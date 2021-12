"Zu weiß, zu wenig divers" - Golden Globes droht Boykott

Golden Globes Nominierungen sind raus – Veranstaltung droht Boykott

Normalerweise ist bei einer Preisverleihung ja das spannende, wer gewinnt. Bei den Golden Globes 2022 kommt noch dazu, ob der Gewinner oder die Gewinnerin seinen oder ihren Preis überhaupt abholt. Denn die Golden Globes werden seit der Veranstaltung in diesem Jahr boykottiert. Zu weiß, zu wenig divers lautet der größte Vorwurf der Kritiker an den Machern des Golden Globe. Was die Nominierungen angeht, aber auch was die Organisation HFPA angeht, die die Globes veranstalten. Kein einziges der 90 Mitglieder dieser Organisation war schwarz, zum Start der Kritik im Februar diesen Jahres. Noch dazu wurden die finanziellen Praktiken der HFPA in Frage gestellt.

Deswegen haben ganz viele Filmemacher, Filmstudios und TV Stationen gesagt: wir arbeiten vorerst nicht mehr mit den Golden Globes zusammen. Auch der übertragende Fernsehsender NBC hat die Zusammenarbeit aufgekündigt, deswegen werden die Golden Globes 2022 am 9. Januar aller Voraussicht nach nicht im TV laufen. Die HFPA hat nach der Kritik Besserung gelobt und wollte sich generalüberholen. Das sollte sich nun auch in den Nominierungen niederschlagen, allerdings sind die Königskategorien, die die meiste Aufmerksamkeit erzeugen, weiterhin wenig divers. Bei den nominierten Schauspielern und Schauspielerinnen hat sich tatsächlich nur in der Kategorie Männer in Dramen etwas getan, da sind Will Smith, Mahershala Ali und Denzel Washington nominiert. Und dann auch in der Musik-Kategorie bester Filmsong: da ist Jennifer Hudson nominiert, sie hat Aretha Franklin gespielt und ist für ihre Interpretation von "Here I Am" nominiert. Sie tritt an gegen Beyoncé , Billie Eilish mit ihrem Bond-Song und gegen "Dos Oruguitas" aus dem ersten Latino-Disney-Film "Encanto", komponiert von Lin Manuel Miranda.

GTA mit Rosalía, Arca und Dr. Dre

Das Action Adventure Grand Theft Auto ist bekannt für seine ausgezeichneten Radio-Stationen, die den Soundtrack des Spiels liefern. Der etablierte GTA-Hip-Hop-Kanal Radio Santos bekommt jetzt Zuwachs. Motomami Los Santos heißt der Radio-Sender für das neue Online-Update von GTA, "The Contract" kommt morgen raus. "Motomami" wie das neue Album von Rosalía, das nächstes Jahr erscheinen soll. Rosalía wird im Spiel eine Radio-Show hosten. Auf Motomami Los Santos stellt sie ihre eigenen aktuellen Song "La Fama2 vor, aber auch Musik von Indie-Sängerin Caroline Polachek oder Reggaeton-Star Daddy Yankee. Co-Host ihrer Show wird Arca sein – Avantgarde Artist in der Elektronischen Musik und Transgender Person.

Das ist ein großer Stil-Wechsel, so viele female und queere Artists gab es noch nie. Wenn Künstlerinnen wie Rosalía und Arca große Erfolge in den USA feiern, geht das auch an Rock Star Games, den Machern von GTA nicht vorbei, die mit ihrem Spiel mit der Zeit gehen wollen. Aber für alle Rap-Fans, die Hip Hop Kanäle gibt’s natürlich immer noch bei GTA. Und nicht nur das: Star der neuen Folge ist niemand Geringeres als Dr. Dre! Als Spieler muss man ihm helfen sein Handy zurückzuholen, mit unveröffentlichten Songs drauf.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wie klingt Corona? Das Virus als Musik

Für alle Musikfans, die am Ende des Jahres immer ihrer Bestenlisten machen: DAS hier ist der wahre Sound von 2021! Corona-Musik nicht nur, weil sie in der Pandemie entstanden ist, sondern weil sie auf dem genetischen Code des Virus basiert. Viromusic heißen die Macher eines Programms, das DNA hörbar macht. Das Prozedere lief wie folgt: Die DNA besteht aus den vier Einzelteilen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, kurz AGCT. Sie bestimmen in einer unterschiedlichen, hintereinandergelegten Reihenfolge den genetischen Code – von allen Lebewesen oder auch vom Virus.

Der Coronavirus ist eine 30.000-Zeichen-lange Abfolge von A’s, G’s, C’s und T’s. In der Wissenschaft wird diese Abfolge in unterschiedlichen Dreierblöcken zusammengefasst – und die haben die Macher der Corona-Music nun übertragen ins Notensystem. Der Dreierblock GCT steht zum Beispiel für die Note A, der Dreierblock AAT für die Note B. Und so ergibt sich eben daraus eine Notenabfolge, eine Melodie, ein Song. Das sind summa summarum 10.000 Dreierblöcke, also auch 10.000 Noten und deswegen sind am Ende auch ein paar Hundert 2-Minuten lange – oder kurze – Songs rausgekommen. Die bewegen sich oft im Easy-Listening-, Ambient-Bereich, in vielen taucht das Klavier auf, aber es gibt auch die ein oder andere Rock-Gitarre gehört.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Urteil gegen Koffi Olomidé: Freiheitsberaubung

Koffi Olomidé ist einer der größten Stars der afrikanischen Musik, deswegen haben vor allem afrikanische Fans und Medien gestern gebannt nach Versailles geschaut. Dort hat ein Gericht ihn schuldig gesprochen, Frauen gegen ihren Willen festgehalten zu haben. Freiheitsberaubung – so lautet das offizielle Urteil gegen Koffi Olomidé. Er wurde schuldig gesprochen, mehrere seiner Tänzerinnen in seinen Anwesen gefangen gehalten zu haben, bewacht von seinen Angestellten in Räumen mit runtergelassenen Jalousien. Koffi Olomidé wurde zu sechzehn Monaten auf Bewährung verurteilt und muss den Frauen zwischen 10.000 und 32.000 Euro als Entschädigung zahlen. Nichts Neues für den Soukous-Sänger, der ein breites Vorstrafenregister hat: er wurde mehrfach der Körperverletzung schuldig gesprochen.

Trotzdem waren das Urteil und das Strafmaß ein Erfolg für Koffi Olomidé. Denn das Gericht hat gleichzeitig ein zwei Jahre altes Urteil aufgehoben, nach dem Koffi Olomidé eine seiner Tänzerinnen vergewaltigt haben soll. Es hätte begründete Zweifel gegeben, dass sich das so zugetragen habe, so das Gericht in Versailles gestern. Die Aussagen des Opfers und die Beweismittel seien widersprüchlich gewesen. Das Opfer hatte ausgesagt, Olomidé solle sie im Alter von fünfzehn Jahren mehrfach und bei mehreren Möglichkeiten vergewaltigt haben, im Hotel, im Auto, im Aufnahmestudio.