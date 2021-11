Beef zwischen Snoop Dogg und Eminem offenbar vorbei

Der Streit zwischen den beiden US-Rap-Giganten Snoop Dogg und Eminem hat offenbar ein Ende. Im Interview mit dem Podcast "The Breakfast Club" sagt Snoop Dogg, er liebe Eminem. Von "Brothers" und "Family" ist die Rede. Beide hätten gelernt, sich gegenseitig zu schätzen, sagt er: "Wir hatten ein langes Gespräch über den Respekt, den wir füreinander haben. Und darüber, wie wir in der Öffentlichkeit übereinander sprechen sollten. Ich hatte das Gefühl, dass ich zu weit gegangen bin. Also habe ich mich entschuldigt. Ich mache Fehler. Ich bin nicht perfekt. Ich bin Snoop Dogg."

Den Streit zwischen den beiden hatte Snoop Dogg wohl selbst losgetreten. Als öffentlicher Start des Beefs gilt ein Interview beim gleichen Podcast "The Breakfast Club" im letzten Jahr 2020. In der besagten Folge sagte Snoop, er würde Eminem nicht zu den besten zehn Rappern zählen. Eminem hatte daraufhin auf seinem Track "Zeus" im Dezember 2020 gegen Snoop Dogg ausgeteilt. Das gefiel ihm wiederum natürlich nicht. Jetzt haben sie sich offenbar vertragen und es hatte sich auch schon angedeutet. Vor kurzer Zeit tauchte ein Video von DJ Whoo Kid im Netz auf. Zu sehen ist Snoop Dogg im Studio, der davon spricht, dass sein Song mit Eminem alle umhauen wird. Mitte Februar 2022 sollen die beiden Rapper gemeinsam mit den Superstars Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar bei der Superbowl-Halbzeitshow auf der Bühne stehen.

Raja Meziane mit neuem Song "Décalage Horreur"

Ihre Musik wurde zum Sound der Proteste 2019 in Algerien. Tausende Menschen gingen aus Protest gegen Langzeit-Präsident Abdelaziz Bouteflika auf die Straße, wodurch dieser daraufhin nicht mehr zur Wahl antrat. Jetzt gibt es neue Musik von der algerischen Rapperin und Sängerin Raja Meziane. Auch darin liegt ihr offenbar die Situation in ihrem Heimatland Algerien am Herzen. "Décalage Horreur" bedeutet etwa "schrecklicher Unterschied". Raja Meziane singt und rappt auf dem Bass lastigen Track auf Arabisch und Französisch. Sie singt: "Ich bin im Game und es gibt die, die weinen." Das ist wohl eine Anspielung auf ihren Erfolg und ihre vielen Fans. Gleichzeitig ist es wohl auch ein Hinweis auf ihr Standing als Protest-Artist. Sie rappt unter anderem: "Gibt es irgendwelche Neuigkeiten aus Algerien? Oder ist die Situation dieselbe?" Im Video sehen wir sie mit ihrer Crew auf dem Basketballplatz, beim Driften mit einem aufgemotzten Auto und auch kurz in der Altstadt von Prag. Seit 2015 lebt Meziane dort im Exil.

2007 war Raja Meziane bei einer Talentshow entdeckt worden. Danach ging es in ihrer Musik oft darum, das Regime in Algerien offen zu kritisieren. Ihr Song "Allo le Système!" zu dem Hirak, der Protestbewegung gegen Langzeit-Präsident Bouteflika, hat mehr als 70 Millionen Aufrufe bei YouTube. Ihre Songs durften nicht im Radio gespielt werden. Um frei arbeiten zu können und für ein Studium in internationalem Recht ging es für die Musikerin und Anwältin nach Tschechien, von wo aus sie weiterhin die Stimme des Protests für viele bleibt. Denn die wirtschaftliche Situation in Algerien ist schlecht. Junge Menschen sehen kaum Perspektiven. Und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren unter anderem den harten Umgang mit Protestierenden.

WOMEX 2021 mit Pongo, Nakibembe und Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance

Es ist Tag drei bei der WOMEX in Porto, der größten Musikmesse für Global Sounds. Mehr als 2.000 Profis aus der Musikbranche sind vor Ort. Gestern hat unter anderem die angolanische Kuduro-Queen Pongo ihre Show abgeliefert. Auch COSMO ist bei der WOMEX 2021. Musikalische Entdeckungen bei der "Worldwide Music Expo" waren unter anderem das Xylophon-Sextett Nakikembe aus Uganda. Die Artists singen und spielen gemeinsam an dem "Embaire", einem übergroßen Xylophon. Ein weiteres Highlight war bislang die syrisch-französische Jazzband "Naïssam Jalal & Rhythms of Resistence". Die Flötistin Naïssam Jalal kombiniert zusammen mit ihrer Band Jazz mit klassischer arabischer Musik.

Neben Konzerten stehen bei der WOMEX auch Talkformate mit politischen Themen auf dem Programm. Zum Beispiel wird es um die Rolle von Artists in sozialen Bewegungen in Lateinamerika gehen. Außerdem geht es auch um "Künstler:innen", die zensiert, attackiert, verfolgt und verhaftet werden und die in ihrem Land keine oder kaum künstlerische Freiheiten haben. Dass es aktuell international gesehen einige Herausforderungen für Artists, sagt Frank Klaffs, CEO des Kreativ-Unternehmens Piranha Arts, das die WOMEX organisiert: "Die Grenzen machen zu. Es wird schwerer für Musiker zu reisen. Die Freiheit des kulturellen Ausdrucks wird an vielen Seiten eingeschnitten. Das ist hier auch auf der Konferenz ein großes Thema, zum Beispiel dass Künstler nicht als 'Terroristen' beschuldigt werden, nur weil sie sich für soziale ´Themen einsetzen." Grundsätzlich steht bei der WOMEX 2021 die Vielfalt und, dass sie erhalten bleibt, im Fokus.

Neue Single von Haiyti: "STERBEN"

Der schrille und mit Autotune behaftete Sound der Vocals von Sängerin und Rapperin Haiyti ist unverkennbar. Ihre neuste Single heißt "STERBEN". Es geht um eine kaputte Liebe. Offiziell wird der Song als "post-apokalyptischer Schlager" beschrieben. Und bei dem Ohrwurm-Potenzial, dem Trap-Beat und den seichten synthetischen Klängen, scheint diese Beschreibung sehr gut zu dem Song zu passen. Der Track ist die erste Single vom neuen Album "Speed Date", das am 3. Dezember und damit 364 Tage nach ihrem vorletzten Album "Influencer" erscheinen soll. Zwischendurch kam noch ihr Album "MIESES LEBEN" heraus. Diese Release-Frequenz der ursprünglichen Hamburgerin und mittlerweile Wahl-Berlinerin Haiyti scheint ähnlich einzigartig zu sein wie ihr Sound.