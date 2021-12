Female Rap Doku "Enter the Circle"

Cardi B und Doja Cat, oder in Deutschland Badmomzjay und Haiyti – Frauen erobern den Rap. Vom Schweizer Fernsehen gibt es jetzt eine neue Dokumentations-Serie dazu. In "Enter the Circle" trifft Moderatorin Sirah Nying Rapperinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, z.B. Nashi44, Yetundey und Juju.

"Enter the Circle" dokumentiert nicht nur, was Frauen sich an Beleidigungen anhören mussten, sondern auch, wie sich das Blatt gewendet hat, Female MCs erfolgreich wurden – und trotzdem noch mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Acht Folgen gibt es insgesamt, die ersten drei sind schon bei YouTube zu sehen. Es geht um die Rap-Hochburg Berlin, um queeren Rap und auch um die Frage, ob es den Begriff "Female Rap" als Genre-Begriff überhaupt braucht – oder ob der eher schadet.

David Guetta soll Festival boykottieren

Human Rights Watch schlägt schon seit Wochen Alarm in Saudi Arabien. Die Organisation ruft Musiker dazu auf, in dem Land nicht mehr aufzutreten. Jetzt geht der Appell an u.a. den erfolgreichsten DJ der Welt. David Guetta ist Headliner beim MDL Beast Sandstorm Festival in Saudi Arabien. Er und 200 andere DJs und internationale Musiker und Musikerinnen wie z.B. Alesso und DJ Snake sollen Stellung beziehen und die Veranstaltung boykottieren. Sie würden nur benutzt, um das Image des Landes aufzupolieren.

Nachdem Saudi Arabien jahrzehntelang auf Abgrenzung gegenüber dem Westen gesetzt hat und Kultur und Musik dort nicht stattfand, sucht man im Land jetzt die Verbindung mit dem Westen. Das sei prinzipiell ja erstmal nichts Schlechtes, auch wenn Saudi Arabien sich dadurch finanzielle Erträge erhofft, durch neue wirtschaftliche Verbindungen. Für Musiker wie David Guetta legt das staatliche Kulturprogramm schon mal sechsstellige Summen hin – allein nur damit sie auf ihren Social Media Kanälen über das Festival berichten!

Dagegen sind die versprochenen Sozialmaßnahmen in dem megareichen Land immer noch weit hinter dem internationalen Standard zurück das gilt auch für bürgerliche Freiheit und Menschenrechte, sagt Human Rights Watch weiter. Kritiker am Regime würden unrechtmäßig weggesperrt und teilweise sogar gefoltert. Prinz Mohammed Bin Salman steht für die Veränderung im Land hin zu westlicher Kultur. Aber er steht auch im konkreten Verdacht, den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben.