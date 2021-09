Danger Dan und Bukahara bei Forstrock Festival gegen Rechtsextremismus

In dem kleinen Örtchen Jamel in Mecklenburg-Vorpommern wurde am Wochenende eine klares Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Das Forstrock-Festival soll auf die starke Neonazi Szene in der Gegend aufmerksam machen.

Jamel ist ein kleines Dorf, etwa zehn Kilometer von der Ostsee entfernt. Etwa 40 Menschen leben dort und Jamel hat den Ruf ein "Nazidorf" zu sein. Birgit und Horst Lohmeyer gehen dagegen mit ihrem Festival "Jamel rockt den Förster" seit 2007 an. In diesem Jahr standen Danger Dan oder auch Bukahara auf der Bühne: "Es war ein sehr komisches und gruseliges Gefühl, als wir die ganzen Reichsflaggen und Plakate von rechten Parteien überall im Dorf hängen sehen haben. ", beschreibt Ahmed von Bukahara seinen ersten Eindruck von Jamel. "Das Festival ist ein Stück Paradies in dieser giftigen Umgebung, wo viele bunte Menschen zusammenkommen und sich ganz klar gegen Rechtsextremismus positionieren. Es war für uns super wichtig und schön, da gespielt zu haben. In Zeiten, wo es wichtig ist gegen Rassismus und Rechtsextremismus eine Stimme zu zeigen, für eine bunte, diverse und tolerante Welt."

Birgit Lohmeyer sagt, das Festival sei ein voller Erfolg gewesen. Nach der Coronapause im letzten Jahr fand das Forstrock in der abgespeckten Version statt. Diesmal waren nur 450 statt 1.500 Menschen da, es galten die 3G. Auf Infostände von Vereinen und Initiativen, Workshops und Campingmöglichkeiten musste verzichtet werden, aber zwischen den Auftritten richteten immer wieder Aktivistinnen und Aktivisten das Wort an die Gäste, wie zum Beispiel die Initiative "Omas gegen rechts". Im nächsten Jahr, zum 15. Bestehen des Forstrock-Festivals, soll wieder groß gefeiert werden.

Bomba Estereo huldigen auf "Deja" der Natur

Umweltfragen waren Bomba Estero schon immer wichtig. Auf ihrem neuen Album widmet sich die Band aus Kolumbien nun den Elementen. "Deja" ist in vier Kapitel aufgeteilt: Wasser, Luft, Erde und Feuer. "Mehr denn je müssen wir jetzt an unsere Wurzeln, unsere Umwelt, Spiritualität und Vorfahren denken. Weil die Welt gerade durchdreht. Deshalb müssen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen." , erzählte Sängerin Liliana im Gespräch mit NPR, warum es der Band so wichtig war, die Natur in den Fokus zu stellen. "Musik hilft uns, uns zu verbinden, sie ist spirituell. Musik funktioniert wie Mantras, man kann mit ihr Positives manifestieren und die Klänge der Natur sind auch wie Mantras. " Solche Klänge der Natur sind auch auf dem Album zu hören. Das Rauschen des Regenwaldes oder das Zwitschern von Vögeln steht neben der für Bomba Estero typischen Mischung aus Cumbia, Electro, Tropical, Marimba und Afrobeats. "Deja" ist mittlerweile das sechste Album von Bomba Estero, als Gäste sind unter anderem Lido Pimienta oder Yemi Alade dabei.

Brasiliens Newcomer Lukinhas mit neuer EP "Melhor Forma"

Spätestens seit seinem gemeinsamen Hit "Pipa Voada" mit Emicida und Rapper Rashid wird Lukinhas als Held einer neuen Generation urbaner Musik gefeiert. In seiner Musik mischt der Sänger und Produzent aus Rio de Janeiro R'n'B, Pop, HipHop und Pagode - ein Subgenre von Samba. Nun läuft er auf seiner zweiten EP "Melhor Forma" zur "Bestform" auf. In den vier Songs geht es um die Höhen und Tiefen in Liebesbeziehungen. Lukinhas will darin den Menschen helfen toxische Beziehungen zu beenden oder Mut machen, ihre Liebe zu gestehen: " Ich habe 'Melhor Forma' speziell für diejenigen gemacht, die etwas für jemanden empfinden, aber sich nicht trauen sich zu offenbaren. Trau dich und schick dieser Person einfach den Titelsong. "