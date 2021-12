Ed Sheeran möchte mehr für die Umwelt tun

Popstar Ed Sheeran plant im nächsten Jahr durch die Stadien Europas zu touren. Aber dass sein Job, der unter anderem viele Flüge mit sich bringt, nicht so umweltfreundlich ist, sei Ed Sheeran bewusst, hat er nun der BBC gesagt. Deshalb wolle er in Zukunft mehr für die Natur tun: "Ich versuche, so viel Land wie möglich zu kaufen und so viele Bäume wie möglich zu pflanzen", sagt er. "Ich versuche, so viel vom Vereinigten Königreich zu renaturieren, wie ich kann. Ich liebe meine Grafschaft und ich liebe die Tierwelt und die Umwelt." Wenn er das sagt, habe er aber immer das Gefühl, man werde ihm den Kopf abbeißen, weil sein Job kein sehr nachhaltiger ist, meint Ed Sheeran. Er versuche sein Bestes. In der Grafschaft Suffolk, wo er lebt, besitzt Ed Sheeran schon ein großes Gelände. In Zukunft soll offenbar mehr dazukommen.

Außerdem hat er demnach Andeutungen gemacht, was seine künftigen Touren angeht. Es gehe ihm darum, die Balance zu finden. Am Ende der Tour im kommenden Jahr sehe er es nicht, dass er sie noch einmal so machen werde. Sheerans Pop-Kollegen Coldplay haben in diesem Jahr angekündigt, ihre kommende Tour deutlich umweltfreundlicher als in der Vergangenheit zu gestalten. Sie wollen für ihre nächste Welttour beispielsweise weniger fliegen oder grüne Technologien einsetzen für den Strom in den Stadien. Es soll zum Beispiel auch Rabatte für Fans geben, die möglichst umweltfreundlich anreisen. Die TripHop-Pioniere Massive Attack haben dieses Jahr einen ganzen Maßnahmen-Katalog für die Live-Musikbranche veröffentlicht, wie Musik-Events nachhaltiger stattfinden könnten.

Neue Doku-Serie über Anuel AA erschienen

Sänger und Rapper Anuel AA aus Puerto Rico gehört mit seinem Stil zwischen Reggaeton und Trap zu einem der erfolgreichsten Latin-Artists. Jetzt ist die YouTube-Doku-Serie "30 Días con: Anuel" mit ihm veröffentlicht worden. 2016 ist Anuel in Puerto Rico wegen illegalen Waffenbesitzes zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er verbrachte Zeit in Gefängnissen in Puerto Rico, Atlanta und Miami, wo er im Anschluss auf Bewährung war. Die vierteilige Doku-Serie soll ihn in den letzten 30 Tagen der Bewährung und der ersten Woche danach zeigen. Die Haftstrafe hätte ihn reifer werden lassen, wofür er sehr dankbar ist, hat er Anfang des Monats gegenüber abc News gesagt.

In der rund 13-minütigen ersten Folge, in der auch seine Familie und Freunde zu Wort kommen, geht es um die Anfänge seiner Musikkarriere und darüber hinaus. Anuel wächst zunächst offenbar ruhig und bescheiden bei seiner Familie auf. Als sein Vater seinen Job verliert, hätte sein Leben den Dreh Richtung Kriminalität gemacht, heißt es. In der ersten Folge geht es auch nach Carolina in Puerto Rico. Nachdem er bei seiner Familie auszieht, lebt er hier mit Freunden in einem großen berüchtigten Wohnblock namens "Torres de Sabana", umgeben von Gangmitgliedern. Heute ist der Block verlassen. Es macht ihn sehr emotional da zu sein, sagt er, weil alles zerstört ist. Mindestens 15 Jahre hat er hier gelebt. Die Zeit hätte ihn sehr geprägt.

DJ Mercy Milano sieht großes Amapiano-Potenzial für 2022

COSMO-Resident-DJ Mercy Milano hat ein Gespür dafür, was auf dem Dancefloor funktioniert. Wenn es nach ihm geht, gehörte Musik vom afrikanischen Kontinent das Jahr 2021 und auch das kommende. Wie für viele anderen Menschen im Global Pop ist auch für Mercy Milano vor allem die Musikrichtung Amapiano aus Südafrika einer der größten Musiktrends des Jahres. Amapiano ist eine Art entspannter House mit lockerem Tempo und einem warmen, leicht jazzy Sound.

Der Stil hat weltweit die Runde gemacht. Amapiano-Einflüsse finden sich in immer mehr Genres und Orten wieder, bemerkt Mercy Milano: "Man bemerkt die Elemente dieser Musikrichtung in Afrobeats oder nach und nach sogar im Hip-Hop." Der Song "Monalisa" vom nigerianischen Sänger und Songwriter Lojay, der zu einem der größten Newcomer im Global Pop in diesem Jahr zählt, und dem Produzenten Sarz aus Nigeria verkörpert das. Er gehörte zu einem seiner Favoriten, wenn Mercy Milano aufgelegt hat, meint er. Der Einfluss von afrikanischer Musik, insbesondere Amapiano, wird seiner Einschätzung nach 2022 noch viel größer werden: "Es ist fast unmöglich, sich nicht zu bewegen, wenn diese Musik läuft. Die Beobachtung habe ich auch in den Clubs gemacht: Egal, wie unbekannt der Track für die Leute sein mag – es funktioniert."