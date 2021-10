"Tides": Neue Wohlfühl-Musik von Bonobo und Jamila Woods

Der britische Elektronik-Musiker Bonobo ist für seinen relaxten und klanglich experimentellen Sound mit Dancefloor-Potential bekannt und wird international dafür gefeiert. Auf seinem neuen Song "Tides" ist der Brite wieder nicht allein. Mit dabei ist die US-amerikanische Soul/R’n’B-Musikerin Jamila Woods. Durch den Song zieht sich ein knackiger Downtempo Beat. Dazu gibt es harmonische Synthesizer-, Gitarren- und Harfenklänge. Die damit abgestimmten Streicherparts stammen von Musik-Kollege Miguel Atwood-Ferguson. Jamila Woods weicher Gesang rundet die entspannte und leicht orchestrale Atmosphäre des Songs sehr gut ab. Sie selbst sagt zum gemeinsamen Song: "Als ich den Track hörte, fühlte ich mich sofort mit ihm verbunden. Es fühlte sich für mich wie Regen und Wellen an, bevor ich überhaupt wusste, dass das Projekt ein Thema von Zyklen und Gezeiten hat."

"Tides" ist der zweite Vorgeschmack auf das neue Album von Bonobo namens "Fragments". Wie gewohnt sind neben Jamila Woods weitere Gäste auf dem Album zu hören. Aufs Album gesehen war die neue Single ein echter Wendepunkt, sagt Bonobo im offiziellen Pressestatement. Er hätte demnach eine vorübergehende kreative Blockade und noch einen langen Weg zum fertigen Album gehabt. Jamila Woods' Gesang hätte ihn da rausgeholt. Für ihn ist der Song das Herzstück des neuen Albums, das am 14. Januar 2022 erscheinen soll.

Felix Kummer mit Abschied als Solo-Artist

Felix Kummer ist bekannt als Frontmann der Rockband Kraftklub. Er ist aber auch solo als Rapper unterwegs. Unter dem Namen KUMMER hat er 2019 sein bisher einziges Album "Kiox" rausgebracht. Und dabei wird es offenbar auch bleiben. Bei Instagram hat er in einem kurzen Video angekündigt, dass mit der Rap-Karriere als Solo-Artist jetzt erst einmal Schluss ist: " Ey, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, vielen Dank! Aber mir war es von vorneherein klar, dass KUMMER irgendwann vorbei sein würde. Dieser Moment ist jetzt gekommen. " Im Video sehen wir Felix Kummer, wie er mit einer Kabeltrommel herumhantiert und ein Kabel reinsteckt, wodurch der Spot angeht und auf eine 7-inch Vinyl-Platte leuchtet. Es gibt zum Abschied also noch eine letzte Single mit dem entsprechenden Titel "Der letzte Song", die am 12. November erscheinen soll. Als KUMMER hat er bisher aus persönlicher Perspektive gerappt. Es ging gegen Hypermaskulinität, Protzerei im Deutschrap oder auch gegen Neonazis. Er war auch Mitorganisator des "Wir sind mehr"-Konzerts in seiner Heimatstadt Chemnitz. Felix Kummer selbst rappt in einem seiner Songs, er mache Rap wieder weich und traurig. Ob es bald direkt zurück zur Band geht, hat er in seinem Post nicht erwähnt.

Indie-Folk-Band Beirut mit bisher unveröffentlichter Musik

Nach zwei Jahren Stille ist die US-amerikanische Indie-Folk-Band Beirut wieder da. "Fisher Island Sound” heißt der neue Song der Band um Trompeter, Sänger und musikalisches Mastermind Zach Condon und passt ins typische Klangbild der Gruppe. Der lang gezogene und mit Pathos und Vibrato versehene Gesang von Condon ist so typisch für den Sound der Band wie ihre Liebe zu analogen Instrumenten wie unter anderem Gitarre, Trompete oder Akkordeon. Letzteres hatte sich Bandkollege Perrin Cloutier vor Jahren beigebracht. "Dieser Song wurde geschrieben, als ich in dem alten Familienhaus von Bandmitglied Ben Lanz an der Küste von Connecticut, am Fisher Island Sound, wohnte ", sagt Zach Condon. Jahrelang gab es keinen Gesang für den Song. Condon sagt aus "Angst, Stress und Selbstzweifel" hätte er zu dieser Zeit viele Musik-Ideen wieder verworfen. Diese wurden jetzt teilweise wieder herausgesucht. Die ursprüngliche Idee war, ganz frühe EPs der Band noch einmal zu veröffentlichen. Dafür hat Condon seine Festplatten durchgewühlt, denn er wollte noch irgendetwas Zusätzliches zu diesem Re-Issue beisteuern. Also hat er alte, unveröffentlichte Aufnahmen wiedergefunden. Letztendlich kam so viel Material zusammen, dass alles auf ein Doppel-Album mit dem Titel "Artifacts" kommt, welches am 28. Januar 2022 veröffentlicht werden soll.

