Rapper Maître Gims sorgt für Eklat in Frankreich

Maître Maître Gims, oder Maître Gims, wie er neuerdings genannt wird, ist einer der größten Rapper in Frankreich. Jetzt sorgt er mit seiner Neujahrs-Aussage für eine Kontroverse in Frankreich. Maître Gims ist es leid, Nachrichten von Usern zu erhalten, die ihm ein frohes neues Jahr wünschen. In den Sozialen Medien sagt er: "Bitte lass mich mit dem 'Happy New Year, New Year' ... Lass mich damit"

Dann wendet er sich an Muslime und meint: "Hört damit auf Brüder, das feiern wir nicht. Der Rapper hat aber scheinbar nicht mitbekommen, dass Silvester ein nichtreligiöses Neujahrsfest ist. Maître Gims hat kongolesische Wurzeln und ist 2004 vom Christentum zum Islam konvertiert. In seinen Videos zu den millionenfach verkauften Songs ist allerdings viel Alkohol zu sehen und spärlich bekleidete Frauen. Maître Gims ist in Frankreich ein Superstar und hat auch mit internationalen Stars wie J Balvin oder Maluma zusammengearbeitet. Deshalb gibt es auch viele Reaktionen. Auch Politiker mischen sich mit ein, schließlich sind dort im April Präsidentschaftswahlen.

Maître Gims Äußerung dürfte der Wählerschaft von Valérie Pécresse nicht gefallen. Sie gilt als mögliche Kandidatin der Konservativen und wird von Maître Gims unterstützt. Andere meinen, dass Maître Gims mit seiner Äußerung zur Spaltung in der Gesellschaft beitrage. Rap-Kollege Booba disst Maître Gims auch. Er sagt: "Zieh deine Goldketten aus, hör mit deiner Arroganz auf und geh in die Sanddünen und sing A Cappella vor den Taliban".

Luciano fordert Moral-Check in Jamaika

Dass in der Reggae- und Dancehall Szene auch mal frauenfeindliche Texte oder obszöne Wörter vorkommen, ist kein Geheimnis. Das will ein Kultsänger aus der Szene jetzt ändern. Der Roots-Reggae-Sänger Luciano fordert einen Moral-Check für Musik aus Jamaika. Luciano will, dass es in Zukunft eine Instanz gibt, die etwas dagegen tut, wenn jamaikanische Musik Kriminalität oder aggressive sexuelle Handlungen verherrlicht. Er fordert von der Regierung eine Art Moralcheck für die Musik. Nach seiner Vorstellung sollte ein Komitee die Texte prüfen, bevor die Musik verkauft werden kann.

Etwas ähnliches gibt es zum Beispiel schon im Iran. Dort kontrolliert das Kulturministerium alles, was veröffentlicht werden soll. Oft werden ganze Textzeilen oder Passagen dann zensiert. Wenn man das also konsequent denkt, dann fordert Luciano hier eine Zensur der Musik. Luciano sagte gegenüber dem Boulevard-Magazin "The Star": "Das Problem ist nicht das Genre, sondern die Message, dass es okay ist, sowas in der Öffentlichkeit zu spielen."

Eine solche Schere im Kopf gibt es bei Konzerten dort. Jamaikanische Gesetze verbieten es Künstlern, bei Live-Auftritten obszöne Wörter zu benutzten. Es wurden sogar schon Personen festgenommen und mit Geldstrafen belegt, die im öffentlichen Raum #"schlechte Wörter" verwendet haben. Aber Luciano konzentriert sich mehr auf die Botschaften, die Kriminelle und sogar aggressive, sexuelle Handlungen verherrlichen. "Die Botschaft, die ausgeht, stachelt zu Kriminalität und Gewalt an und ist eher wie Pornografie". Das sei nicht richtig für das spirituelle Wachstum der Menschen, sagt Luciano weiter. Er argumentiert, dass Jamaika als Vorbild angesehen wird und Reggae seit vielen Jahrzehnten auf höchster Ebene weltweit verwendet wird. Luciano ist sogar manchmal traurig, sagt er, dass er Teil dieser Bruderschaft ist, sagt er.