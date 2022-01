Chinesische K-Pop Sängerin Yiren Wang hat Beef mit Fans

Yiren Wang hat ihre Fans nicht richtig gegrüßt und erlebt jetzt einen Shitstorm im Netz. Ihre Band Everglow hatte sich am zweiten Januar zum Meet and Greet mit ihren Fans in Seoul getroffen. Ein Neujahrsgruß. Alle südkoreanischen Bandmates machten den traditionellen Kniefall, bei dem die Stirn den Boden berührt. In Südkorea eine Geste für Dankbarkeit und Respekt. Nicht so in China wo Yiren Wang herkommt. Dort gilt diese Geste eher als überkommen und unterwürfig. Darum machte die Sängerin einen Gruß mit der Hand in die Menge. Das Ergebnis ist ein Kampf der Kulturen. Die Chinesen loben sie und die Südkoreaner sagen sie sei respektlos.

Während Wangs Geste in China weithin gelobt wurde, griffen die Südkoreaner die Aktion schnell im Internet an. Mit den üblichen Verunglimpfungen. Aber es gibt auch reflektierte Kommentare. Ein User schreibt: "Wenn du niederkniest, wirst du von den chinesischen Usern gedisst. Wenn du nicht niederkniest, wirst du von den südkoreanischen Usern gedisst. Schwer ein Artist zu sein heutzutage". Yiren Wang und ihr Management haben sich nicht zu dem Vorfall geäußert, aber angekündigt, dass sie für eine längere Zeit das Land verlässt. Yiren Wang verbringt in China Zeit bei ihrer Familie bis Ende Februar, heißt es.

Kanye West´s neuer Coup

Zu seinem Song "Heaven and Hell" hat US-Rapper Kanye gestern ein neues Video rausgebracht. Aber einfach so ein Video rausbringen: Das ist unter Kanyes Niveau. Wenn schon was Neues, dann muss es groß und perfekt inszeniert sein. So kennen wir den US-Rapper mit dem übergroßen Ego. Darum hat Kanye West sein neues Video bei öffentlichkeitswirksam den Play Offs der College Football-Liga präsentiert. Nebenbei ist es ein Promo-Video für den Yeezy-GAP-Kapuzenpulli. Eine Modelinie, die Kanye gerade mit der Marke GAP gestartet hat.

Hunderte von Menschen tragen den schwarzen Kapuzenpulli und schwarze Kleidung. Über dem Gesicht eine Netzstrumpfhose. Das Video spielt in einer surrealen, dunklen, urbanen Landschaft. Es sind Szenen einer Großstadt: Dadurch werden Schauspieler zu anonymen Statisten. Ziemlich spooky- und sehr aufwendig inszeniert. Kanye West selbst ist eher selten zu sehen. Er rappt auf einer Wolke, über ihm: Mondschein, der durch eine Tornado-Wirbel auf die Erde fällt. Irgendwann landen seine gesichtslose Hoody-Statisten im Wirbel des Tornados. Die Szenerie passt also sehr gut zum Titel "Heaven and Hell". Nebenbei hat der Rap-Empresario das Datum für die Netflix Doku über seine Karriere angekündigt. Am 10. Februar in den Kinos in den USA. Eine Woche später ist die Trilogie beim Streamingdienst abrufbar.

Glastonbury Festival in finanzieller Misere

Billie Eilish soll 2022 als jüngste Headlinerin aller Zeiten dem Glastonbury aus der finanziellen Misere helfen. Hoffentlich schafft sie das- denn ansonsten könnte es wirklich knapp werden für das größte britische Musikfestival. Es verfügt kaum noch über finanzielle Rücklagen. Musste im vergangenen Jahr Hilfsgelder der Regierung annehmen. Drei Millionen Pfund Verluste hat das Glastonbury 2020 und 2021 geschrieben. In beiden Jahren wurde das riesige Event Corona-bedingt abgesagt. Wir drücken die Daumen, dass es in diesem Jahr stattfinden kann. Billie Eilish und Diana Ross als Headliner stehen schon fest.

Und weil die Lage für Artists und die Veranstaltungsorte momentan so unsicher ist in UK- hat der Interessenverband "Music Venue Trust" einen neue Kampagne gestartet um die lokale Szene zu supporten. Die #GoLocal Kampagne soll Musikfans ermutigen auf Konzerte in ihren örtlichen Clubs und Pubs zu gehen. Die Idee ist einfach: Wenn Musikfans Massenverkehrsmittel und große Menschenmengen meiden, verringert sich die Ansteckungsgefahr.

Mark Dayvd, Chef der "Music Venue Trust" vertritt knapp 900 Veranstaltungsorte im gesamten Vereinigten Königreich. Er sagt: Angesichts der uns vorliegenden Daten ist klar, dass die lokaler Ebene der sicherste Weg ist um Live-Musik zu genießen. Wir sehen diese schwierige und unsichere Zeit als eine Gelegenheit, um den Fokus wieder auf die lokale Szene zu legen. Auch die lokalen Veranstaltungsorte im Land sind schwer verschuldet: Mit insgesamt über 90 Millionen Pfund. Seit dem Auftauchen der Omikron-Variante gibt es über 40 Prozent weniger Ticketverkäufe.

Trailer zu "Bel Air" ist draußen

Mit der Kultsitcom "The Fresh Prince of Bel Air" ist Schauspieler, Rapper und Produzent Will Smith berühmt geworden. Jetzt ist der neue Trailer zur Neuauflage der Sitcom "Bel Air" veröffentlicht worden. Wie angekündigt, ist der Reboot von Will Smith als Produzent ein Drama. Wir sehen, wie der neue Will in Philadelphia Schüsse in den Himmel schießt und in einer Prügelei verwickelt ist. Die Polizei drückt seinen Kopf gegen den Boden. Will flieht daraufhin zu seinen reichen Verwandten nach Bel Air. Dort erfährt er, dass seine Familie ihn dort haben wollte, weil er von einem gefährlichen Typen verfolgt wird. In Bel Air clashen zwei Welten aufeinander: Die super reiche Welt von Bel Air und die, die Will vorher kannte.