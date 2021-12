Nominierungen für genderneutrale Brit Awards 2022 stehen fest

Die Nominierungen für die Brit Awards, die wichtigsten Musikpreise in Großbritannien 2022, sind raus. Darunter Adele, Dua Lipa und auch Little Simz. Das besondere dieses Jahr: Die Kategorien sind erstmalig genderneutral. Die genderneutralen Kategorien wurden bei dem Brit Awards nach der Kritik von Sam Smiths eingeführt. Der Artist identifiziert sieht sich als nicht-binär und konnte so nicht nominiert werden. Sam Smith sagt: "Ich freue mich auf eine Zeit, in der Preisverleihungen die Gesellschaft widerspiegeln können, in der wir leben."

Die genderneutralen Kategorien sind zum Beispiel: "Artist of the Year" statt "British Male" und 2British Female" und "International Artist" (statt "Internationale Male" und 2International Female") Als rauskam, dass die Kategorien genderneutral werden, befürchteten einige, dass Frauen übersehen würden. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, es gab sogar mehr Frauen, die nominiert wurden. Einige wie Adele oder Little Simz haben mit vier Kategorien sogar die meisten Nominierungen.

Abba feiern mit ihrem Comeback die erste Nominierung der Schweden seit den ersten Brit Awards im Jahr 1977 und treten gegen die die K-Pop-Giganten BTS an. Verleihen werden die Preise am 8. Februar 2022.