JEEN-YUHS: Kanye West Trilogie feiert Premiere beim Sundance

Beim Sundance Festival werden noch bis Ende des Monats im US-amerikanischen Salt Lake City in Utah unabhängige Filmproduktionen vorgestellt. Und natürlich sind da auch jede Menge Musik-Dokus mit dabei. Zum Beispiel "Nothing Compares" über das Leben der irischen Sängerin Sinéad O’Connor oder die dreiteilige Doku über US-Rapper Kanye West. Der Teaser-Clip zur Dokumentation eröffnet gleich mit einer typischen Szene: Der junge Kanye ist beleidigt, weil seine Genialität nicht sofort erkannt wird. "JEEN-YUHS: A Kanye Trilogy" heißt die Doku, die gerade beim Sundance Premiere gefeiert hat.

Die beiden Filmemacher Clarence Simmons und Chike Ozah haben Kanye seit den späten Neunzigerjahren mit der Kamera begleitet. Mit den beiden hat der Rapper und Produzent vorher auch schon für einige Musikvideos zusammengearbeitet. Für den Clip von "Through The Wire" zum Beispiel. Die dreiteilige Doku ist eine ziemlich ungeschönte Darstellung von Kanye. Zum Beispiel hat er lange eine Zahnspange getragen und die hat er bei Aufnahmesessions auch schon mal gerne irgendwo rumliegen lassen, davon gibt es immer wieder Einstellungen.

Clarence Simmons sagt, Kanye habe ihnen da komplett vertraut. Außerdem fügt er hinzu: Eine Doku kann nur dann authentisch sein, wenn die Filmemacher die Hoheit über die Auswahl der Szenen haben. Sobald die portraitierte Person versucht einzugreifen, verlieren die Aufnahmen an Glaubwürdigkeit. Genau das hat Kanye aber natürlich am Ende trotzdem versucht. In einem Insta-Post schreibt er: "Ich sag dass jetzt zum letzten Mal in einem freundlichen Ton: Ich muss den endgültigen Cut der Doku genehmigen bevor sie auf Netflix erscheinen darf. Bezieht mich also bitte sofort mit ein, damit ich Einfluss darauf nehmen kann, wie ich dargestellt werde – vielen Dank im Voraus."

Die Doku sollte ab 10. Februar in ausgewählten Kinos Premiere feiern und am 16. Februar dann auf Netflix anlaufen. Ob Kanye West den offiziellen Start nochmal ausbremsen kann, bleibt abzuwarten.

Urteil für iranischen Rapper Toomaj verkündet

Toomaj legt sich in seinen Rap-Texten offen mit der iranischen Regierung an. Dafür wurde er im September letzten Jahres sogar festgenommen. Einige Wochen später ist er aber auf Kaution wieder frei gekommen. Nun wurde gerade sein Urteil verkündet: Ein Jahr auf Bewährung und eine Geldstrafe bekommt Toomaj für Songzeilen, in denen er den Supporter:innen der iranischen Regierung gedroht hatte. Der iranische MC rappt offen über Unterdrückung, Korruption, Armut und soziale Ungerechtigkeit in seiner Heimat. Um keinen Preis lässt er sich einschüchtern, das hat er auch bei seiner Verhandlung vor knapp zwei Wochen wieder bewiesen. Statt vor Gericht zu erscheinen, hat er lieber einen Song rausgebracht, in dem er sich direkt auf seinen Prozess bezieht.

Im Text heißt es: "Ich verstumme nicht, auch wenn sie den Abzug drücken. Wenn ich vor den Hyänen sterben muss, dann sterbe ich zumindest ehrenhafter wie ein Löwe." Für solche Zeilen wird Toomaj von seinen Fans und Unterstützer:innen im Netz gefeiert. Aktuell hält er sich in seiner Heimatstadt Isfahan versteckt auf, lässt aber immer wieder von sich hören und versichert, dass es ihm gut geht. Auch jetzt nach der Urteilsverkündung hat Toomaj sich gemeldet. Er bedankt sich für den ganzen Support bei seinen Follower:innen. In einem Tweet schreibt er: "Ich habe in meinem Leben noch nie einen Helden gehabt, aber heute seid ihr meine Helden! Was wäre mir wohl ohne eure Unterstützung passiert?! In dieser Krise habt ihr mir gezeigt, dass wir uns an den Händen halten, ungeachtet aller Unterschiede!"

Damon Albarn und Taylor Swift liefern sich Schlagabtausch auf Twitter

In einem Interview mit der Los Angeles Times hat der britische Kult-Musiker Damon Albarn behauptet, die US-amerikanische Singer/Songwriterin Taylor Swift würde ihre Hits nicht selber schreiben. Das fand Swift überhaupt nicht lustig, sie schreibe nämlich alle ihre Songs selbst. Außerdem war sie bisher großer Fan von Damon Albarn, kein Wunder also, dass der Pop-Star doppelt enttäuscht gewesen ist. Sie schreibt in einem Tweet: "Deine gewagte Einschätzung ist völlig falsch und so schädlich. Du musst meine Songs ja nicht mögen, aber es ist wirklich beschissen, zu versuchen, mein Songwriting zu diskreditieren. Wow." Und dann schickt sie noch hinterher: "PS: Falls du dich fragst: Diesen Tweet hab ich übrigens selbst verfasst!"

Im Interview hatte der Musikjournalist Mikael Wood Taylor Swift als "herausragende Songschreiberin" gelobt, woraufhin der Gorillaz-Frontmann die wilde Behauptung aufgestellt hat. Er sagt dann noch weiter, dass er die Musik von Billie Eilish viel besser fände, "einfach düsterer und nicht so endlos optimistisch". Damon Albarn hat sich mittlerweile entschuldigt. Er habe im Interview eine Unterhaltung über Songwriting geführt, die traurigerweise überspitzt dargestellt worden sei, um Clicks zu generieren. Das Letzte, was er wolle, sei Taylor Swifts Songwriting zu diskreditieren. Und dann fügt er noch hinzu: "Ich hoffe, du verstehst das." Ob Taylor Swift das versteht, wissen wir nicht, sie hat auf die Entschuldigung noch nicht reagiert.