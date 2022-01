Coachella Line-Up mit Harry Styles, Billie Eilish und Ye

Das Line-Up vom Coachella steht fest. Harry Styles, Billy Eilish und Kanye "Ye" West sind die Headliner beim Festival im April in Kalifornien. Auch in den oberen Zeilen der Ankündigung zeigt sich, dass Solo-Artists die Bühne im Valley in der Hand haben: Megan Thee Stallion., Doja Cat oder Stromae treten auf. Aus Deutschland ist auch Techno-Legende DJ Koze dabei. Bei den rund 180 Acts spielen im Vergleich nur noch wenige Bands: Grupo Firme aus Mexiko oder die anatolische Psych-Rock Band Altin Gün aus den Niederlanden sind dabei. Die brasilianische Künstlerin Pabllo Vitar freut sich darüber, die erste Drag Queen im Line-Up zu sein: Es sei eine Ehre und ein Traum, der wahr wird, schreibt sie dazu bei Instagram. Sie könnte nicht glücklicher sein. Denn nicht nur, dass sie vor einer halbe Millionen Menschen performen könnte. Sie würde das auch neben großartigen Artists machen, von denen sie selbst Fan ist. Die letzten zwei Jahre ist das Coachella auf Grund der Pandemie ausgefallen. Jetzt soll es wieder losgehen für Gäste mit Impfung und Tests. Die Leute können es wohl auch kaum abwarten. Das Coachella ist schon ausverkauft. Tickets gibt's mit Glück noch über die Warteliste.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

PETA kritisiert Cover zu "Eazy" von Kanye "Ye" West und The Game

Kanye West und The Game sind mit dem Cover zu ihrem gemeinsamen neuen Song "Eazy" in die Kritik geraten. Darauf ist ein gehäuteter Affe vor blutrotem Hintergrund zu sehen. Die Tierrechtsorganisation PETA nennt das Bild, mit dem die beiden Rapper den Song promoten, "verstörend". PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk sagt in einem Statement: "Das Foto erinnert an die Affen, die PETA auf Fleischmärkten auf der ganzen Welt gefunden hat, manchmal Köpfe, manchmal Hände, manchmal der ganze Körper. Und das macht deutlich, dass, wenn man das Fell entfernt, nicht zu übersehen ist, dass sich darin ein Lebewesen befindet, dass sie auch Primaten sind und nicht zu uns gehören, um sie für irgendeinen Zweck zu missbrauchen. Nicht in Laboren, Zoos am Straßenrand, in Kinos oder auf Fleischmärkten." The Game scheint das nicht besonders ernst zu nehmen. Er hat einen Beitrag über Kritik von Peta in seinen Instagram Storys geteilt und dazu nur "Lol" geschrieben. Kanye hat sich bisher nicht geäußert. Das Foto, das die beiden Rapper für "Eazy" nutzen, kommt von dem britischen Fotografen Nick Knight.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Fiokee mit Debütalbum "Man"

Seit über zehn Jahren ist Fiokee schon als Musiker unterwegs und hat Songs mit Davido oder Tiwa Savage rausgebracht. Mit seiner Gitarre hat er sich einen Namen gemacht. Fiokees Akkorde fließen luftig leicht durch Highlife und Afrobeats-Songs - jetzt auch auf seinem Album "Man". Seine fröhliche, entspannten und verspielten Melodien erzählen von guten Zeiten und der Liebe. Für die Vocals hat Fikoee einige Stars zusammengetrommelt. Zu den Featuregästen gehört zum Beispiel Yemi Alade aus Nigeria oder die Singer/Songwriterin Maua Sama aus Tansania. Außerdem ist das Brüder-Duo Jean & Alex aus Puerto Rico oder der kapverdisch-niederländische Sänger Nelson Freitas dabei. Insgesamt kommt auf "Man" eine runde Mischung aus Afro-Pop, Amapinao, R'n‘B und Highlife zusammen.