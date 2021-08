Goldroger kifft nicht mehr und schreibt einen Song darüber

Goldroger kifft nicht mehr und schreibt Song darüber

Wenn Rapper aufhören zu kiffen, dann machen sie meistens einen Song drüber. So hält es auch der Kölner Musiker Goldroger. Sein neuer Track "Brandlöcher" stellt die Schattenseiten des Marihuana-Konsums ins Rampenlicht, ohne das Grüne Gold platt zu verteufeln. Diese Schattenseiten kennt Goldroger bestens aus eigener Erfahrung: Er rappt von Panikattacken, Tobsuchtsanfällen und Geldsorgen. Im kurzen Videoschnipsel auf seiner Instagramseite sieht man ihn im Wald flüchten.

Die negativen Erfahrungen haben Goldroger dazu bewegt, dem Weed abzuschwören. Er sagt: "Ich rappe sehr oft und sehr romantisch übers Paffen." Deshalb war es für den Kölner Rapper längst überfällig, sich mit der dunklen Seite dieser Droge auseinanderzusetzen. "Meiner Erfahrung nach sind gerade die Leute, die das krass übertreiben, auch die, die es auch immer wieder mal reflektieren. Und genau für diese Leute, diese Abende, wo man diesen Film schiebt, dieser Track. Dementsprechend ist das ganz chillig geraten. Ich hoffe ihr fühlt es." Produziert wurde der Song von Goldies langjährigen Partnern Dienst&Schulter. "Brandlöcher" ist schon im Winter 2018 entstanden und ist heute endlich draußen.

Ivy Queen klärt in Podcast über Reggaeton auf

Die puertorikanische Sängerin Ivy Queen will der Welt Nachhilfe geben und bringt eine Podcast-Reihe raus, in der es um die Geschichte des Reggaeton geht. Die Musikerin ist eine Pionierin des Genres und mischt das Genre seit den Neunzigern auf. Im Podcast "Loud" geht sie den Wurzeln von Reggaeton in Panama und Puerto Rico auf den Grund. "Es fing an, wie die meisten großen Bewegungen: Auf der Straße! Menschen aus Panama hatten Spaß und haben dabei gleichzeitig einen neuen Sound kreiert. Und der Sound sollte sich wie ein Lauffeuer verbreiten."

Aufgewachsen ist Ivy Queen in New York und hat in der Gruppe The Noise mit Musik angefangen. Mitte der Achtziger ist die Reggaeton- und HipHop-Gruppe entstanden, im Club The Noise. Im Trailer zum Podcast sagt sie, dass sie dort als MC bekannt geworden ist – was das CBGB für Punk gewesen sei oder das Studio54 für Disco, war The Noise für Reggaeton. Im Podcast kommen auch Maluma und Nicky Jam als Gäste vorbei. Den Podcast könnt ihr ab jetzt bei Spotify hören.

Keshavara veröffentlichen "Satori" und teasen aufs neue Album

Heute ist die neue Single vom Kölner Musikprojekt Keshavara erschienen. Mit "Satori" kündigen Keshavara das neue Album an. "Satori" ist die zweite Single von Keshavaras kommendem Album "Kabinett der Phantasie". Der Kopf der Combo, Keshav Purushotham, hat 2013 durch das Goethe Institut eine Reise durch Südindien gemacht - auf der Suche nach seinen Wurzeln. Dabei entstand sein Debütalbum.

Vor vier Jahren hat der Musiker dann die Band Keshavara gegründet. Keshavara wurden 2020 mit dem Pop NRW Preis in der Rubrik "Outstanding Artist" ausgezeichnet - für ihre Musik mit Genres wie Exotic Spiritual Pop oder Outernational Downbeat Psychedelia. Die Musik klingt weniger sperrig und der Songtitel "Satori" sehr elegant.

Keshav Purushotham sagt "Satori" zu erfahren, bedeutet zum Ursprung allen Lebens zurückgekehrt zu sein. Und tiefe Einsicht in die wahre Natur aller Dinge erfahren zu haben: "Es ist eine uneingeschränkte Liebeserklärung an das Universum. Und es handelt davon, dass alles miteinander verbunden ist. Musikalische Inspiration kamen hierfür von den kosmischen Häfen der spiritual Jazz Queens Dorothy Ashby und Alice Coltrane. Eine Befreiung von unserem Alltag, eine Befreiung von der Zeit."

Das "Kabinett der Phantasie" kommt am 01. Oktober raus. Begleitend zum Album erscheint auch ein gleichnamiger Film.

"Leave the Bones": Voodoo trifft auf House

Freitags ist Musiktag. Heute legen wir besonderes Augemerk auf das Album "Leave the Bones" aus Haiti, eine Kollaboration der Band Lakou Mizik und des englischen Regisseurs und Komponisten Joseph Ray. Traditionelle Voodoo- und spirituelle Songs werden mit elektronischer Musik vermischt. Ein Album wie ein Lichtstrahl, der das Grau der sozialen und politischen Verhältnisse in Haiti durchdringt. Und es zeigt für einen Moment den Reichtum der dortigen Musik-Kultur, die starke afrikanische Bezüge hat. Joseph Ray schafft hier die richtige Balance zwischen Clubmusik und haitianischer Tradition zu finden.

Joseph Ray kennt man zum Beispiel wegen seiner hochgelobten Zusammenarbeit mit der Drum-&-Bass-Gruppe Nero. Seine Begegnung mit der Band Lakou Mizik war ein Zufall: Er hat in Haiti einen Freund besucht und ging in einen Club, wo Lakou Mizik gespielt haben. Dabei dachte er: "Wie wäre es, wenn diese klasse Musik auf Elektronik trifft?" Gesagt, getan. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Die britische Zeitung Times spricht von einer spannenden Collage mit Sounds aus Haiti.