Kollabo-Album von Joan As Policewoman und Tony Allen

"The Solution is Restless" heißt das Album, dass mit der bereits verstorbenen Drummer- und Afrobeatlegende Tony Allen aufgenommen. Auf dem Album mischt Joan Wasser alias Joan As Policewoman Elektro mit Indie, alles meistens schön getragen und mellow mit ihrer mal kratzigen, mal weichen Stimme. Und dazu der unverkennbare Sound von Tony Allens Drums. Textlich beschäftigt sich die Sängerin mit Selbstkritik, aber auch mit der Beobachtung von Menschen in der Corona-Pandemie.

Der Albumtitel "The Solution is Restless" rührt vom Interesse der Sängerin für naturwissenschaftliche Theorien: "Diese Theorie, dass alles grau ist, und nichts nur schwarz oder weiß. Dass es keine Universallösung für irgendetwas gibt. Das gibt mir Hoffnung. Denn wenn etwas nur Schwarzweiß ist, dann gibt es keine Konversation, dann gibt es keine Kommunikation, kein Lernen."

Und dass sie kommunizieren kann, beweist die Sängerin eindrücklich durch ihre Kollaboration mit Tony Allen. Das Album wurde inspiriert durch eine Jamsession während einer Probe für ein Africa Express-Konzert in London 2019. Dort stellte der Leiter des Projekts Damon Albarn, Joan und Tony einander vor. Das Album wurde in Paris und New York aufgenommen.Tony Allen verstarb in der Zeit der Aufnahmen.

Compilation in Gedenken an George Brassens

Georges Brassens wäre vorige Woche 100 Jahre alt geworden. Eine Ikone des Chansons, der das Gitarrenchanson erfunden hat. Brassens wurde verehrt, weil er mit seiner Poesie gegen die spießbürgerliche Moral im Frankreich der 50er-Jahre ansang. Und vor diesem Titan verbeugt sich jetzt eine andere, nicht ganz unwichtige Person: Emile Omar. Selbst Musiker und Jahrelanger Kurator beim Pariser Kultsender Radio Nova. Er und sein gutes Dutzend Mitstreiter sagen mit dem Album "Brassens et les copins d´accordes" Chapeau Monsieur George Brassens.

In Frankreich kennt Jede und Jeder die Songs von Brassens. Auf der Compilation wird ihnen aber ein ganz neues Leben eingehaucht. Das Besondere ist die Auswahl der Artists hinter den 16 Interpretationen, darunter viele Helden der französischen Global Pop-Szene. Sie stehen für die Vielfalt der aktuellen frankophonen Musik. Ihre Neuvertonungen unter der Regie von Emile Omar erfüllen ihren Zweck. Denn sie machen Lust darauf, in Brassens Diskografie einzutauchen, aber auch noch nicht ganz so bekannte Interpreten näher kennenzulernen. Zum Beispiel das Duo Patchworks & Pat Kalla aus Lyon. Die haben eine sehr tropische Variante des Klassikers "Dans l'eau de la claire fontaine" von 1961 aufgenommen.

Weltenbummler Àbáse debütiert mit Laroyê

Da ist ein richtiger Weltenbummler am Werk: Der ungarische Produzent und Multiinstrumentalist Szabolcs Bognár hat in Budapest, Paris, New York und Rio gelebt, jetzt nennt er Berlin sein Zuhause. Szabolcs Bognár ist mit seinem Projekt Àbáse auf der Suche nach "global grooves of unity" wie er selber sagt.

Er kreiert eine außergewöhnliche Verbindung aus westafrikanischen und brasilianischen Stilen, HipHop, New-Soul und Jazz. Gutes Beispiel ist dafür der Song Salasiano: ein Jazz-Samba mit starkem Afrobeat-Einschlag. Produziert für die globalen Tanzflächen mit Gastmusikern aus dem brasilianischen Bahia.

Das Album wurde hauptsächlich in Rio und Bahia aufgenommen

Àbáse war dafür knapp ein halbes Jahr in Brasilien unterwegs und hat in kleinen Privatwohnungen die unterschiedlichen Sänger und Instrumentalisten aufgenommen - von Veteranen der Samba bis zum jungen Rap-Nachwuchs. Somit ist das Album eine Art Audio-Tagebuch eines reisenden Musikers, der das Erbe der afro-brasilianischen Kultur durch Samba, Candomblé und Co. erkundet. Zurück in Berlin wurde das dann erst in Form gegossen durch moderne Studioproduktionen aus BrokenBeat und HipHop.