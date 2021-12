Stromae kündigt neues Album "Multitude“ an

Die belgische Wiedergeburt des Chanson ist zurück, ganze acht Jahre mussten seine Fans warten. „Multitude“ wird zwölf Stücke umfassen und Anfang März rauskommen. Alle Songs sind geschrieben und produziert von Stromae. Er war das Highlight des Coachella-Festivals 2015 und hat den New Yorker Madison Square Garden gefüllt. Abseits der Musik verwirklichte sich Stromae in dieser Zeit als Produzent, Modedesigner oder Regisseur von Musikvideos für Dua Lipa oder Billie Eilish. Mit Mosaert lancierte er seine eigene Haute-Couture-Modemarke. Davon hatten seine Fans natürlich nicht viel. Darum haben sie im Oktober aufgeatmet, als seine neue Single Santé rauskam.

Überraschenderweise im lateinamerikanischen Cumbia-Style. Eine Ode an die hart arbeitenden Menschen im Nachtleben. Brilliant changiert er textlich zwischen Empathie und Ironie. Ist humorvoll und provokant. Ein Aufruf für mehr Inklusion. Santé ist mit 18 Millionen Klicks auf Youtube jetzt schon legendär. Der Song schaffte es sofort auf Platz 5 der am meisten gestreamten Titel auf Spotify.

Sugar MMFK bekommt Deutschen Pass

Spätestens seitdem der Bonner Rapper bei den Machiavelli Sessions mit dem Robert Schuman - Orchester, ist Sugar MMFK teil der COSMO-Family. Sugar MMFK ist zwar in Linz am Rhein geboren- seine Eltern sind aber Kriegsflüchtlinge aus Angola. Und so hatte er immer nur eine Duldung. 2019 sollte der Rapper sogar abgeschoben werden. Viele Rapper solidarisieren sich mit ihm, COSMO hat darüber berichtet. Jetzt ist das Geschichte: Sugar MMFK hat sich heute über Instagram an seine Fans gewand:

Robbie Shakespeare verstorben

Heute Nacht verkündete die jamaikanische Kulturministerin Olivia Grange seinen Tod, er wurde 68 Jahre alt. Er war wohl der bekannteste Bassist des Reggae. Robbie Shakespeare hat mit den meisten Stars der Insel wie Black Uhuru oder Peter Tosh zusammengearbeitet. Aber auch mit Größen des US- und UK-Pop: Mick Jagger oder Bob Dylan: Seine Bassgitarre prägte auch das legendäre Album Nightclubbing von Grace Jones.

Meistens arbeitete er mit dem Schlagzeuger Sly Dunbar: Zusammen waren sie einfach nur Sly & Robbie, mit dem Spitznamen "Riddim Twins". Sly & Robbie produzierten mit ihrer eigenen Plattenfirma "TAXI" hunderte sogenannter "Riddims" - also Instrumentalversionen - auf denen dann die MCs sangen. Und das waren die ganz Großen Namen: Gregory Isaacs, Dennis Brown oder Barrington Levy.

Die Freunde machten über 40 Jahre zusammen Musik und verstanden sich blind auf der Bühne. Gemeinsam funktionierten sie wie eine geölte Maschine. Zwei Typen, die wie eine ganze Rhythmussektion klangen. Minimalistisch und trotzdem innovativ und raumfüllend. Heute trauert die Reggae-Welt.

Black-Uhuru-Sänger Michael Rose schreibt: Ein riesen Verlust. Niemand klingt wie er. Sänger Morgan Heritage twittert: Dieser Verlust kommt unerwartet. Danke für deinen Beitrag zum Reggae. Auch Brian Eno schreibt: Rest in Peace: Robbie Shakespeare.

Selena Gomez produziert eigene True Crime Doku-Serie

Selena Gomez wurde gerade vom spanischsprachigen TV-Sender Univisión gecastet. Der Titel: Mi Vecino, El Cartel (The Cartel Among Us).' Es ist ihre erste Spanischsprachige Dokuserie. Im Plot des Dreiteilers geht's um die kaltblütige Ermordung eines ehemaligen Kartellanwalts und hochrangigen Mitarbeiters der US-Regierung, Juan Guerrero Chapa, und die anschließenden Ermittlungen und der Prozess. Der Mann stammte aus Texas, wie die Sängerin auch.

Selena ist selbst True Crime Fan und hat zuletzt auch in der Serie Only Murders in The Building einen True Crime Fan gespielt. Univisión operiert von Miami aus und ist seit vielen Jahren der wichtigste TV-Sender für Latinos in den USA. Von Seiten des Senders heißt es: Man wolle in Zukunft mit authentischen Hosts den "best in-language, in-culture original content" für den US-Markt, aber auch für Lateinamerika produzieren. Da passt Selena Gomez natürlich perfekt rein. Sie selbst sagt: "Ich war völlig fasziniert von der Lebensgeschichte und dem Doppelleben des Juan Guerrero Chapa". Sie wolle das möglichst realitätsgetreu herausschälen.