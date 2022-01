"Dilla Time"

Eine neue Biographie über den legendären 2006 verstorbenen Beat-Pionier J Dilla kommt in die Läden. "Dilla Time" wird das Buch heißen "The Life And Afterlife Of J Dilla, The Hip-Hop Producer Who Reinvented Rhythm". Darin geht's um Leben, Werk und Vermächtnis des wichtigsten und einflussreichsten HipHop Produzenten aller Zeiten. Dillas Weg von den Anfängen in der Underground-Szene von Detroit bis in die 2000er Jahre, in denen er mit seiner Sample-Kunst den modernen HipHop revolutioniert hat.

480 Seiten Biographie und Kulturgeschichte aus der Feder eines langjährigen Begleiters von J Dilla: Dan Charnas, der hat in den 90er Jahren in der Plattenindustrie gearbeitet und hatte dabei viel mit Dilla zu tun. Außerdem hat er vier Jahre lang über 150 Leute zur Geschichte des Beat-Bastlers interviewt: Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder. "Dilla Time" verspricht Einblicke bis in seine Kindheit.

Erziehung und heranwachsen in Detroit - also ganz persönliche Geschichten, aber auch um seinen Einfluss auf die Musik-Szene wird es gehen - sein künstlerisches Erbe und seine Zeit im Krankenhaus kurz vor seinem traurigen Tod an einer seltenen Blutkrankheit 2006. On Top werden auch seine Produktionsätze und Techniken analysiert. "Dilla Time" kommt am 1. Februar raus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Piotta macht auf Proteste in Italien aufmerksam

In Italien macht Rapper und Musiker Piotta gerade auf einen Skandal aufmerksam. Auf Instagram teilt er ein Foto eines jungen Mannes mit blutüberströmtem Gesicht, Teilnehmer einer Demo in Rom. Dabei haben Hunderte gegen Berufsschul-Maßnahmen und für besseren Arbeitsschutz protestiert. Hintergrund ist der Arbeitsunfall eines 18-jährigen Praktikanten vergangene Woche bei einer italienischen Metallbaufirma. Freitag hätte dort sein letzter Tag sein sollen, danach wäre für ihn die Schule wieder los gegangen. Vorher wurde er aber von einer 150 kg schweren Metallstange erschlagen. Die "Alternanza scuola lavoro", also die Mischung von Unterricht und Berufspraxis, steht in Italien schon lange in der Kritik. Viele sehen die Maßnahme für einen fließenden Übergang von Schule ins Jobleben eher als Ausbeutung billiger Arbeitskräfte.

Deswegen auch die Proteste in Rom. "Lorenzo ist einer von uns" lautete einer der Slogans auf dem Marsch Richtung Bildungsministerium. Auf anderen Plakaten stand "Pro Tag vier Tote - Arbeiter rufen nach Rache" Tatsächlich sind Arbeitsunfälle in Italien eine ziemlich häufige Todesursache. Im Dezember letzten Jahres hat eine Gewerkschaft Bilanz gezogen: Die Maßnahmen der Regierung würden nicht ausreichen, es brauche mehr Sicherheitskontrollen. 2021 habe es innerhalb von zehn Monaten mehr als 1.000 Tote durch Arbeitsunfälle gegeben.

Die Stimmung ist aufgeheizt, bei den Protesten ist es zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften gekommen. Laut Medienberichten hatten mindestens vier Demonstranten blutige Gesichter. Auf Twitter wird die Forderung an den Minister für Unterricht Patrizio Bianchi immer lauter, er müsse jetzt klare Position beziehen. Vorher hatte dieser immer nur gesagt: Bei einem Praktikum gehe es um wertvolle Lebenserfahrung. Im Fall des 18-jährigen getöteten Schülers wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung durch mangelnden Arbeitsschutz ermittelt. Rapper Piotta schreibt unter anderem: "Das ist ein völlig inakzeptabler Tod!" (...) und "Schule darf keine Firma sein!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ärger um Super Bowl Half Time Show

Der Super Bowl ist in den USA das größte Sportereignis des Jahres. Für die Halbzeit-Show stehen dieses Jahr so Big Names wie Eminem, Snoop Dogg, Mary J.Blidge, Dr. Dre und Kendrick Lamar auf dem Programm. Ein fettes Spektakel mit Special Effects, Licht-Show, Pyrotechnik und ausgeklügelten Choreografien. Um diese Show gibt es jetzt Ärger aus der Dance-Community. Im Netz kursiert eine E-Mail der Produktionsfirma der Halftime-Show Bloc Agency. Darin wird nach "freiwilligen und unbezahlten" Tänzern gesucht. Neun Tage lang sollen die proben, insgesamt 72 Stunden lang. Wer einmal fehlt, wird von der Show ausgeschlossen, die Proben sind also obligatorisch und den Tänzern wird noch nicht mal der Transport hin und zurück organisiert. Außerdem wird betont, dass alle Informationen rund um die Show vertraulich behandelt werden müssen.

Ein ganz schöner Hammer bei einer Show, die dick von Pepsi gesponsert und groß im Fernsehen übertragen wird. Es ist zwar bekannt, dass der Super Bowl seinen Künstlern nichts bezahlt. Das rechtfertigen die Macher mit der großen Aufmerksamkeit, die den Acts dadurch zukommt. 96 Millionen Zuschauer haben zum Beispiel letztes Jahr beim Auftritt von The Weeknd eingeschaltet. Fette Promo also für die Stars, die Tänzer bleiben bei so einer Nummer aber natürlich weitgehen anonym. Der Super Bowl hat allein im vergangenen Jahr rund 545 Millionen US-Dollar an Werbeeinnahmen generiert, da möchte man doch meinen, dass da ein kleiner Obolus für Transportkosten und Aufwandsentschädigung für Tänzer übrig bleibt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Militärparade in Indien ohne Bollywood-Song

In Indien wird heute der "Tag der Republik" gefeiert. Damit wird an den Tag erinnert, an dem in Indien 1950 die Verfassung in Kraft getreten ist. Traditionell gab es dazu eine Militärparade. Im Vorfeld gab es allerdings Aufregung um ein Video auf einem Twitteraccount der indischen Regierung. Es zeigt die Militärkapelle, die bei Proben am vergangenen Wochenende den Bollywood-Hit "Monica, Oh My Darling" spielt. Soldaten tanzen und klatschen auf ihre Gewehre. Das sorgte laut Medienberichten für einen Shitstorm. Die Opposition kritisierte laut BBC, dass das schädigend für die Würde des Militärs sei und die bedeutsame Veranstaltung lächerlich machen würde. Offizielle Verantwortliche haben daraufhin klargestellt, dass kein Bollywood-Song bei der Parade gespielt werde. Bei dem Video handle es sich nur um einen lockeren Song zum Warmmachen an einem kalten Wintermorgen, heißt es demnach in der indischen Tageszeitung The Hindu. Ein Bollywood-Song soll bei der Parade allerdings noch nie gespielt worden sein.