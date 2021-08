"We for India" - Streaming-Covid-Charity für Indien

Ed Sheeran, Nile Rogers und die indische Sängerin Sonakshi spielen am Sonntag bei einem Charity-Festival für Indien. Insgesamt knapp 80 Artists versammeln sich unter dem Motto „We for India“ und performen ihre Songs per Live-Stream. Es wird Konzerte, Stand Up Comedy- und sogar Fitness Übungen geben. Die Spenden laufen über die Online-Plattform GiveIndia und werden gezielt in medizinische Infrastruktur investiert.

Indien verzeichnet bisher die meisten täglichen Todesfälle durch das Coronavirus weltweit. Ziel des Benefiz-Festivals ist es drei Millionen Euro zu sammeln. Davon sollen dann Sauerstoffflaschen, Beatmungsgeräte, Medikamente und sogar ganze Intensivstationen gekauft werden. Die Gelder werden auch für die Unterstützung des medizinischen Personals verwendet. US-Songwriter-Legende Nile Rogers sagt: "Ich bin sehr stolz auf die Musik-Community: Wenn die Welt in Not ist, dann versagen Musiker nie dabei mit ihren Songs Hoffnung für die Zukunft zu spenden".