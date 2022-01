"Sound of 2022" - BBC stellt Newcomer:innen vor

Die BBC stellt jedes Jahr, Anfang Januar vielversprechende Newcomer und Newcomerinnen in der Musikbranche vor. Das nennt sich "Sound of…" für dieses Jahr also Sound of 2022. Mit dabei ist Priya Ragu. Die Schweizerin mit tamilischen Wurzeln, ist letztes Jahr durchgestartet und steht für eine Fusion aus R&B, Elektropop mit tamilischen Folk Elementen. Priya Ragu kann ihren Weg nach oben noch nicht so richtig begreifen, freut sich aber natürlich auf den Erfolg: "Wir haben schon auf Festivals gespielt, das war schon ziemlich speziell. Bisher habe ich nur der Schweiz gespielt, vor Schweizer Publikum. Jetzt bin ich auf einmal auf großen Bühnen mit internationalem Publikum".

Bisher wurden alle Newcomer der BBC Liste zu großen Stars, zum Beispiel Adele, 50 Cent oder Sam Smith. Für die Artists hat die BBC bestimmte Kriterien festgelegt. Sie dürfen zwar schon in den Charts gewesen sein, aber noch keinen Top-20-Hit gehabt haben. Und sie dürfen noch nicht anderweitig berühmt sein - zum Beispiel durch Fernsehauftritte.

Die BBC macht das seit fast zwanzig Jahren. Dazu werden am Ende des Jahres über 130 Experten befragt. Das sind Leute aus der Musikbranche, Moderatoren, Kritiker, Artists wie Billie Eilish, Ed Sheran oder Elton John. Die Newcomer:innen stehen auf einer Longlist. Dieses Mal dominiert von weiblichem R&B, Neo-Soul und Global Pop Artists. Seit Anfang Januar wird aus der Longlist die Shortlist. Dann kommen fünf der zehn Acts in die engere Wahl. In dieser Woche werden jeden Tag die Namen der Top 5 verkündet. Platz 5 ist jetzt der britische Rapper Central Cee. Am Ende der Woche wird dann den Platz 1 verkündet.

Pussy Riot Mitglieder als "ausländische Agenten" deklariert

Die zwei Musikerinnen der russischen Protest-Punk-Band Pussy Riot haben wieder Ärger mit der Regierung. Die Mitglieder der Band, die sich seit jeher kritisch gegenüber Präsident Wladimir Putin äußern, wurden von der russischer Regierung als "ausländische Agenten" gelistet. Nadya Tolokonnikowa und Nika Nikulshina wurden bereits schon mal wegen ihrer Kritik an die russische Regierung inhaftiert. Das vierköpfige feministische Musikkollektiv wurde vor über zehn Jahren gegründet. Ihr Markenzeichen sind spontane Protest-Auftritte an öffentlichen Orten. Jetzt hat das russische Justizministerium eine aktualisierte Liste von "ausländischen Agenten" veröffentlicht. Neben den beiden Musikerinnen finden sich auf der Liste auch einige Journalist:innen und Andersdenkende.

Der Begriff "ausländischer Agent" hat in Russland einen negativen Beigeschmack. Das Gesetz über ausländische Agenten wurde vor zehn Jahren verabschiedet. Alle Personen, die das Label tragen, sind gesetzlich verpflichtet, all ihre Social-Media-Posts zu kennzeichnen, um einen solchen Status anzuzeigen. Zudem müssen sie sich halbjährlich registrieren und Angaben zu Aktivitäten und Finanzen machen. Die Band reagierte auf Twitter. Dort schreibt Pussy Riot, dass sie die Anordnung nicht befolgen werden und sie vor Gericht anfechten. Weiter schreiben sie: "lol" und "Russia will be free".

Impfwoche in Berliner Clubs

Ab heute kann man in Berlin wieder in den Clubs. Nicht zum Tanzen, sondern zum Impfen. Die Clubs starten eine Impfwoche. Bis Sonntag können sich dort bis zu 4500 Menschen mit Biontech oder Moderna gegen das Coronavirus impfen lassen. Egal ob Erst- Zweit oder Booster-Impfung. Heute und morgen im Club Sage Beach. Auch die Clubs Klunkerkranich, Mensch Meier oder About Blank sind in den nächsten Tagen dabei. Die Termine findet man online auf der Seite Clubkommission, wo man auch einen Termin vorab buchen kann.

In Sachen Corona Bekämpfung haben die Berliner Clubs schon im vergangenen Jahr einen wichtigen Teil geleistet. Clubs wurden zu Impfzentren umfunktioniert. Es gab die Berliner Impfnächste mit DJ Sets neben Impfbereichen. Jetzt meldet der Dachverband der ganzen Aktion, die Clubcommission in Berlin, dass sie weiterhin keine Perspektiven auf die Öffnung der Clubs sehen, es gilt ein Tanzverbot, also startet man lieber zum Jahresauftakt mit dieser Impfaktion. Damit will die "Clubcommission einen niedrigschwelligen Zugang zu Impfungen schaffen und den Weg aus der Pandemie beschleunigen" heißt es in der Pressemitteilung. Schon zum zweiten Mal konnte man Silvester nicht in den Clubs feiern. Die Clubbetreiber hoffen, dass sie bald wieder ihre Gäste mit Musik, statt mit der Spritze bedienen können.