#LutaPelaVida - Solidarität mit dem Kampf der Indigenen in Brasilien um Landrechte

In Brasilien demonstrieren tausende Angehörige verschiedener indigener Völker vor dem Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasilia für ihr Recht auf das Land ihrer Vorfahren. Brasilianische Musikstars solidarisieren sich mit den protestierenden und unterstützen sie im Kampf um ihre Kultur Lebensraum. Darunter auch Luiz Gabriel Lopes von Rosa Neon und Graveola. Der Musiker und Sänger stellt sich hinter die 6000 Amazonas-Ureinwohner die sich im Protest-Camp in Brasilia zusammengetan haben. Luis Gabriel Lopez sagt: "Leider erleben die indigenen Völker gerade einen schrecklichen Moment, in dem sie ihre Rechte verlieren und bedroht werden von der gewaltigen Maschinerie des Landwirtschafts-Business und von Bergbauunternehmen." Deshalb sei es so wichtig, dass auch außerhalb Brasiliens Menschen auf die Situation aufmerksam gemacht werden.

Und das tut auch Rap-Superstar Emicida. Der teilt ein Foto einer nächtlichen Protestaktion der Indigenen auf dem Platz vor dem Obersten Gerichtshof in Brasilia. Zu sehen: ein Meer aus Lichtern und in der Mitte die Geschriebenen Worte: Brasilien – Indigenes Land. Und auch Rapper-Kollege Criolo meldet sich auf Instagram. Er teilt einen Videoclip der Protesttänze – und Bilder aus dem Camp. Außerdem hat er Aktivistinnen und Aktivisten aus der indigenen Community verlinkt – die wiederum auf ihren Kanälen wichtige Informationen und Bilder zur Situation der Protestierenden teilen. Eine Entscheidung vom obersten Gericht in Brasilia über die Landrechte der Amazonas-Bewohner wird heute im Laufe des Tages erwartet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wiedereröffnung der Clubs

In Berlin dürfen Geimpfte und von einer Corona-Infektion genesene Personen wieder in Clubs und Diskotheken tanzen gehen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden und jetzt gibt es auch konkrete Vorschläge wie die Wiedereröffnung der Clubs aussehen könnte. Die Clubcommission – also der Verband der Berliner Club-, Party- und Kultur-Veranstalter, hat ein Statement veröffentlicht. Darin schreiben die Macher erstmal, dass sie die Aufhebung des generellen Tanzverbots begrüßen, sagen aber gleichzeitig: Tanzveranstaltungen drinnen funktionieren nicht mit Maskenpflicht und Abstand.

Um Veranstalterinnen und Veranstaltern auch bei steigenden Infektionszahlen im Herbst Planbarkeit zuzusichern, empfiehlt die Clubcommission zwei Modelle. Bei niedrigen Infektionszahlen dürfen Geimpfte, Genesene UND PCR-Getestete in die Clubs. Und bei hohem Infektionsgeschehen sollen ALLE, egal ob geimpft oder genesen zusätzlich noch einen negativen PCR-Tests vorweisen, wobei dieser für zweifach Geimpfte kostenfrei sein sollen. Die Clubcommission sagt also: Auch bei hohen Inzidenzen seien sichere Veranstaltungen in Innenräumen möglich.

In Hamburg dürfen Veranstalter ab dem Wochenende eine 2G-Option anbieten. Veranstaltungen dürfen also stattfinden, allerdings nur mit Zugang für Geimpfte und Genesene, dafür fallen Maskenpflicht und Abstandsregeln weg. In Köln dürfen die Clubs eigentlich auch wieder öffnen. Allerdings gelten dafür so viele Auflagen, dass sich viele Betreiber entschieden haben, erstmal noch zu warten. In NRW gilt die 3 G Regel, wobei nur noch PCR-Test akzeptiert werden. Am Wochenende findet in Köln der CSD statt. Dazu werden 10.000 Besucher erwartet. Die Parties sollen aber hauptsächlich unter freiem Himmel stattfinden, und nicht wie sonst im Stadtzentrum, sondern in Deutz rund um den Tanzbrunnen.

Bonbon Vodou träumen sich nach la Réunion

Bonbon Vodou sind ein Global Pop Duo aus Paris. Französische Lieder getragen von den Sounds der kreolischen Vulkaninsel La Réunion. Ein bisschen Sega, ein bisschen Maloya, eine melodiöse Mischung aus Nostalgie und Sehnsucht, voller bittersüßer Momente. Das ist die Spezialität von Bonbon Vodou. Sängerin Oriane Lacaille kommt aus einer Musikerfamilie aus la Réunion, mittlerweile lebt sie aber in Frankreich, genau wie ihr Duo-Partner JereM in. Gerade haben sie ihr neues Album angekündigt „Cimetière Créole“ – benannt nach dem Marinefriedhof der Bucht von Saint-Paul auf La Réunion. Dort beschwören sie okkulte Gottheiten herauf mit ihnen zu tanzen und ihren Geschichten zu lauschen. Das Album erscheint am 17. September.