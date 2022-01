"Songs of Disappearance" - Australische Vögel stürmen die Charts

Australische Vögel stürmen die Charts

Vogelgesang aussterbender australischer Vogelarten ist seit Wochen unter den Top-Chart-Platzierungen. Das Album "Songs of Disappearance" kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder in Down Under. Es besteht aus den orchestral arrangierten Vogelgesängen von insgesamt 53 verschiedenen aussterbenden Vogelarten des Landes. Zum Beispiel der Helmkakadu oder der Säulengärtner. Anfang Dezember kam das Album raus. Hob aus dem Stand ab wie eine Rakete und überholte Ende Dezember Justin Bieber und Taylor Swift, landete sogar zwischenzeitlich auf der Top 3 der Charts.

Sinn der Aufnahmen ist es, die Aufmerksamkeit auf bedrohte Vogelarten in Australien zu lenken, von denen es heute 216 gibt. Tendenz steigend. Schuld ist vor allem der Klimawandel- und die Auswirkungen wie die verheerenden Buschbrände der letzten Jahre, die viel Lebensraum der Vögel zerstört haben. Die Erlöse aus den Album-Verkäufe fließen direkt zur Vogelschutz-Organisation BirdLife Australia. Die Macher haben zur Veröffentlichung eine sehr gute Social Media Kampagne aufgezogen. "Songs of Disappearance" trendete nicht nur in den Charts sondern auch bei Twitter. Das außergewöhnliche Album entstand in Zusammenarbeit mit diversen Naturliebhabern, darunter der Fotograf David Stewart von Nature Sound, die Vogelschutzorganisation BirdLife Australia und die Charles Darwin University.

Norient Film Festival startet

Heute startet das Norient-Festival: Das wichtigste Global Pop Musikfilm-Festival der Welt. Zu sehen ist auch der Bollywood-Film "Shut Up Sona2. Das ist ein Film über Sona Mohapatra. Sie ist Sängerin, Performerin und Unruhestifterin. In einem Gerichtsbescheid wird sie der Blasphemie beschuldigt, weil sie ein 800 Jahre altes religiöses Lied singt und «obszön» gekleidet ist. Aber Sona lässt sich nicht einschüchtern. Sie will weiterhin ihre Songs singen und ihre Meinung sagen. "Shut Up Sona" zeigt die Suche dieser Frau nach einem gleichberechtigten Platz in einer frauenfeindlich geprägten Kultur.

Hoch im Kurs steht auch der peruanische Musikfilm "Lima Grita"; eine ekstatische Reise durch Perus Hauptstadt und seine unbekannte Subkultur von Punk über Psychedelia hin zu experimenteller Elektronica. Filmfestivals in Pandemie Zeiten sind schwer umzusetzen. Letztes Jahr wurde Norient nur gestreamt. Dieses Jahr ist es ein Hybrid-Event. Die Filme werden in Programmkinos im schweizerischen Bern gezeigt. Aber eben auch für uns alle Online. Einfach die Norient Seite aufmachen, Film aussuchen und dann kann man gegen eine Leihgebühr von sechs Euroden Film über die Plattform Vimeo anschauen. Kuratiert wird das diesjährige Norient Festival von einem internationalen Team aus Indien, Libanon, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.