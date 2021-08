Wie geht es weiter mit der Musik-Szene in Afghanistan?

Seit die Taliban die Macht übernommen haben, fürchten viele Künstler und Künstlerinnen nicht nur um ihre Karriere, sondern auch um ihre Sicherheit. Musik gilt bei den Taliban als Sünde. Während ihrer letzten Herrschaft vor zwanzig Jahren war Musik verboten. Und auch jetzt befürchten Musiker Strafen. Laut Berichten von NPR wurde gerade das Afghanischen Nationalinstitut für Musik geschlossen. Dort haben junge Afghaninnen und Afghanen gemeinsam Musik studiert, afghanische Traditions-Instrumente sowie westliche Musik. Von "bewaffneten Menschen" die auf das Gelände gekommen seien ist im Bericht die Rede. Der Gründer und Direktor des Instituts erzählt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Instrumente im Institut gelassen hätten, aus Angst wegen ihnen bestraft zu werden, wenn die Taliban die Wohnhäuser durchsuchen. Der Direktor selbst ist aktuell in Australien, versucht aber den Kontakt mit seiner Fakultät zu halten. Viele Musiker haben das Land bereits verlassen – Popstar Aryana Sayeed zum Beispiel, wir haben drüber berichtet. Sie ist mittlerweile sicher in Istanbul.

Die afghanischen Rock-Pioniere von Kabul Dreams wenden sich derweil mit einem Statement über ihre Social-Media-Kanäle an die Öffentlichkeit. ihre Herzen seien gebrochen, sie fühlten sich am Boden zerstört und wütend. "Wir haben uns nie so verlassen, betrogen und enttäuscht gefühlt wie heute. (…) Wir stehen Künstlern und Aktivisten zur Seite, die Angst haben, dass ihre Stimmen unhörbar gemacht werden. Diese Leute verdienen es ihre Geschichten zu erzählen - ohne Polarisierung und wie ein weiteres Stück Content behandelt zu werden. Denn jetzt mehr denn je müssen unsere Stimmen gehört werden."

Proteste für Wiedereröffnung von Festivals

In den Niederlanden gab es am Wochenende Proteste gegen die Corona-Beschränkungen für den Live-Musik Sektor. In sechs Stätten sind hunderte Veranstalter, Festivalmacher, Musiker und Musik-Fans auf die Straßen gegangen. In Amsterdam waren es sogar Tausende. Unter dem Motto "Unmute Us" – also "stellt uns den Ton wieder an" haben die Protestierenden ihrem Ärger Luft gemacht. Die Regierung der Niederlande hatte vorher ein Corona-Update gegeben und große Veranstaltungen weiterhin bis mindestens Mitte September verboten. Alles was an Musik-Veranstaltung aktuell erlaubt ist, sind Ein-Tages-Events mit maximal 750 Besuchern, bei denen die drei G Regel gilt – also geimpft, genesen oder getestet. Mit den Protesten am Wochenende wollen die Veranstalter die Aufhebung des Verbots für mehrtägige Großveranstaltungen erwirken. Sie fordern eine Wiedereröffnung der Festivals bis zum 1. September.

In Amsterdam ging dazu eine große Parade durch die Stadt. Mit Protestwägen von denen aus DJs ihre Musik durch die Boxen schallen ließen. Aber im Vordergrund stand trotz Festival-Feeling der Ärger über die Jojo-Politik der Regierung. In den Niederlande hatten zwischendurch ja sogar die Clubs schon wieder auf. Die Veranstalter fühlen sich veräppelt, vor allem wenn sie sehen, dass in den Fußballstadien und bei der Formel1 weiterhin zehntausende Besucher zusammenkommen dürfen.

Neue EP von Tiwa Savage

Die nigerianische Sängerin hat gerade ihre neue EP rausgebracht. Schon im Titel "Water & Garri" steckt eine Hommage an ihre westafrikanische Heimat. Garri ist ein Brei aus weißem Maniok-Mehl, etwa vergleichbar mit Polenta. Die Speise gehört in Westafrika zu den Grundnahrungsmitteln. Und mehr als Wasser und Garri braucht scheinbar auch Tiwa Savage nicht um glücklich zu sein. Fünf Songs sind auf der EP. Unter anderem mit Features von R’n’B Star Brandy und US-Rapper Nas, was für ein Staraufgebot. Obwohl man sagen muss: auch Tiwa Savage gehört mittlerweile zu den Big Names, weit über die nigerianische Afro-Beats Szene hinaus . Aber auch die Kollegen aus der Afro-Szene sind mit dabei. Rapper und Sänger Tay Iwar aus Lagos zum Beispiel und der ghanaisch-US-amerikanischen Popstar Amaarae.

Josephine Baker im Februar 1954

Joséphine Baker kommt ins Pantheon

Als erste Schwarze Frau wird die französisch-amerikanische Tänzerin bald mit Frankreichs Nationalhelden in der berühmten Gedenkstätte in Paris ruhen. An der Seite von Physikerin Marie Curie und Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Am 30. November wird Joséphine Baker bei einer feierlichen Zeremonie dorthin überführt. Das ist der Jahrestag, an dem die gebürtige US-Amerikanerin den französischen Geschäftsmann Jean Lion geheiratet hat und so die französische Staatsbürgerschaft erhielt. Joséphine Baker hat in den 20er Jahren den "Hot Jazz" in die europäischen Metropolen gebracht. Unvergesslich ist ihr Tanzauftritt im Bananenröckchen. Als Aktivistin hat sie außerdem an der Seite von Martin Luther King gegen Rassismus in den Vereinigten Staaten von Amerika gekämpft. Bis heute ist sie ein großes Vorbild für Schwarze Frauen. Und so freut sich auch Flavia Coelho über den Einzug von Joséphine Baker ins Pantheon. Die brasilianische Sängerin lebt schon seit Jahren in Frankreich und kennt den Struggle als Schwarze Künstlerin in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Auf Facebook schreibt sie: "Engagierte und mutige Frau, talentierte Künstlerin die der Segregation entkommen ist, um ihr Licht und ihre Persönlichkeit mit uns zu teilen, Madam, das Pantheon steht Ihnen offen, danke, dass Sie uns so inspiriert haben!"