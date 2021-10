"Revolución" neue Single von Mirta

Revolución heißt die neuen Single von der Deutsch-Kubanerin. Mirta singt seit 30 Jahren Background für so wichtige Namen wie Gentleman, Patrice, Ade Bantu und sogar Joe Cocker. Sie kommt aus der Global Ambassadors Community in Köln. Revolución ist eine Empowerment -Hymne, sagt die Sängerin: "Es ist eine Mischung aus Rumba mit Afropop, eine Prise Funk und einem sehr kubanischen Montuno. Im Text geht es um Selbstfindung, Nächstenliebe und Menschlichkeit." Der Song ist auch musikalisch super spannend- denn er besteht aus zwei Teilen: Im ersten wird zu Afropop auf Englisch gesungen- und im zweiten dann auf spanisch zu einem traditionellen Son Montuno aus Kuba.

Der Song ist auf YouTube als Musicumentary rausgekommen

Mirta und ihr Team haben den Clip in den Slums von Freetown in Sierra Leone gedreht. Die Sängerin ist mit Locals unterwegs. Mal auf der Straße, dann wieder in Schulen und Krankenstationen. Sie macht damit auf die wichtige medizinischen Entwicklungszusammenarbeit der NGO "Cap Anamour" Deutsche Not Ärzte e.V. aufmerksam. Die ehrenamtlichen Helfer sind immer wieder bei der Arbeit zu sehen.

Billie Eilish kritisiert Abtreibungsverbot in Texas

Am Wochenende kam es in Washington und an 600 anderen Orten in den USA zum Women's March: gegen das texanisches Abtreibungsgesetz– mit dabei waren auch Global Pop-Stars wie Phoebe Bridges, Pink und Billie Eilish. Billie Eilish hat am Samstagabend noch einen draufgesetzt und sich Live on Stage gegen das neue Abtreibungsverbot in Texas ausgesprochen. Sie fand bei ihrem Auftritt auf dem ACL Festival in Austin sehr klare Worte: "Eigentlich wollte ich dieses Konzert nicht spielen- um Texas für das neue Abtreibungsverbot zu bestrafen. Dann aber habe ich gemerkt, dass ich das Konzert für euch gebe und ihr die Leidtragenden seid. Mein Körper meine verdammte Entscheidung."

Das sagte die Pop-Ikone vor einer applaudierenden Menge und macht ihrem eigenen Ärger Luft. Damit spricht Billie Eilish vielen Amerikanerinnen aus der Seele. Denn auch außerhalb Texas haben Frauen jetzt Angst vor weiteren Abtreibungsverboten. Der Demonstrationszug in Washington zog vor den Supreme Court. Hier haben aktuell konservative Richter die Mehrheit. Viele fürchten, dass die Grundsatzentscheidung von 1973 rückgängig gemacht werden könnte. Das Urteil hatte den Schwangerschaftsabbruch als das Recht auf Privatsphäre ausgelegt und viele Bundesstaaten damit gezwungen Abbrüche zu legalisieren. Sängerin Pink twitterte: "Ich bin solidarisch zu den Menschen in Texas- wo Abtreibung nach der sechsten Woche verboten ist. Dieses Gesetz wird als Vorlage für andere Bundesstaaten dienen, wenn wir nichts dagegen tun."

Pabllo Vittar erzählt von Zusammenarbeit mit Lady Gaga

"Dawn Of Chromatica"- ist das Remix-Album von Lady Gagas Erfolgsalbum "Chromatica". Mit drauf sind viele Gäste von der ganzen Welt- zum Beispiel Pabllo Vittar. Die Drag-Ikone aus Brasilien erzählt jetzt wie es zu der Einladung kam. Dem brasilianischen Magazin Splash erzählt Pabllo Vittar: "Alles kam von meinen Fans, den Vittar-Lovers, meinen Töchtern, die rocken. Sie haben den Produzenten von 'Chromatica' auf Twitter um meine Teilnahme am Album gebeten". Dann kam irgendwann die SMS vom Lady Gaga-Team: "Wir wollen dich als Featuregast haben auf der Remix-Version von 'Fun Tonight'."

Pablo Vittar hat vor Aufregung gebebt: Kein Wunder: Pabllo Vittar hat zwar schon mit Größen wie Major Lazer und Annita zusammengearbeitet. Aber Lady Gaga zählt einfach zu ihren Teenie-Ikonen. Pablo Vittar bezeichnet sich selbst als "Little Monster"- wie die Lady Gaga Fans. Sie hätte niemals geglaubt, dass eine Collabo mit der Pop-Queen zustande kommt. Jetzt hofft sie natürlich auf einen Karriere-Boost. Für kommendes Jahr ist eine ausgiebige Süd- und Nordamerika-Tournee geplant. Vielleicht könnten sich die beiden Musikerinnen dann zum ersten Mal Live begegnen. Das ist jedenfalls Pablo Vittars Hoffnung. Am liebsten auf einer Festival-Bühne.

Emily Ratajkowski wirft Robin Thicke sexuelle Belästigung vor

Model Emily Ratajkowski hat im Video zum Hit Blurred Lines von 2013 mitgespielt: Während die drei Sänger Robin Thicke, Pharrell Williams und T.I. alle angezogen sind, tanzen drei Models halb nackt durchs set. Ratajkowski beschuldigt Sänger Robin Thicke ihre nackten Brüste beim Dreh angegrabscht zu haben. Davon erzählt sie in ihrem neuen Buch "My Body, The Times revealed". Die Regisseurin des Videos Diane Martel bestätigt das und erzählt sie habe den Sänger damals angeschrien. Die beiden Frauen sagen, dass Robin Thicke betrunken gewesen sei. Er habe sich halbherzig entschuldigt und das Model dafür gelobt professionell am Set weiterzuarbeiten. Emily Ratajkowski schreibt sie sei perplex gewesen und hätte entschiedener reagieren sollen. Bisher gibt es noch keine Reaktion von Sänger Robin Thicke. Der Song selbst wurde in den vergangenen Jahren schon mehrmals kritisiert, der Vorwurf war, dass der Text und das Video Rape Culture unterstützen würden. Robin Thicke singt in der Hook "I know you want it", also "Ich weiß, du willst es" und von "Blurred lines", also "unklaren Grenzen". Die nackten Frauen im Video machen die Sache nicht besser. In zahlreichen Clubs und Unis in den USA darf der Song nicht gespielt werden.