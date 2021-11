Zeichen für Toleranz bei den MTV Europe Music Awards

In Budapest wurden heute Nacht die MTV Europe Music Awards verliehen. Zu den Abräumern gehören die K-Pop-Superstars von BTS. Die haben gleich vier Trophäen gewonnen. Sie sind Bester Pop-Act, Bester K-Pop Act, Beste Band und die Band mit der größten Fanbase. Der letzte Preis ist keine große Überraschung. Ihre Einfluss hat die BTS-Army immer wieder bewiesen. Die Mitgliederzahl wird auf 40-90 Mio. geschätzt. Die Fangruppe ist auch für ihre politischen Aktionen bekannt. Sie setzt sich gegen zum Beispiel gegen Cyberbullying ein. Und 2020 haben K-Pop-Fans massenhaft Tickets für eine Wahlkampfveranstaltung von Ex-Präsidenten Trump gekauft, um dann geschlossen nicht hinzugehen…

Politisch wurde es auch bei der Preisverleihung in Budapest. Die MTV Europe Music Awards haben ein Zeichen für Toleranz gegenüber der LGBTQ+ Community gesetzt. Der Generation Change Award ging an die ungarische Aktivistin Viktoria Radvanyi, die seit langem die Budapest Pride mitorganisiert. Präsident Orban und seine rechtsnationale Regierung sind ja bekannt für ihre scharfe Politik gegen Homosexuelle. Sie werten die Preisverleihung als "Provokation gegen die ungarische Regierung". Zu den weiteren Gewinnern aus der COSMO Playlist gehören Ed Sheeran, Little Nas X, Maluma und Billie Eilish

Youssou N’Dour is back mit neuem Album "Mbalax"

Superstar Youssou N’Dour meldet sich mit neuem Album zurück. "Mbalax" heißt die Scheibe, wie der gleichnamige westafrikanische Musikstil den Youssou N’Dour Ender der 1970er, Anfang der 1980er Jahre mitbegründet und weltweit bekannt gemacht hat. Diese unverwechselbar plätschernden Pop-Sounds. Zwölf Songs sind drauf auf dem Album und auf Instagram schreibt N’Dour dazu: "Meine Musik ist eine Reise aus Rhythmen Melodie und Botschaften – und ich freue mich sie endlich mit euch teilen zu dürfen!" Sein letztes Album ist mehr als zwei Jahre her.

Youssou N’Dour ist nämlich auch neben der Musik ein vielbeschäftigter Mann. Er ist Politiker, war mal Minister für Kultur und Tourismus. Aktuell ist er "besonderer Berater" von Staatspräsident Macky Sall. Außerdem leitet er eine eigene Diskothek, eine Zeitung, einen Radio- und einen TV Sender. Aber zum Glück ist Youssou N’Dour in erster Linie immer noch Musiker. Einer seiner größten Verdienste war es die senegalesisch, gambisch, mauretanische Sprache Wolof wieder in die westafrikanische Pop-Musik zu bringen.Und auf Wolof singt Youssou N’Dour auch auf dem neuen Album.

National Indidgenous Music Awards

In Australien wurden die National Indidgenous Music Awards verliehen. Zu den großen Gewinnern gehört Kid LAROI. 18 Jahre alt, Pop-Sänger und Rapper und jetzt ganz frisch auch "Artist of the Year". Kid LAROI gehört dabei längst zu den Big Names. Seine Songs haben mehrere hundert Millionen Streams, sein gemeinsamer Song mit Justin Bieber hat sogar schon die Milliarden-Marke geknackt. Seine indigenen Wurzeln liegen bei den Kamilaroi aus dem Norden von New South Wales, deren Name sich ja auch zum Teil in seinem Künstlernamen Kid Laroi wiederfindet.

Der Award für das Album des Jahres ging an den Rapper JK-47. Auch noch ein ganz junger Künster. 24 Jahre alt, erst letztes Jahr hat er sein Debütalbum rausgebracht. Darauf rappt JK-47 unter anderem über Rassismus und Kolonialismus. Er hat Bundjalung-Wurzeln und setzt sich auch als Aktivist für die Rechte seiner Community ein. Bei den National Indigenous Music Awards werden Exzellenz, Innovation und Vorbildfunktion indigener australischer Künstler und Musikern von den Torres Strait Inseln gewürdigt. Sie werden eigentlich immer im August verliehen, wegen Corona musste aber verschoben werden.

La Orquesta Más Grande del Mundo?

In Venezuela haben gerade 12.000 Musiker und Musikerinnen versucht einen Guinness Buch Rekord aufzustellen. Wenn das vermutlich größte Orchester der Welt Tschaikowskis "Slawischen Marsch" spielen, dann klingt das beeindruckend. Obwohl einem nicht sofort klar wird, dass da gerade 12.000 Musiker und Musikerinnen spielen. Das wird einem erst bewusst, wenn man die Filmaufnahmen sieht. Dabei zieht die Kamera von Oben über die Ränge. Ein gigantisches Meer aus Musizierenden. Bis auf die Bläser alle in Maske. Und Vorn im Zentrum der Dirigent, für den sich dieser Auftritt sicher völlig irre angefühlt haben muss.

Ein einstündiges Konzert hat dieses Mega-Orchester am Wochenende gespielt – in der Militärakademie in Caracas. Der bisheriger Rekord, lag bei knapp 8.100 Musiker:innen, die gleichzeitig gespielt haben, da liegt das venezolanische Orchester also deutlich drüber. Die Musiker:innen wurden durch das staatliche Muisk-Förderprogramm "El sistema" zusammengebracht. In den nächsten Tage wird die Jury der Guiness World Records bekannt geben, ob es mit dem neuen Rekord geklappt hat.