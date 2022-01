Erdogan und die türkische Musikszene reagieren auf Sezen Aksu Track

Sezen Aksu hat als Neujahrsgruß an ihre Fans ihren fünf Jahre alten Song "Şahane Bir Şey Yaşamak" nochmal mit neuem Video gepostet und damit eine regelrechte Hetzjagd ausgelöst. In einer Textzeile singt die Pop-Ikone: "Wir sind unterwegs in die Apokalypse. Grüßt mir Eva und Adam, die Unwissenden." Die Formulierung "Unwissende" hat konservative Islamisten in Rage gebracht. Für sie ist Adam als erster Mensch ein Prophet. Sezen Aksus Textzeilen verstehen sie als Religionsbeleidigung. Tagelang wurde das Haus von Aksu belagert und sie hat sogar Morddrohungen erhalten.

Kurz vorm Wochenende hat sich dann auch Präsident Erdogan zu Wort gemeldet. Man solle denen die Zunge herausreißen, die einen Propheten beleidigen, hat er nach dem Freitagsgebet in Istanbul verkündet. Er musste dazu keinen Namen nennen, alle wussten direkt um wen es geht. Bis dahin hatte Sezen Aksu noch geschwiegen. Daraufhin hat sie aber einen neuen Liedtext veröffentlicht – unter dem Titel "Jäger". Darin schreibt sie: "Schmerzen, wohin ich schaue. Ich bin die Beute, du bist der Jäger." Und dazu noch das Versprechen: "Ich schreibe seit 47 Jahren und ich werde weiterschreiben."

Über Nacht wurde dieser Text am Wochenende in angeblich 77 Sprachen übersetzt. Unter anderem vom deutschen Schriftsteller Imran Ayata, der auch für die beiden Compilations "Songs Of Gastarbeiter" mitverantwortlich ist. Der vermutet hinter der Attacke des türkischen Präsidenten auf die Sängerin Sezen Aksu noch etwas ganz anderes. Nämlich ein geschicktes politisches Ablenkungsmanöver von Problemen wie zum Beispiel der Währungskrise in der Türkei.

Unterstützung bekommt Sezen Aksu aus der türkischen Musikszene. Da haben sich am Wochenende viele Big Names mit der Grande Dame des anatolischen Pop solidarisiert. Sänger Atilla Taş zum Beispiel, Popstar Mustafa Sandal oder auch der kurdische Musiker und Aktivist Ferhat Tunç. Der schreibt in einem Tweet: "Es ist dieser Fluss des Lebens, der einen Künstler stark macht. Wer der Unterdrückung erliegt, wird kein wahrhaftiges Leben führen können." Und dann zitiert er Sezen Aksu: "Du kannst mich nicht töten. Ich habe eine Stimme, eine Saz und ein Wort."

Rocklegende Sergej Schnurow stichelt gegen die Stadtverwaltung von Sankt Petersburg

Rocklegende Sergej Schnurow von der Kult-Band Leningrad legt sich gerade mit der Stadtverwaltung von Sankt Petersburg an. In seinem Song "Пока так" geht es um die Müllabfuhr und den Räumungsdienst der Kulturhauptstadt - oder besser gesagt um deren Versagen. Dort türmen sich nämlich seit Anfang des Jahres die Schnee- und Abfallberge. Die Stadtverwaltung erklärt, dass seit Silvester eine neue Entsorgungsfirma für den Abtransport zuständig sei und mit der Aufgabe wohl zuerst ein bisschen überfordert war.

Sergej Schnurow antwortet auf das Chaos mit seinem sarkastischen Song. Darin brüllt er laut, die Obrigkeit würde die Stadt jetzt nicht mehr nur bestehlen, sondern auch wortwörtlich verdrecken. Außerdem macht er sich über Gouverneur Alexander Beglov lustig, der im Wahlkampf noch voller Tatendrang für einen TV-Sender mit einer Schneeschippe posiert hatte.

Schnurow ist aber nicht der einzige, der mit Kunst auf den Müll-Skandal von Sankt Petersburg reagiert hat. Auch andere Bands haben Songs dazu gemacht, und Bildhauer Iwan Wolkow hat auf dem berühmten Marsfeld eine fünf Meter lange Wurst aus nicht weggeräumtem Schnee geformt und sie mit brauner Lebensmittelfarbe eingefärbt. Mit der Aktion ist er allerdings nicht straflos davon gekommen. Wolkow wurde verhaftet und über Nacht ohne Essen und Wasser eingesperrt, außerdem droht ihm jetzt der Strafprozess. Um einer solchen Strafe vorzugreifen hat Sergej Schnurow direkt noch einen Song hinterher geschickt. Der Titel heißt übersetzt "Reuelied". Darin sagt Schnurow ironisch, er haben den Müll selbst auf den Straßen verteilt, Sankt Petersburg sei eigentlich die Sauberste Stadt der Welt und er würde ab jetzt nur noch in den höchsten Tönen über den Gouverneur singen. Im Musikvideo trägt Schnurow ein Klebeband über den Mund auf das ein Smiley gemalt ist.