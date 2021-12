Burna Boy und Wizkid mit neuer Single "B d’Or" über Fußball-Stars

Neue Musik von einem echten Dream Team aus Nigeria. "B d’Or" ist eine Abkürzung für Ballon d’Or, französisch für den goldenen Ball. Das ist die berühmte Auszeichnung für den besten Fußballer des Jahres, um die sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo regelmäßig streiten. Die beiden kommen auch in den Lyrics vor. Burna Boy und Wizkid singen auf Pidgin und Yoruba über eine Love Interest, übers Clubben, aber auch über die Träume ihrer jungen nigerianischen Landsleute, selber Profifußballer zu werden, was ein Schritt in eine finanziell abgesicherte Zukunft wäre.

Dementsprechend ist "B‘ d’Or" nicht nur ein Party-Track, der Beat ist zwar treibend, aber gerade die Synthies sind doch eher mellow bis dramatisch. Eine sehr gute Mischung aus dem Afrobeats-Pop von Wizkid und dem Dancehall von Burna Boy. Man kann sagen: wie das Jahr angefangen hat, so hört es auch auf, denn die beiden hatten schon in der zweiten Januarwoche einen gemeinsamen Song releast.

Achim Reichel landet mit "Aloha Heja He" einen TikTok-Hit in China

Die beliebte Social Media Plattform sorgt immer mal wieder dafür, dass längst vergessene alte Songs in 15-sekündigen Clips zu neuer Bekanntheit kommen. So auch bei Achim Reichel: 30 Jahre nach Veröffentlichung von "Aloha Heja He" wurde das Hamburger Seemannslied auf der Plattform in den letzten Monaten sehr oft verwendet für die Untermalung von Fotostecken oder Challenges. Alle Tik-Tok.User, die das Lied nicht kennen, haben es mithilfe der Musikerkennungs-App Shazam identifiziert, sodass "Aloha Heja He" jetzt zur Nummer 1 der chinesischen Shazam Charts geworden ist.

Achim Reichel hat dem Rolling Stone gesagt, dass er selber unglaublich überrascht, sehr happy und stolz ist, weil das Lied ganz allein durch den Zuspruch der Menschen so erfolgreich wurde, ohne jede Marketing-Strategie. Seemanns-Shantys – ein Trend des Jahres, mit "Wellerman" vom Schotten Nathan Evans, dem erfolgreichsten Song weltweit 2021, und jetzt auch mit Achim Reichels "Aloha Heja He" in China.