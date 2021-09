FKA Twigs mit Kampagne gegen häusliche und sexuelle Gewalt

Die britische Sängerin FKA Twigs hat sich der Kampagne "Join The Chorus" angeschlossen, die sich dem Kampf gegen häusliche und sexuelle Gewalt widmet. Das hat sie mit einem Video bei instagram verdeutlicht. FKA Twigs sagt darin: "Zu Hause sollte ein Ort sein, an dem wir uns alle sicher fühlen. Aber für manche ist es ein gefährlicher Ort. Es gibt kein Entkommen. Aber wo eine einzelne Stimme überhört wird, kann ein Chor nicht ignoriert werden." Im Video sehen wir mehrere animierte Vögel, die einen einzelnen Vogel befreien, der sich verheddert hat. Im Post schreibt sie außerdem: "Je mehr wir die Stimmen erheben, desto eher brechen wir das Schweigen über häusliche und sexuelle Gewalt." Es ist eine klare Forderung nach dem kollektiven Einsatz bei dem Thema.

Die Kampagne, die die Sängerin unterstützt, bietet dabei Hilfe an. Auf der Website gibt es Informationsmaterial für Betroffene und Angehörige von Betroffenen. Das soll dabei helfen, zuerst häusliche und sexuelle Gewalt zu erkennen. Im weiteren Schritt soll es Hilfestellungen dabei geben, welche Schritte als nächstes folgen sollten. Hinter der Kampagne steckt die Organisation "No More2 und weitere Partner-Organisationen. Laut einem Bericht der Organisation sei die Gewalt an Frauen vor allem während der Corona-Lockdowns weltweit um schätzungsweise 25% gestiegen. Klares Ziel der Kampagne ist es, mehr Aufmerksamkeit auf häusliche und sexuelle Gewalt zu lenken und die Menschen aufzuklären. FKA Twigs ging als prominentes Beispiel voran. Sie hatte Missbrauchsvorwürfe gegen Ihren Ex-Freund, den US-Schauspieler Shia LaBeouf, öffentlich gemacht und ihn Ende 2020 angezeigt.

Neues Buch zum Klassiker-Album "Blauer Samt" von Deutschrap-Pionier Torch

HipHop-Urgestein Frederik Hahn a.k.a. Torch ist vor kurzem 50 Jahre alt geworden. Jetzt hat der Rapper sich und seine Fans mit einem neuen Buch beschenkt. Es trägt den Titel seines bisher einzigen Albums aus dem Jahr 2000 "Blauer Samt", in dem es auch eben dieses geht. "Es sind nicht nur Text-Erläuterungen, sondern das ist eine Einführung in meine Philosophie. Ich erzähle ein bisschen, wie das Album entstanden ist, was blauer Samt bedeutet und all das", sagt Torch in einem instagram Post, in dem er Lesungstermine in seiner Heimatstadt Heidelberg ankündigt. Das Buch habe er selbst geschrieben und er sei sein eigener Verlag, sagt er im Video. Beim Design gab es Unterstützung.

Das Album "Blauer Samt" gilt als Klassiker im deutschen HipHop. Und Torch gilt als echter Pionier. Er wird auch als "Vater" oder "Erfinder" von Deutschrap bezeichnet. Der Rapper mit haitianischen Wurzeln war Teil der HipHop-Crew "Advanced Chemistry", die z.B. mit "Fremd im eigenen Land" Anfang der 90er mit Rap auf Rassismus aufmerksam gemacht hat.

Jazz-Organisten-Größe Dr. Lonnie Smith ist gestorben

Dr. Lonnie Smith galt als einer der großen Virtuosen an der Hammond-Orgel. Jetzt ist der US-Musiker im Alter von 79 Jahren gestorben. Das hat sein Label "Blue Note Records" mitgeteilt. Er starb demnach an den Folgen einer Lungenfibrose in seinem Haus in Florida. Ab den 60ern machte sich Lonnie Smith mit seiner funky Spielweise an der Hammond-Orgel einen Namen. Bekannt wurde er als Mitglied der Band von Soul- und Jazz-Artist George Benson. Lonnie Smith selbst hat mal über sein Kerninstrument gesagt: "Die Orgel ist eine Verlängerung von mir. Sie sagt alles, was ich sagen will, aber nicht sagen kann." Seine optisches Markenzeichen: ein Turban.

Mit seiner Musik hat er auch die Kunst anderer Artists beeinflusst. Zum einen hat er mit Stars wie Soul-Legende Marvin Gaye zusammengearbeitet. Später ist er im Studio mit der Band The Roots oder Jazz-Pianist Robert Glasper. Seine Spuren hat Lonnie Smith aber auch im HipHop hinterlassen. Seine Musik wurde gesampled. Aus seinem Song "Spinning Wheel" von 1970 wurden zum Beispiel die Drums und die Orgel genommen und dann im Beat von "Can I Kick It?" von den New Yorker HipHop-Legenden "A Tribe Called Quest" verbaut. Zuletzt hat er auch mit Punk-Urgestein Iggy Pop zusammengearbeitet. Iggy Pop twitterte zu seinem Tod: "Auf Wiedersehen, Lonnie Smith, der nichts als pure Seele war und der beste Musiker, mit dem ich je zusammengespielt habe."

Vater von Britney Spears als Vormund abgesetzt

Im Streit um die Vormundschaft für US-Popstar Britney Spears ist eine Entscheidung getroffen worden. Das zuständige Gericht in Los Angeles hat entschieden, dass ihrem Vater Jamie Spears die Vormundschaft entzogen wird. Die Richterin bezeichnete die bisherige Regelung als "unhaltbar" und sagte, die Entscheidung sei "im besten Interesse" von Britney Spears. Dreizehn Jahre lang hat ihr Vater persönliche Entscheidungen im Leben von Britney Spears für sie getroffen. In den letzten Jahren hatte er lediglich die Kontrolle über ihr Vermögen. Ab sofort soll sich das ändern. Vorübergehend soll jetzt ein Buchhalter ihre Finanzen verwalten, den Britney Spears selbst vorgeschlagen hat. Noch im August hat ihr Vater selbst überraschend beantragt, dass er nicht mehr ihr Vormund sein soll. Die Vormundschaft bleibt grundsätzlich aber noch bestehen.

Für Britney Spears ist es ein großer Etappen-Sieg. Ihr Anwalt Matthew Rosengart teilte mit: "Es ist ein großartiger Tag für Britney Spears und es ist ein großartiger Tag für Gerechtigkeit." Seit mehreren Jahren hat die Sängerin versucht, ihren Vater als Vormund abzusetzen und zu bewirken, dass sie selbst wieder ihre eigenen Entscheidungen treffen darf. 2008 wurde sie wegen psychischer Probleme in eine Klink zwangseingewiesen und es kam zur Vormundschaftsregelung. Später haben sich Fans mit der Sängerin solidarisiert und es ist das #FreeBritney-Movement entstanden. Zuletzt hatten Dokumentationen der New York Times und von Netflix weiter auf den Fall aufmerksam gemacht. Laut US-Medien soll es jetzt Mitte November darum gehen, ob die Vormundschaft komplett aufgehoben wird.