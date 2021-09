TikTok für Kinder in China nur 40 Minuten täglich

Die chinesische TikTok Variante Douyin hat einen 'Jugendmodus' für Kinder unter 14 Jahren eingeführt. Sie können nur noch 40 Minuten am Tag die beliebte Social Media App nutzen, zwischen 6 und 22 Uhr. Um sicherzustellen, dass die neuen Beschränkungen auch durchgesetzt werden, bittet Douyin die Eltern, ihre Kinder mit ihrem richtigen Namen und Alter zu registrieren. In der App soll es nun auch mehr Bildungsangebote im Feed geben, wie Clips zu wissenschaftlichen Experimenten oder aus Museen.

Die Änderungen beim chinesischen TikTok kommen als Reaktion auf Regulierungskampagnen: China geht gegen lange digitale Konsumzeiten vor. Seit Anfang September dürfen Minderjährige nur noch drei Stunden am Wochenende am Computer spielen: Freitag bis Sonntag zwischen 20 und 21h. Grund für die Maßnahme sei eine wachsende Spielsucht bei Minderjährigen. Außerdem beschränkt die chinesische Regierung die Inhalte der Games. Tech-Unternehmen sind angewiesen "obszöne und gewalttätige" Inhalte aus Spielen zu entfernen. Dazu hat die Regierung ein Auge auf die Darstellung der Figuren. Sie will keine "unmännlichen Inhalte" mehr in Spielen sehen.

Iranischer Rapper Toomaj soll aus Gefängnis entlassen werden

Letzte Woche wurde der regimekritische Rapper Toomaj verhaftet, nun soll seine Familie endlich Kontakt zu ihm gehabt haben. Toomaj ginge es gut und er soll heute entlassen werden, schreibt sein Onkel bei Instagram. Er hatte bereits über seine Social Media Kanäle die Verhaftung von Toomaj publik gemacht. Demnach wurde der Rapper am Montag, den 13. September, von zwölf Sicherheitskräften in seiner Wohnung festgenommen und seine Privatsachen wurden beschlagnahmt. Lange war nicht klar, wo Toomaj festgehalten wird. Iranische Medien berichten, dass Toomaj ins Zentralgefängnis von Isfahan gekommen ist.

Viele Anhänger von Toomaj haben mit dem Hashtag #freetoomaj die Freilassung des Rappers gefordert. Auch Amnesty international hat sich eingeschaltet. Die Menschenrechtsorganisation schreibt, dass er verhaftet wurde, weil er von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat. In seinen Liedern thematisiert Toomaj mit sehr direkten Worten Unterdrückung, Korruption Armut und die Missachtung sozialer Ungerechtigkeit. Laut iranischen Medien hat der Anwalt von Toomaj keine genauen Informationen darüber bekommen, weshalb er verhaftet wurde. Dem Vater des Rappers hätte man gesagt, dass er der "Propaganda gegen das Regime" beschuldigt werde.

Insta-Statement von Toomajs Onkel über Freilassung:

Damon Albarn bestätigt Gorillaz Zusammenarbeit mit Bad Bunny