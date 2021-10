Arlo Parks präsentiert Kunsttherapie-Projekt

Arca kündigt mit "Born Yesterday" neues Album an

Arca hat venezolanische Roots, lebt in Barcelona und inszeniert sich gekonnt als Non-binäre Kunstfigur. Sie rappt mal auf spanisch und dann wieder- wie im neuen Song- singt sie auf englisch lupenreine Pop-Balladen. Für "Born Yesterday" hat sich Arca Unterstützung von der australischen Pop Queen Sia geholt. Ihr Duett nur von Synthesizern und Drum Machine begleitet. Auf dem Höhepunkt setzt dann ein treibender Clubbeat ein. "Born Yesterday" ist damit ein sehr emotionsgeladener Song.

Mit "Born Yesterday" kündigt Arca auch ein neues Album an. "Kick ii" wird es heißen und Anfang Dezember rauskommen. Es ist der Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Kick i""vom letzten Jahr. Und auch hier sind Collabos mit großen Namen des Avant Garde Pop und der Elektro-Szene angekündigt: Boys Noize, Clark oder Mica Levi sind als Gäste der 1zwölf euen Songs gelistet. Arca ist gerade richtig am durchstarten: Gerade ist eine Neuinterpretation von ihr auf dem Lady Gaga Chromatica Remix-Album erschienen. Und Supertar The Weeknd sagte in einem Interview, dass er sehr gerne mit Arca einen Song aufnehmen würde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Pandora Papers: Auch Shakira im Visier

Die Pandora Papers decken Offshore-Investitionen und Steuervermeidung Programme auf und leaken die privaten Finanzdokumente von prominenten Persönlichkeiten. Jetzt ist auch bekannt, dass die kolumbianische Sängerin Shakira gelistet ist. Die spanische Tageszeitung El Pais berichtet, dass Shakira in Zusammenhang mit drei Unternehmen genannt wird, die auf den britischen Jungferninseln registriert sind. Ein bekanntes Steuerparadies. Sie wurden 2019 über ein Büro aus Panama eröffnet. Shakiras Management teilte mit, dass es sich um rein kommerzielle Firmen handle, also keine Scheinfirmen um Steuern zu vermeiden. Außerdem gäbe es die Firmen schon seit 20 Jahren und alle seien den spanischen Steuerbehörden gemeldet. Wichtig ist: Shakira hat bereits einen Steuerstreit mit den spanischen Behörden hinter sich und musste rund fünzehn Millionen Euro nachzahlen. In den Pandora Papers tauchen auch die Namen Elton John, Enrique Iglesias und Ex-Beatle Ringo Starr auf. Die äußerten sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen. Wie rechtliche Konsequenzen aussehen werden ist noch völlig offen. Nicht jede Person, die in den Pandora Papers auftaucht, ist auch automatisch kriminell. Wenn die Eigentümer ihre Briefkastenfirma samt Gewinn im Heimatland offenlegen und korrekt versteuern, machen sie sich steuerrechtlich nicht strafbar. Doch die Finanzbehörden haben jetzt viel Material um das zu überprüfen: Australien und Großbritannien haben schon bestätigt, dass sie die Daten der Pandora Papers analysieren werden.

Analog Africa mit neuer Highlife-Compilation

Der Musikproduzent Dick Essilfie-Bondzie aus Ghana hat in den Sechziger bis Achtziger Jahren die wichtigsten Musiker des Highlife aus Ghana aufgenommen: Zum Beispiel Ebo Taylor oder Gyedu Blay Ambolley. Er betrieb eines der ersten Presswerke in Afrika und war damit Anlaufstelle für viele Musiker vom ganzen Kontinent. In den Siebziger Jahren wechselte Dick Essilfie-Bondzie den Beruf und wurde Staatsbeamter. Im Ruhestand fing er dann an sein Archiv zu digitalisieren.Dabei fand er einen Haufen Aufnahmen, die niemals veröffentlicht wurden.

Genau die landen jetzt auf der Compilation Essiebons Special 1973 – 1984. Leider ist Dick Essilfie-Bondzie verstorben, bevor die Compilation abgeschlossen war. Aber sein Vermächtnis lebt jetzt weiter auf der Compilation via Analog Africa. Essiebons Special 1973 – 1984 erscheint am 3. Dezember.