Aynur mit WOMEX 2021 Artist Award ausgezeichnet

Am Sonntag ist die Global Pop-Messe WOMEX zu Ende gegangen. Mit dem jährlichen Artist Award wurde die kurdisch-alevitische Sängerin Aynur ausgezeichnet. Die WOMEX erklärte in ihrer Pressemitteilung: "Sie erhält den Preis für ihr langjähriges Engagement für den Erhalt und die Innovation der kurdischen und alevitischen Kultur, für die Aufrechterhaltung höchster künstlerischer Integrität angesichts des politischen Drucks und dafür, dass sie ein Vorbild für alle ist, die gegen die Schweiger singen."

Aynur bedeutet der Preis sehr viel, sagte sie in ihrer Dankesrede: "Diese Sprache oder Kultur ist vielerorts noch nicht anerkannt. Ich wurde ausgezeichnet. Und das macht mich sehr glücklich und ehrt mich. Vor allem weil dadurch diese Kultur weltweit Anerkennung bekommt." Ihre Dankesrede war ein politisches Manifest: Aynur machte darin auf die Unterdrückung kurdischer Musik in der Türkei aufmerksam.

Musikalisch zeichnet Aynur ihre beeindruckender Stimme aus. Sie ist einfach eine Ausnahme-Sängerin mit alawitisch-kurdischer Seele. Sie hat eine Sopran-Stimme mit Koloratur-Fähigkeit - das heißt einer besonderen Beweglichkeit vor allem im hohen Register. Das musikalische Konzept ist die Verbindung von traditioneller kurdischer Musik mit westlichen Jazz-Zutaten. Schlüsselinstrument ist bei ihr klar die Langhalslaute Saz, dazu kommen Klarinette, Piano, Drums. Zuschauer schwärmen vom Abschlusskonzert im Rivoli Teatro von Porto.

Weltklimakonferenz: Moby fordert Wandel bei der Ernährung

Was haben die Queen, Greta Thunberg und Moby gemeinsam? Sie alle fordern eine sichere Zukunft für unseren Planeten auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Moby will von den Regierungschefs der Welt einen Wandel bei der Ernährung.

Konkret geht es Moby darum, einen Vertrag auszuhandeln, um pflanzenbasierte Ernährung zugänglicher zu machen. Moby ist vegan. Wir wissen, dass der Konsum von rotem Fleisch für einen großen Teil des Methan-Ausstoßes verantwortlich ist. In einer Videonachricht sagt Moby: "Wir müssen gegen alle drei Treibhausgase vorgehen: Kohlendioxid, Methan und Stickstoffoxid. Unsere größte Chance, den Temperaturanstieg in den nächsten 25 Jahren zu begrenzen, ist die Reduzierung von Methan".

Außerdem sagt der Musiker, wir seien auf dem besten Weg, um 2030 eine Erwärmung von 1,5 Grad Cesius und um 2040 eine Erwärmung von 2 Grad Cesius zu erreichen. Auch warnt er vor Hitzewellen, stärkeren Wirbelstürmen, Waldbränden, Dürren, Nahrungsmittelknappheit, gewalttätigen Wetterlagen, einem Anstieg des Meeresspiegels, Klima-Geflüchtete und vieles mehr. Bis Ende nächster Woche läuft die Klimakonferenz. Und da bringen dann auch Klima-Aktivisten einen offiziellen Vertrag über pflanzenbasierte Ernährung auf den Weg. Der soll das Pariser Klimaabkommen ergänzen.

Amapiano-Doku mit Moonchild Sanelly

In Südafrika ist Amapiano in der letzten Zeit mega erfolgreich. Aber auch die Welt interessiert sich immer mehr für diese Mischung aus House, Jazz, Rap und Lounge-Music. Wer sind also die Artists und wie ist die Geschichte des Erfolgs-Genres? Das zeigt eine neue Mini-Doku mit dem Titel: "Amapiano – South Africa’s Sound to Freedom".

Amapiano-Sängerin Moonchild Sanelly führt durch die Doku und trifft darin zum Beispiel Rapper Teejay: "Einige von uns sind in einem benachteiligten Umfeld aufgewachsen, also bin ich froh, dass es da draußen ein Kind gibt, das Gigs im Amapiano bekommt und seine Familie ernähren kann... Unsere Lebenssituation ist prekär, es passiert eine Menge in Südafrika, aber es gibt eben diese Produzenten... die mit ihrer Musik ihre Familien ernähren könnt. Das funktioniert."

Amapiano als Sprungbrett aus der Armut ist dabei auf jeden Fall eine der Erzählungen. Eine andere ist, dass Amapiano besonders gesellschaftskritisch ist. Eine junge Generation führe damit die lange Tradition des Widerstands im Land fort. Musikproduzent Rascoe Kaos bezeichnet Amapiano sogar als den neuen HipHop. Amapiano ist tatsächlich auch in den armen Beziken von Johannesburg entstanden. Und Artists wie Kabza De Small und MFR Souls, die im Film zu Wort kommen, spielen beim Amapiano-Boom eine große Rolle.

Jan Delay mit Joy Denalane und Linda Zervakis auf Sneakerjagd

Elf Promis haben einem Rechercheteam von NDR und ZEIT online je ein Paar ihrer alten Sneaker gegeben. In den Schuhen wurde dann ein GPS-Sender versteckt und an Orten abgegeben, die versprechen diesen gebrauchten Schuhen ein zweites Leben zu geben: Altkleidercontainer und andere Sammelstellen zum Beispiel.

Es geht, so die Macher, um eins der "größten Müllprobleme unserer Zeit". Was passiert mit unseren alten Schuhen, nachdem wir sie entsorgt haben? Kann man den Nachhaltigkeits-Versprechen von Herstellern und Händlern trauen? Dazu verfolgt das Rechercheteam die GPS-Signale monatelang. Allein in Deutschland werden über 380 Millionen Paar Schuhe pro Jahr weggeschmissen, fast fünf Paar pro Person. Der NDR bietet einen Podcast zum Projekt an. Und online können wir selbst die alten Treter auf einer interaktiven Karte verfolgen.