs darauf behandelt die unterschiedlichen Facetten der Liebe. Der Titeltrack daraus schwebt auf karibischen Percussions, einem funky Beat und House Einflüssen.

Produzent David Kiledjion hat uns mehr über die Message des Songs erzählt: " Auf einmal ist uns aufgefallen, dass das Thema die meisten Lieder verbindet. Es geht nicht immer um körperliche Liebe, und die Liebe eines Pärchen. Es geht auch um die Liebe zu unserem Planeten. Sogar um die Liebe, die wir fremdem Menschen gegenüber zeigen. Es geht um verschiedene Formen der Liebe. Wir haben gesehen, dass wir oft das Thema angesprochen hatten. Und dann hatten wir ja das Lied Lanmou Lanmou. Und dann dachten wir uns: Das wäre ein guter Titel. "

Fast so gut wie der Bandname. Dowdelin übersetzen die vier Musiker aus dem Französischen in "Leicht mit dem Kopf wippen und chillen". Passt perfekt zu ihrem teilweise tiefenentspannten Sound. Future Kréol nennen Dowdelin ihren Style. Die Bandmitglieder haben Roots in Guadeloupe, Martinique und Frankreich. "Lanmou Lanmou" ist ihr zweites Studioalbum. Acht Songs, schön knackig also. Aber die Band verspricht: All Killer, no filler! Jetzt in den Plattenläden und ab nächster Woche unser Album der Woche.

Billboard Women in Music Awards 2022

Bei den Billboard Women in Music Awards gehört die Bühne den Ladys. Das Online-Entertainment-Magazin hat gerade die ersten Gewinnerinnen bekannt gegeben. Bei der Verleihung geht es darum Frauen in der Musikindustrie zu ehren, die einen bedeutenden Beitrag zum Business geleistet haben und durch ihre Arbeit und ihren Erfolg auch Vorbild für andere Frauen sind. Moderieren wird die Veranstaltung die R'n'B Sängerin und Grammy-Preisträgerin Ciara. Bei einigen Awards weiß man schon an wen sie gehen, andere werden erst bei der Verleihung selbst bekannt gegeben. Saweetie bekommt den Game Changer Award, Doja Cat den Powerhouse Award und die kolumbianishe Reggaeton-Sängerin Karol G den Rulebreaker Award.

Auszeichnungen wie der Woman oft the Decade Award oder der Woman oft the Year Award werden erst am Abend selbst verliehen. Julian Holguin, Präsident von Billboard erklärt, dass Billboards Women in Music eine jährliche Gelegenheit für das Magazin sei, unbestreitbar einflussreiche Frauen aus der gesamten Branche zu feiern. Er fügt hinzu: " Von Doja Cat bis Karol G und Saweetie, wir könnten nicht begeisterter sein, diese vielfältige Gruppe von Frauen zu ehren, die in ihrer Arbeit regelmäßig Grenzen sprengen ." Die Awards werden dieses Jahr tatsächlich wieder bei einer Live-Veranstaltung mit Zuschauern verliehen. Die Billboard Women in Music Awards findet am 2. März 2022 im YouTube Theatre im Hollywood Park in L.A. statt.

Schwarze Liste für Radio Television Hong Kong

In Hongkong kursieren Berichte über eine angebliche Schwarze Liste von pro-demokratischen Musikern, die beim öffentlich-rechtlichen Sender "Radio Television Hong Kong" nicht mehr gespielt werden dürfen. Darunter auch LGBTQ-Sängerin und Aktivistin Denise Ho. Anfang der Woche hat eine Facebook Seite darüber berichtet, dass den DJs bei "Radio Television Hong Kong" mündlich mitgeteilt wurde, von welchen zehn Künstlern sie künftig keine Songs mehr spielen dürften. Die Info kam laut der Seite von einem Mitarbeiter aus dem Haus. Ein anonymer DJ soll die Schwarze Liste dann gegenüber chinesischen Medien auch nochmal bestätigt haben, mit dem Zusatz, dass auch eingeladene Gäste in Zukunft auf ihren politischen Hintergrund überprüft und gegebenenfalls wieder ausgeladen werden würden.

Mit dabei neben Denise Ho auch noch andere Musiker. Alles Unterstützer der Demokratiebewegung. Und auch wenn es keine namentlichen Quellen für diese Schwarze Liste gibt, fällt es einem nicht schwer sie sich vorzustellen. Denise Ho wurde zuletzt ja auch festgenommen, weil sie Vorstandsmitglied der Webseite "Stand News" war. Die Seite gibt's nicht mehr und Denise Ho ist zum Glück wieder auf Kaution frei. Die restlichen Nachrichten aus Hongkong zeichnen aber ein ähnliches Bild: Journalisten werden verhaftet und Denkmäler der Demokratiebewegung abgebaut. Es gibt mittlerweile eine Stellungname des Rundfunksenders, nachdem unterschiedliche Medien dort nachgehorcht haben. Das Statement von "Radio Television Hong Kong" lautet: "Programmveranstalter wählen Songs basierend auf Professionalität und Eignung für die Programme aus."