Pabllo Vittar mit Satire-Clip über Fans

Pabllo Vittar ist über ihre Heimat Brasilien hinaus seit Jahren ein Star mit etlichen Fans. Dass womöglich auch ihr gegenüber Menschen zu aufdringlich sind, nimmt sie jetzt in einem kleinen Sketch aufs Korn. Darin trifft sie eine Frau, die sich als "riesen Fan" (muito fã) ausgibt und ein Selfie mit ihr machen möchte. Pablo Vittar fängt plötzlich damit an, der Frau ihr Herz auszuschütten und bittet sie sehr überspitzt um einen Gefallen nach dem nächsten. Die blockt ab - worauf Pablo letztendlich ruft: "Bist du kein Fan? Behandelst du so dein Idol? Arschloch!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Sketch dreht satirisch Situationen um, in denen Pabllo Vittar als großer Star vielleicht schon mal war. Für solche satirischen Kurzvideos ist der brasilianische Comedy-YouTube-Kanal "Porta dos Fundos" bekannt, mit dem Pablo hier zusammen gedreht hat.

Flo Mega bei türkischem Rap-Remake aus Bremen

Der Bremer Sänger Flo Mega singt im neuen Song "Cok Efendi", auf dem er gemeinsam mit den Bremer Rappern Mic Mee und Babakonda zu hören ist, die Hook auf Türkisch. "Die Hook in dem Song ist ein Zitat aus dem Film "Kibar Feyzo" mit Kemal Sunal in der Hauptrolle, der quasi der Louis de Funès der Türkei war. Der wurde das erste Mal 1995 in einem Rap-Stück von der Turk-Rap-Gruppe Cribb 199 aus Bremen zitiert.

"Das war ein Song, den ich in meiner Jugend total gefeiert hab und der mich auch irgendwie durchs Leben getragen hat", sagt Flo Mega. Er hatte eines der ehemaligen Crew-Mitgleider von Cribb 199 getroffen, von der Bedeutung des Songs für ihn und dem Wunsch eines Remakes erzählt. "Ehe ich mich versah, hat sich eine alte Riege aus den Turk-Rappern als neue Crew formiert. Und ich bin super froh und dankbar, Teil davon sein zu dürfen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Für die Rap-Parts sind Rapper Mic Mee, von der besagten alten Band Cribb 199 und der Rapper Babakonda, der seit rund 20 Jahren in der Bremer Rap-Szene aktiv ist: "Bei 'Cok Efendi' dabei zu sein, bedeutet mir sehr viel. Ich bin damit aufgewachsen und großgeworden. Und jetzt mit dabei zu sein, ist mir eine große Ehre.", sagt Flo Mega.

Die Bedeutung des Songs für die Menschen– im Original aus den 90ern "Kimse Karışamaz" – geht über die türkischsprachige Community hinaus. Jetzt wurde das Stück passend zum Ende des Jahres, in dem das deutsch-türkische Anwerbeabkommen vor 60 Jahren beschlossen wurde und für viele Menschen zur persönlichen Geschichte dazugehört, aufgefrischt rausgebracht.