Jungle lieben in Stereo

Vor ziemlich genau sieben Jahren sind Jungle zum ersten Mal aufgetaucht, als große Unbekannte. Hinter dem Projekt stecken die beiden Producer und Sänger Josh und Tom, zwei Schulfreunde aus London mit großer Vorliebe für den Sound des 70er Soul und dem Look des HipHop der 80er. Produzent Josh den Titel des dritten Albums "Loving in Stereo". "Das war auch der Titel des ersten Song, den Tom und ich je geschrieben haben, als wir dreizehn waren. Als kleinen Verweis auf unsere lange Geschichte haben wir den jetzt für unser Album benutzt. Er klingt für mich auch nach einer 70er Jahre Otis Redding Platte:"Loving. In Stereo'." Wow, Liebe gibt's jetzt auch in Stereo. Bei dieser Referenz wird klar, Jungle bleiben die stilsichere Zeitmaschine mit Dauerabo für die 70er Jahre.

Das letzte Album war noch eher melancholisch und nachdenklich

Josh und Tom hatten damals jeweils ein Beziehungs-Aus zu verkraften. Mit dem Trübsal und der inneren Einkehr ist es jetzt aber wieder vorbei- nach den Krisen geht das Leben weiter. Auch wenn es Ausflüge zu Motown-Sounds der Sechzigerjahre gibt- das Markenzeichen der Band sind wieder Disco-Streicher, Kopfstimmen, der warme Vibe des 70s Soul – all das ist bei Jungle perfekt produziert: wie die Vorbilder aus vergangenen Zeiten.

Earthgang Hommage an Erykah Badu

Das Hiphop-Duo aus Atlanta hat eine Ode an die Ikone des Neo-Soul Erykah Badu geschrieben. Der Song heißt einfach nur "Erykah". Earth Gang spielen auch mit Samples ihres Songs "Window Seat" aus Badu’s Album "New Amerykah Part Two" von 2010. Der Song beginnt mit einem persönlichen Statement in dem die beiden Rapper Johnny Venus und Doctur Dot davon erzählen wie umgehauen sie waren als Kids das erste Mal Erykah Badus Songs im Radio zu hören.

"Erykah" ist damit der dritte Song einer Hommage-Serie von Earthgang. Davor haben sie schon Marvin Gaye und Aretha Franklin gewürdigt. J Cole ist bekennender Fan des Duos und veröffentlicht ihre Musik auf seinem Label, amerikanische Musikmedien handeln Earthgang schon als Outkast-Nachfolger. Mit dem neuen Song wird auch klar warum: sweete Souleinlagen und melodische Westcoast-Beats. Die beiden lassen die Sonne rein.

Thom Yorke Remix von MF Dooms "Gazzillion Ear"

"Gazzillion Ear (Thom Yorke Man of Fire Remix)" kommt zu einem besonderen Anlass raus. Das Londoner Label Lex Records feiert 20-jähriges Bestehen und veröffentlicht Remixe aus ihrem Katalog, die noch keiner hörte. MF Doom war selbst früher unter Vertrag bei Lex Records. Die Rap Legende ist am 31. Oktober 2020 gestorben. Also ist Thom Yorkes "Man of Fire Remix" gleichzeitig eine Hommage an den Rapper. Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger, machte er sich von New York aus in der HipHop-Szene einen Namen. MF Doom war ein Vorbild für Musiker auch aus anderen Genres, wie Thom Yorke. Für viele war er ein Held mit seinen Texten über Rassismus und Black Empowerment und - was die wenigsten Rapper sind - auch ein gefeierter Beat-Producer.