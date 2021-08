Global Pop Artists geschockt nach Erdbeben-Unglück in Haiti

Vergangenen Samstag hat es in Haiti ein starkes Erdbeben mit schlimmen Folgen gegeben. Der Zivilschutz von Haiti berichtet mittlerweile davon, dass derzeit fast 1.300 Menschen ums Leben gekommen sind. Das beschäftigt auch die Musikwelt, allen voran Haitis wohl bekanntesten Rapper Wyclef Jean. Bei Instagram sagt er: "Es macht traurig, schon wieder davon berichten zu müssen, dass Haiti von einem weiteren Erdbeben getroffen wurde. Ich ermutige wirklich alle, ihren Teil zu leisten, um gemeinsam dem Land zu helfen." In einer Welt, die vom Klimawandel betroffen ist, so Wyclef Jean, müsse man überlegen, wie das Land in Zukunft geschützt werden könne, auch wenn das bedeute die Bevölkerung in andere Teile der Insel umzusiedeln.

Der haitianische Musikproduzent und Grammy-Preisträger Jerry Wonda bittet bei Twitter darum, für Haiti und alle betroffenen Familien zu beten. Auch er spricht von einem "weiteren traurigen Tag für Haiti".

Haiti liegt am Rand einer tektonischen Platte. Schon 2010 sind bei einem Erdbeben mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300.000 Menschen wurden verletzt. Vor allem die Hauptstadt Port-au-Prince war betroffen. Und noch heute leidet das Land unter den Folgen der Katastrophe. Diesmal lag das Epizentrum etwas weiter südwestlich als 2010.

Emicida mit neuer Doku-Serie in Brasilien

Emicida ist einer der bekanntesten Rapper aus Brasilien. Jetzt hat er eine neue Doku-Serie angekündigt: "O Enigma de Energia Escura" – also, "Das Rätsel der dunklen Energie". In insgesamt fünf Folgen soll es darum gehen, die Geschichte der Afro-Brasilianer*innen zu beleuchten. Dazu hat sich Emicida, der der Erzähler der Doku sein wird, verschiedene Gäste eingeladen: Aktivist*innen, Artists oder Philosoph*innen.

Emicida sagt in einem Interview, er würde es nicht als eine Serie über Rassismus bezeichnen, sondern als "eine Einladung, die Wurzeln zu verstehen, um der gemeinsamen Heimat ein anderes Schicksal zu geben." Seine letzte Doku "AmarElo" rund um sein Konzert im Theatro Municipal in São Paulo ging über die Vielfalt Schwarzer Kultur in Brasilien. In der neuen Doku-Serie, sagt Emicida laut dem brasilianischen Onlineportal UOL, hätten sie mehr Möglichkeiten tiefer in Themen einzutauchen.

Hinter der Doku-Serie stecken Regisseurin Day Rodrigues und Emicida, aber auch Emicidas Bruder, der Musiker Fióti ist Teil des Teams. Fitói sagt in einem Interview, alleine aus Produktionsgründen würden sie Geschichte schreiben, denn noch nie hätte es eine Doku-Serie im brasilianischen Fernsehen gegeben, die von drei Schwarzen Menschen produziert worden sei, so Fióti laut dem brasilianischen HipHop-Onlinemagazin Rap Mais. Fióti betont demnach unter anderem, dass Schwarze unterrepräsentiert seien. In Brasilien ist mehr als jeder zweite Mensch Schwarz. Fióti sagt weiter, dass selbst 2021 die Vielfalt der brasilianischen Bevölkerung bei audiovisuellen Produktionen noch nicht so sehr berücksichtigt wird. Er und sein Bruder Emicida setzen sich für Vielfalt im Land ein und äußern sich regelmäßig zu Rassismus und Präsident Bolsonaro. Die neue Doku-Serie ist ab kommenden Mittwoch zunächst nur in Brasilien zu sehen.

Taliban übernehmen Radiosender in Afghanistan

Die radikal-islamischen Taliban haben die Macht in Afghanistan übernommen. Viele Menschen versuchen derzeit verzweifelt aus dem Land und vor den Taliban zu fliehen. Die Zeichen verdichten sich, dass auch Musik unter den Taliban kaum eine Zukunft haben wird. In den Gebiete, die von den Taliban erobert wurden, haben sie laut Medienberichten umgehend Musik im Radio verboten.

Nach Berichten vom Wochenende haben sie jetzt auch einen Radiosender eingenommen und umbenannt in "Die Stimme der Scharia". Der Sender hat seinen Sitz in Kandahar, der zweitgrößten Stadt Afghanistans. Auch hier soll demnach in Zukunft keine Musik gespielt werden. Laut einem Video der Taliban soll es um "Nachrichten" gehen, um "politische Analysen" und es soll aus dem Koran vorgelesen werden. Kritische Berichterstattung kann so verhindert und eigene Propaganda verbreitet werden. Nicht-religiöse Musik soll aus Sicht der Taliban angeblich "anti-islamisch" sein.

Schon in der vergangenen Woche gab es Berichte, dass Musiker und Radio-DJs fliehen, wenn sich die Taliban ihrer Region nähern. Jetzt haben die Taliban offenbar diese Pläne zunächst für den großen Stadtsender in Kandahar umgesetzt. Zwischen 1996 und 2001 waren die Taliban zuletzt an der Macht in Afghanistan. Damals haben sie auch ihr eigenes Radioprogramm gehabt. Kunst und Medien litten unter Zensur. Jetzt befürchten viele, dass es zurück in diese Zeit geht.

"Hör mir zu – Duy Sesimi": Artists mit türkischen Wurzeln über das Leben in Deutschland

2021 jährt sich das sogenannte "deutsch-türkische Anwerbeabkommen" zum 60. Mal. Zu diesem Anlass gibt es jetzt einen neuen Song von mehreren türkisch-deutschen Artists. „Hör mir zu – Dui Sessimi“. Mit dabei sind unter anderem der Kölner Rapper Eko Fresh, die Berliner Sängerin und Schauspielerin Özay Fecht und auch Rapper Erci E., ebenfalls aus Berlin.

Erci E. und die anderen Musikerinnen und Musiker singen und rappen von ihren Geschichten, ihrer Beziehung zu Deutschland, aber auch unter anderem davon, dass sie auch nach so vielen Jahren immer noch damit zu kämpfen haben, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Der Song ist der Titeltrack zu einer besonderen Konzertreihe im Herbst, dem Projekt "Deutschlandlieder". Mehr als 20 Artists mit unter anderem türkischer Migrationsgeschichte touren im Herbst durch Deutschland und Istanbul werden die Songs performen, die sie in der Zeit geschrieben haben und mit denen sie aufgetreten sind.