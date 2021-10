Moonchild Sanelly und Sad Night Dynamite tun sich zusammen

Moonchild Sanelly ist nicht nur Sängerin, sondern auch Tänzerin und Mode-Ikone. Und sie ist schon lange Fan der komplexen Club-Sounds der beiden Londoner Produzenten und Sänger Sad Night Dynamite. Wobei die Liebe definitiv auf Gegenseitigkeit beruht. Denn es gibt ja auch eine gewisse Verwandtschaft der Künstlernamen. Und scheinbar auch der Faszination für die "dark side oft the moon". Im Song "Demon" geht´s um eine mysteriöse und hinterhältige Lady, um die man lieber einen weiten Bogen machen sollte. Sad Night Dynamite haben mit der Arbeit am Song begonnen, nachdem Moons Part einem der beiden Jungs einen Albtraum beschert hat: Darin stand er plötzlich als Hexe vor Gericht. Es stellte sich heraus, dass er gar keine war, aber da war es schon zu spät. Die Meute hatte ihn bereits ertränkt. Sad Night Dynamite sagen "Wir lieben die Musik von Moonchild Sanelly und wofür sie steht. Die Energie, die sie mit 'Demon' mitbrachte, war so einzigartig. Die Zusammenarbeit mit ihr war ein Kinderspiel." Drei Herzen eine gemeinsame dunkle Seele.

Dave Chapelle sorgt mit Da Baby-Witz für Kontroverse

Dave Chapelle ist einer der größten Stand Up- Commedians der USA. Und seine Jokes machen vor nichts Halt und sind oft doppeldeutig. Seine letzte Show ist seit gestern bei Netflix zu sehen. In einem Witz über Cancel-Culture, stellt er fest, dass Menschen offensichtlich Da Baby’s homofeindliche Kommentare schlimmer finden, als die Tatsache, dass der Rapper auch schon mal einen 19-jährigen getötet hat. "Es hat seiner Karriere damals nicht geschadet", sagt Chapelle. Und weiter: "In Unserem Land kannst du jemanden töten, aber besser du verletzt nicht die Gefühle einer schwulen Person!". Im Sommer sorgte Rapper Da Baby mit einer homofeindlichen Bühnenmoderationen auf einem Konzert in Florida für Entrüstung. Er hatte Homosexualität mit AIDS in einem Satz erwähnt. Wochenlanger Shitstorm im Netz und zahlreiche Konzert-Absagen waren dei Folge. Als er 2018 den 19-Jährigen in einem Supermarkt erschoss- wurde er freigesprochen. Er habe aus Notwehr gehandelt. Jetzt steht Dave Chapelle für den Vergleich der beiden Angelegenheiten in der Kritik.

Aus der LGBTQ- Community wird er aber auch für andere Stellen in seinem Special kritisiert.

Chapelle sagt zum Beispiel: "Geschlecht ist eine Tatsache. Jeder Mensch in diesem Raum, musste durch die Beine einer Frau gehen, um auf der Erde zu sein." Danach macht er sich explizit über die Körper von Trans-Frauen lustig.

Lo Siento BB: Tiny, Julieta Venegas und Bad Bunny kooperieren

US-Produzent Tiny, die mexikanische Singer Songwriterin Julieta Venegas und Rapper Bad Bunny aus Puerto Rico: Das ist ein ungewöhnliches Cometogether. Reggaetón-Beats treffen hier auf die verträumte Pop-Stimme der großartigen Julieta Venegas. Produzent Tiny ist gerade richtig am durchstarten: Wurde gerade für vier Latin Grammys nominiert. Hat Hits für Bad Bunny und J Balvin komponiert. Lo siento BB ist die erste Single aus Tainys kommendem Debüt-Studioalbum DATA. Er sagt: "Dieser Track ist ein wahr gewordener Traum. Es war ein langer Weg, um endlich einen Teil der Arbeit von meinem kommenden Debütalbum zu veröffentlichen, und ich denke, es gibt zum Auftakt keinen besseren Song. Ich bin ein großer Fan dieser beiden Künstler und wir haben etwas erschaffen, was ich vorher noch nie gehört habe!"

Im Video sitzt Tiny sitzt in einem Fabrikgebäude und tippt Daten in einen Computer, der die Form eines Frauenkörpers hat. Julieta Vengas singt an einem weißen Flügen in einer Mars-ähnlichen Mondlandschaft. Die Hauptrolle spielt allerdings ein lebensgroßes Plüsch-Maskotchen. Könnte aus "Wo die Wilden Kerle Wohnen" – entsprungen sein. traurig stapft es durch einen Vorort und sucht seine Angebetete. Ein Liebeskummer-Video mit Happy End. Kommt sehr gut an. Nach einem Tag schon fünf Millionen Klicks.

Chancha Via Circuito & Luvi Torres neue EP "Ceremonia"

Chancha Via Circuito hat in Argentinien die Cumbia Digital - Bewegung aus der Taufe gehoben. Aber er gillt abseits davon als ein visionärer Tüftler. Im Corona-Lockdown hat ihn Sängerin und Klang-Therapeutin Luvi Torres darum gebeten bei einem wissenschaftlichen Projekt teilzunehmen. Es sollte erforscht werden inwieweit Musik gegen Angstzustände, Vereinsamung und Depressionen helfen kann. Die beiden haben sich so gut verstanden, dass sie sich dazu entschieden dem Thema gleich eine ganze EP zu widmen. "Ceremonia" heißt die Scheibe, die jetzt rauskommt. Das Künstler-Duo nennt ihre Songs "medizinische Lieder". In Zeiten großer Umbrüche und Krisen - auf die man selbst kaum Einfluss hat- wollen sie dabei helfen durch innere Ruhe wieder zu sich selbst zu finden.