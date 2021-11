Karol G mit Schauspiel-Debüt

Vergangene Woche hat die kolumbianische Reggaeton-/Pop-Sängerin Karol G einen Latin Grammy bekommen. Kurze Zeit später hat sie verkündet, dass es für sie als Schauspielerin vor die Kamera gehen soll. Das hat sie erzählt, als sie in der Tonight Show mit Jimmy Fallon zu Gast war: "Im Januar fange ich an mit den Dreharbeiten für eine Netflix-Serie. Es geht nicht um mein Leben. Es ist Schauspielerei. Ich habe eine Rolle. Darauf bereite ich mich vor." Wie die Serie heißt und worum es geht, hat sie nicht verraten.

Aktuell tourt Karol G noch durch die USA, Kolumbien und Puerto Rico. Lang ist es nicht mehr bis hin zu den Dreharbeiten im Januar. Dass sie Schauspiel-Unterricht genommen hat, ist seit einigen Monaten bekannt. Jetzt werden ihre Pläne also etwas konkreter. Grundsätzlich sagt Karol G im Interview in der Late Night Show: "Es gibt viele Dinge, dich ich in meinem Leben machen möchte. Ich möchte mich einfach pushen und schauen, als Frau, wie weit ich in allem gehen kann." Als Musikerin hat sie bereits eine Superstar-Karriere hingelegt mit Millionen von Fans und mehreren Auszeichnungen.

Grammy Nominierungen stehen fest

Die Grammys sind der wohl bekannteste und wichtigste Musikpreis der Welt. Dienstagabend hat die zuständige Recording Acadamy bekanntgegeben, wer nominiert worden ist und damit die Chance hat, einen goldenen Grammophon-Award zu bekommen. Die vermeintlich größten Chancen auf einen Grammy hat der Pianist, Sänger und Komponist Jon Batiste. Insgesamt elf Mal ist er nominiert, unter anderem in den Kategorien "Album Of The Year", "Best R&B-Album", "Best Jazz Instrumental Album". Er ist musikalisch vielseitig und jetzt vielfach für einen Grammy nominiert. Bei Twitter bedankt sich Jon Batiste und schreibt unter anderem: "Ich liebe alle!"

Viele Nominierungen gab es auch für R‘n‘B-Musikerin H.E.R., Rapperin und Sängerin Doja Cat sowie die Popstars Justin Bieber (alle acht Nominierungen) und Billie Eilish (sieben Nominierungen). Nominiert ist auch Made Kuti, Enkel von Afrobeat-Legende Fela Kuti, in der Kategorie „Best Global Music Album“ gemeinsam mit seinem Vater Femi Kuti, der insgesamt zweimal nominiert ist. Gemeinsam haben sie im Februar ihre Solo-Platten im Doppelpack auf dem Album „Legacy+“ rausgebracht. Auf Mades Teil des Albums, seinem Debüt-Album "For(e)ward", hat er alle Instrumente selbst eingespielt und jahrelang dafür geübt, schreibt er bei instagram. Er sei begeistert.

Nominiert ist auch wieder Angélique Kidjo aus Benin. Nun steht sie bei insgesamt zwölf Nominierungen in ihrer Karriere. Vier Grammys hat sie bereits. Die beiden nigerianischen Artists Wizkid (zwei Nominierungen) und Tems sind ebenfalls für ihren gemeinsamen Song "Essence" nominiert. Weitere Global Pop Stars, die in der Kategorie "Best Latin Rock or Alternative Album“ auf einen Grammy hoffen können, sind unter anderem C. Tangana, Nathy Peluso und Bomba Estéreo.

Es gibt aber auch Nominierungen kontroverser Artists, die für Schlagzeilen sorgen. Beispielsweise ist Musiker Marilyn Manson nominiert. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Dieses Mal ist außerdem Sänger The Weeknd nominiert. Nachdem er bei den letzten Awards nicht berücksichtigt worden war, beschuldigte die Grammys der Korruption und kündigte einen Boykott an. Trotzdem ist er drei Mal nominiert. Die Preisverleihung der 64. Grammys findet am 31. Januar 2022 statt.