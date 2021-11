Neue Single "Made of Gold" von Ibeyi zusammen mit Pa Salieu

In ihrer neuen Single "Made of Gold" suchen Ibeyi die Verbindung zu ihren Vorfahren. Die französisch-kubanischen Zwillinge Lisa-Kaindé und Naomi Diaz singen zu einer Mischung aus Pop, Soul, HipHop und Yoruba-Einflüssen positiv beschwörend von deren Kraft, Magie und Wissen. "Es geht darum es in den eigenen Knochen zu spüren", erzählt Lisa-Kaindé. Auf dem Song featuren sie den gambisch-britischen Rapper Pa Salieu. Die Zusammenarbeit war ein Geschenk des Universums, meinen Ibeyi. Das Team von Pa Salieu lief nämlich an ihrem Studio vorbei als sie an ihrem Album arbeiteten und dachte sich, Pa Salieu würde gerne mal bei ihnen vorbeischauen. "Wir haben ihm einen Song vorgespielt: 'Made of Gold'. Und er hat ihn sofort verstanden und gefühlt. Er fing direkt an zu schreiben. Es war schön zu sehen, wieviel wir gemeinsam haben.", schwärmt Lisa-Kaindé. Seitdem sind Ibeyi und Pa Salieu befreundet. "Made of Gold" erscheint auf dem dritten Album von Ibeyi, das soll 2022 erscheinen.

Omar Souleymann in der Türkei verhaftet

Omar Souleymann wurde in der Türkei festgenommen. Ihm wird "Mitgliedschaft einer bewaffneten Terrororganisation" vorgeworfen. Der syrische Popstar lebt in der türkischen Provinz Şanlıurfa. Behörden durchsuchten am Mittwoch sein Zuhause und führten ihn zur Befragung in die örtliche Polizeistation ab. Ob Omar Souleyman wieder freigelassen wurde ist noch nicht bekannt. Sein Sohn streitet die Beschuldigung ab. Sein Vater hätte keine politischen Verbindungen, die Anzeige nennt er laut The Guardian "böswillig". Die Verhaftung von Omar Souleyman kommt nachdem der Popstar in eine Gegend in Syrien gereist ist, die von der kurdischen YPG kontrolliert wird. Die Türkei wirft der Miliz eine Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Omar Souleyman ist in Syrien als Hochzeitssänger bekannt geworden, international berühmt wurde er dann mit seinem Mix aus traditioneller Dabke und elektronischer Musik. Er arbeitete mit Global Pop Stars wie Björk, Four Tet, Diplo oder Damon Albarn zusammen.

Leon Bridges und Jazmine Sullivan mit "Summer Rain"

Leon Bridges hat für seine neue Single die R’n’B-Sängerin Jazmine Sullivan verpflichtet. In "Summer Rain" geben die beiden zwei Lovebirds. Zu entspannten Drums und zarten Gitarren-Akkorden singen sie von ihrer Anziehung und Liebe zu einander. Der Song ist ein Bonus-Track auf der Deluxe-Version von Leon Bridges Album "Gold Diggers Sound". Bekannt geworden ist der Sänger aus Texas mit viel Retrosound in seinem Soul und R’n‘B. Damit ist wortwörtlich vom Tellwäscher zum Grammy-Prämierten Musiker geworden. Mit "Gold Diggers Sound" hat sich Leon Bridges in Richtung Gegenwart gewandt für einen zeitlosen Sound. Der Albumtitel ist eine Hommage an den Aufnahmeort der Platte: das Gold Diggers in East-Hollywood war früher mal ein Stripclub, heute ist es ein Ort für Livemusik, Drinks und Studios.