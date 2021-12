Global-Pop-Stars reagieren auf Tod von Desmond Tutu

Der frühere südafrikanische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Nicht nur in Südafrika, sondern weltweit wird um ihn getrauert - auch große Stars aus dem Global Pop haben auf die Nachricht reagiert. "Du warst die inspirierendste, witzigste und netteste Person, die ich je getroffen habe." Das schreibt die Star-Sängerin Angelique Kidjo aus Benin bei Instagram. Und sie schickt seiner Familie Liebe, schreibt sie: "Deine Waffe war Liebe und du hast sie oft benutzt."

Beileidsbekundungen kommen auch vom irischen Musiker und Aktivisten Bob Geldof oder der malischen Gesangs-Größe Salif Keita.

Rapper Emicida aus Brasilien schreibt in einem Tweet unter anderem, dass Schriften von Desmond Tutu ihn in der Pandemie begleitet und ihm in den schweren Zeiten geholfen hätten.

Desmond Tutu galt als große moralische Stimme, die sich für Menschenrechte einsetzte. Er hat sich für Gleichberechtigung stark gemacht und sich jahrelang gegen das rassistische Apartheid-System in Südafrika eingesetzt. 1984 bekam er dafür den Friedensnobelpreis verliehen. Ab 1996 hat er die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission geleitet, in der Fälle von Apartheids-Opfern behandelt worden sind. Grundsätzlich war Desmond Tutu auch bekannt für hoffnungsvolle und versöhnende Aussagen, sowie seinen Humor. Seine Stiftung plant jetzt eine Woche der Trauer zu seinen Ehren. Am 1. Januar soll dann die Trauerfeier und die Beerdigung stattfinden.

Bad Bunny als Beziehungs-Retter der Simpsons in neuem Video

Dass es an den Feiertagen im Familienkreis auch mal ungemütlich werden kann, scheint Superstar Bad Bunny mit dem Release-Datum seines neuen Musikvideos ausdrücken zu wollen. Im Song "Te Deseo Lo Mejor" ("Ich wünsche dir das Beste") geht es um Vergebung. Im an Heiligabend veröffentlichten Video spielt Bad Bunny den Vermittler zwischen den beiden Eltern Marge und Homer. Denn: Homer hängt die ganze Zeit nur am Smartphone, bis das irgendwann den Geist aufgibt. Die Versöhnung des Paares gibt es bei einem Bad-Bunny-Konzert durch den Superstar im Simpsons-Look höchstpersönlich. Der zerstört Homers Smartphone dann endgültig. Nach drei Tagen wurde das Video mittlerweile rund 13 Millionen Mal angeklickt.

Taliban verbieten Musikhören im Auto

Nach mehr als vier Monaten, in denen die Taliban in Afghanistan an der Macht sind, wachsen weiter die Zweifel an einer von ihnen angekündigten "milderen" Herrschaft. Es wird auch immer deutlicher, dass Musik bei ihnen - wie von vielen befürchtet - offenbar keinen Platz hat. Das zeigt jetzt auch ein Teil einer neuen Richtlinie der Taliban, bei der es um Anweisungen beim Autofahren geht. Laut der Agentur AFP ist demnach unter anderem Musikhören im Auto verboten.

Grundsätzlich gilt Musik für die Taliban als Sünde. Während ihrer letzten Herrschaft war Musik bereits verboten. Unter der neuen Taliban-Herrschaft fürchten auch viele Musikerinnen und Musiker um ihre Sicherheit. Viele versuchen zu fliehen. Vergangene Woche gab es die Nachricht, dass die Mitglieder von Kabuls renommierter Musik-Akadamie "Afghanistan National Institute of Music" nun in Lissabon ihre Arbeit fortsetzen wollen und können.

Das nun in Afghanistan angewiesene Musikverbot im Auto ist nur einer von mehreren Punkten der neuen Richtlinie, die vor allem die Rechte von Frauen weiter einschränkt. Frauen sollen demnach zum Beispiel nur noch in Autos mitgenommen werden, wenn sie einen Hijab tragen. Bei längeren Fahrten soll ein nahestehender männlicher Begleiter dabei sein müssen. Laut Human Rights Watch mache diese neuen Richtlinien Frauen noch mehr zu "Gefangenen", heißt es.

Neue Mini-EP von Rincon Sapiência

Pünktlich zu Weihnachten hat Rincon Sapiência die kleine Mini-EP "O Peso das Barra" rausgebracht. Auf dem ersten Song "De Onde Cê Vem? (Woher kommst du?) rappt Rincon Struktur-frei über einen choralen Beat mit Drill-Elementen. Es geht etwa darum, dass Rap der Weg aus der Armut sein kann. Im Video zur EP sehen wir ihn entsprechend zunächst in seiner Heimat São Paulo, wo er sich schicke Anzüge schneidern lässt. Im zweiten Teil des Videos und der EP geht es mit dem Flugzeug nach Lissabon.

Auf "Serenata" rappt Rincon Sapiência zu den leicht Afrobeats-/Drill-angehauchten Instrumentals etwa über Armut und das Streben nach Geld. Mit dabei ist der portugiesische Rapper Timor YSF. Wir sehen im Video beide an verschiedenen Spots in Lissabon, in den Gassen, im Bahnhof oder am alternativen Kulturzentrum LX Factory. Rincon Sapiência hat Timor bei einem Festival kennenglernt und wollte unbedingt Musik mit ihm machen. Zum Jahresende 2021 ist es ihm, der mit seinem vielfältigen Sound und gesellschaftskritischen Texten die brasilianische Musikszene aufmischt, nun gelungen.