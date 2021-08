"Segredu's": Elida Almeidas Kampfansage an die Frauenfeindlichkeit

Der neue Song "Segredu’s" der kapverdischen Sängerin Elida Almeida ist ein entspannter, moderner Global-Pop-Song mit elektronischem Klag, bei dem sie wie gewohnt mit Elementen aus traditionellen Rhytmen und Sounds der westafrikanischen Inselgruppe spielt. Inhaltlich ist "Segredu's" (portugiesisch für "Geheimnisse") ein Song für Female Empowerment, hat uns Elida Almeida erzählt. "Es ist ein Song über all die Geheimnisse, die wir als Frauen mit uns herumtragen. Positive Geheimnisse sind zum Beispiel, wie wir es schaffen auch in schwierigen Lebensbedingungen unsere Kinder großzuziehen oder uns um unsere Familie kümmern. Aber es gibt auch negative Geheimnisse wie Selbstzweifel durch die Stereotypen, die uns von der Gesellschaft auferlegt wurden. Über all das geht es in ‚Segredu's"

Mit dem Song will Elida Almeida Macho-Strukturen an den Kragen. Im Song geht es um Vergewaltigung, Body-Shaming, das Tragen von BHs und die Situation, sich bei männlichen Frauenärzten ausgeliefert zu fühlen. Im Musikvideo stellen die Künstlerinnen entsprechende Szenen nach. Für den Song hat sie sich mit den beiden jungen Rapperinnen Nitry und Indira zusammengetan. Die beiden sorgen mit ihren Rap-Passagen für den Drive, während Elida Almeida mit ihrer bemerkenswerten Gesangsstimme sehr melodiös zwischen viel Gefühl und druckvoller Power wechselt.

Offenbar Klage gegen Rihannas Unternehmen wegen Dessous-Show

Fast ein Jahr ist es her, als es aus der muslimischen Community großen Ärger über Superstar Rihanna gab. Bei einer Dessous-Show von ihr im vergangenen Oktober in London lief ein Song, in dem ein Sample von einem Hadith, einem Bericht von den Überlieferungen des Propheten Mohammed, genutzt wurde. Rihanna hatte sich daraufhin entschuldigt. Jetzt wird ihr Unternehmen, die Luxusmarke Fenty, deswegen offenbar verklagt.

Laut Medienberichten hat die Musikerin, deren Song Rihanna damals benutzt hat, Klage eingereicht. Das Unternehmen, das für die Show verantwortlich war, soll eine falsche Version des Songs benutzt haben. Angeblich hätte sie eigentlich eine Song-Version nehmen sollen, in denen das Hadith-Sample nicht drin ist.

Die Dessous-Show wurde im Livestream gezeigt und das Lied darin sorgte bei vielen Musliminnen und Muslimen für Ärger. Es sei respektlos und religionsfeindlich, so die Kritik. Rihanna hatte sich dafür entschuldigt, ebenso die Musikerin des Songs, die jetzt offenbar klagt. Sie hatte den Song daraufhin von allen Streaming-Plattformen genommen. Sie hätte dennoch regelmäßig Morddrohungen bekommen und müsste sich oft verstecken, heißt es in den aktuellen Berichten. Depression und Panikattacken sollen die Folge gewesen sein. Laut den Medienberichten fordere sie jetzt umgerechnet knapp 8,5 Millionen Euro von Rihannas Unternehmen.

Busiswa mit Hilferuf nach Einbruch in ihrem Home-Studio

Die südafrikanische Sängerin und Songwriterin Busiswa hat schon mit großen Namen wie Beyoncé zusammengearbeitet und ist viel in der Amapiano-Szene unterwegs. Jetzt ist Busiswa passiert, was für viele Global-Pop-Artists wohl ein Albtraum ist: In ihr Home-Studio im Raum Pretoria ist eingebrochen worden. Besonders bitter ist, dass jede Menge ihrer Musik weg sein soll, schreibt Busiswa. Bei instagram hat sie sich an ihre Follower*innen gewandt. In ihrem Post schreibt sie, dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Aber ihr ist Studio-Hardware – Computer und Boxen - gestohlen worden, die mit Geld ersetzt werden könnten.Das Schlimme aber sei, dass mehr als 500 Songs und Visuals weg seien, die auf den Festplatten der Computer waren. Für Busiswa ist das fast ein "Jahrzehnt" ihrer Arbeit und Karriere und das "Erbe" für ihre Kinder.

Ihr Hilferuf via instagram geht an die Person, die die Sachen gestohlen hat, aber auch an alle, die vielleicht wichtige Infos liefern können. Wer helfen kann, soll von ihr eine Belohnung von 40.000 Rand bekommen, umgerechnet rund 2.000 Euro.

Busiswa ist gerade in der Amapiano-Szene viel unterwegs und liefert für viele dieser entspannten südafrikanischen House-Tracks die Vocals. Ihr Musikkollege, der südafrikanische Produzent DJ Tira schreibt unter anderem: "Weil ich weiß, wie schrecklich das ist, würde ich gerne 10.000 Rand zu der Belohnung hinzufügen." Ihn und Busiswa eint die Hoffnung, dass die Verantwortlichen für den Diebstahl, das Equipment doch noch zurückbringen.