Brexit-Deal: Visafreies Touren wird für UK-Artists in 19 Ländern möglich

Was macht der Brexit mit der britischen Musikszene? Das fragen sich viele Künstler*innen aus dem Königreich, seit es mit dem Ausstieg aus der EU losging. Jetzt hat die britische Regierung geantwortet und visafreies Touren in 19 EU-Ländern angekündigt. Das bedeutet, dass die Künstler*innen in besagten Ländern weitestgehend unbürokratisch einreisen können, um Konzerte zu spielen. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Finnland, Polen und andere. Mit den übrigen EU-Ländern wird noch verhandelt.

Das Ganze ist ein Teilerfolg für die Artists: Monatelang haben sie protestiert und Petitionen gestartet, weil UK es beim Brexit versäumt hatte, Arbeitserlaubnisse für Musiker*innen und ihre Crews auszuhandeln. Ängste der Artists waren, dass sie ohne Regelung hohe Kosten hätten erwarten müssen und es Newcomer*innen kaum möglich gewesen wäre, außerhalb von UK zu spielen.

Es gibt dazu aber weiter Kritik: Die FAC, eine gemeinnützige Organisation für Musiker*innen ist nicht zufrieden: "Es bleibt, dass die britische Musikindustrie jetzt in einer weitaus weniger vorteilhaften Position ist als vor Januar", sagt der Chef der Organisation. Dies sei ein Eingeständnis des Scheiterns. Die gemachten Versprechen der Regierung seien nicht eingehalten worden - nämlich die Zukunft der Branche während den Verhandlungen zu sichern.

Außerdem gäbe es keine Gewissheit bezüglich Tourneen in fast einem Drittel der EU-Ländern - acht Monate nachdem die Musikindustrie mit einem "No-Deal"-Szenario behandelt wurde. In diesem Sommer wurde die Kampagne #LetTheMusicMove gestartet. Etwa 200 Künstler*innen fordern damit die britische Regierung auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese "No Deal"-Problematik zu lösen. Mit dabei sind zum Beispiel Wolf Alice oder Radiohead.

Impfung und Elektro bei den Berliner Impfnächten

Etwa 53 Prozent der Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Bis zur Herdenimmunität von 85 Prozent ist aber noch ein langer Weg. In Berlin gibt es jetzt mit den Berliner Impfnächten eine besondere Aktion. Dahinter steckt die Initiative United We Stream. Sie ist aus einer Spendenkampagne für Berliner Clubs entstanden und ist eine globale Kulturplattform und gemeinschaftlich gesteuerte Streaming-Initiative im digitalen Raum.

Bei den Berliner Impfnächten kann man sich kostenfrei mit Biontech impfen lassen und wird dabei vor Ort mit einem Line-Up aus verschiedenen DJs beschallt, wie Basti Tiefschwarz, Sammy Dee oder Gloria Viagra. Die DJs arbeiten seit Anfang des Jahres mit anderen Kulturschaffenden in den Impfzentren Berlins, um bald vor allem wieder zu ihren alten Jobs zurückkehren zu können. Die Termine sind immer abends, ab kurz vor 20 Uhr, jeweils am 09. August, 11. August und 13. August. Man kann auch ohne Termin oder Ausweispapiere vorbeikommen, versprechen die Veranstalter*innen.

Bollywood-Song von der israelischen Nationalhymne abgekupfert?

Ohne die olympischen Spiele wäre es vermutlich nie aufgefallen: Ein indischer Musiker soll abgekupfert haben - von der israelischen Nationalhymne. Die Hymne wurde 1888 komponiert. Seit der Staatsgründung 1948 wurde sie von Israel als Nationalhymne verwendet. Zuerst inoffiziell, seit 2004 auch offiziell. Der indische Song "Mera Mulk Mera Desh" klingt tatsächlich sehr ähnlich.

Den Song aus einem Filmsoundtrack von 1996 hat der indische Musiker Anu Malik gemacht. Und er steht jetzt heftig in der Kritik der Inder*innen. Sie werfen ihm vor, ein Plagiat produziert zu haben. Aufgefallen ist das einigen Menschen in Indien, als Israel im Bodenturnen Gold geholt hat und zur Siegerehrung die Nationalhymne lief. Zuschauende aus Indien haben die Melodie erkannt und seitdem bekommt Anu Malik viel Hass in den sozialen Medien.

Anu Malik hat auch schon auf die Plagiatsvorwürfe reagiert und meint die Ähnlichkeit ist rein zufällig: "Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Noten kollidieren, war das nicht meine Absicht. Ich habe die israelische Nationalhymne noch nie in meinem Leben gehört. Vielen Dank, dass ihr dieses schöne patriotische Lied und diesen Film in den Fokus gerückt habt." Anu Malik betont aber auch, dass es keine schlechte Idee sei, alte Songs neu zu erstellen, wenn sie ästhetisch gemacht sind.

Jordan Rakei schickt musikalische Grüße nach Hause

Der Londoner Künstler Jordan Rakei hat eine neue Single rausgebracht: "Send my Love" ist der Vorbote des neuen Albums. Jordan Rakei, Multi-Instrumentalist, Sänger und Produzent, ist in Neuseeland geboren, in Australien aufgewachsen und lebt seit sechs Jahren in London. In "Send My Love" schickt Jordan eine Nachricht aus London zurück an seine Familie in Australien. Er meint: "Es ist ein Zeichen für meine Unabhängigkeit, als würde ich sagen: Mir geht es hier gut, macht euch keine Sorgen um mich, ich schicke meine Liebe nach Hause."

Sein Album kommt am 17. September - das vierte Studioalbum "What We Call Life". Und darauf bleibt er seinem von Neo-Soul und HipHop beeinflussten Sound treu. Plus, dass er jetzt tiefer in seine Klangwelt eintaucht mit elektronischen und akustischen Sounds und Ambient-Atmosphären. Jordan Rakei hat schon mit Rapper Common zusammengearbeitet und Terrace Martin, dem Produzenten von z.B. Snoop Dogg und Kendrick Lamar. Er war als Headliner vor der Coronazeit auf ausverkauften Tourneen in den USA und Australien. Nächstes Jahr steht Jordan Rakeis größte Headline-Tour in Europa an. Im April kommt er auch nach Deutschland. Hoffentlich gibts dann wieder ganz normale Konzerte.