Neuer Track: Lorde singt über Gedanken während des Rauschs

Am 20. August erscheint das dritte Album von der neuseeländischen Pop-Sängerin Lorde. Jetzt gibt es einen nachdenklichen zweiten Song vorab: "Stoned At The Nail Salon", also "stoned im Nagelstudio". Neben dem Rausch geht es vor allem über die Gedanken, die sie sich macht. Und die macht sich Lorde eben auch, wenn sie stoned ist. Das ist mal beim Wäschemachen oder eben im Nagelstudio.

Und wenn sie dort in diesem Zustand sitzt, sagt sie im Interview mit Radiogröße Zane Lowe bei Apple Music, denkt sie über bestimmte Sachen nach: "Es ist schon komisch über den Song zu sprechen. Es geht um das Verstreichen der Zeit, was eine der merkwürdigsten Sachen ist, über die man nachdenken oder sogar sprechen kann. Wie darüber nachzudenken, wie ich mit 16 war und dass meine Eltern älter werden. All die großen Themen bis hin zur Konfrontation mit meiner eigenen Sterblichkeit." Nach dem vielen Touren sagt sie, war einfach die Zeit da, mal nichts zu tun und auch nachzudenken.

Der Song ist ziemlich ruhig und minimalistisch gehalten. Im Fokus stehen die Gitarre von Co-Produzent Jack Antonoff und Lordes warme und unverkennbare Stimme, ähnlich wie in der ersten Single "Solar Power", auch wenn dieser 90s inspirierte Song deutlich dynamischer war. Sie wolle zeigen, dass das Album vielseitig sein wird und wollte deshalb auch diesen eher intimen Song rausbringen.

Ärger um geplantes Biopic mit Yasiin Bey als Thelonious Monk

Yasiin Bey soll in einem neuen Biopic den legendären und revolutionären Jazz-Pianisten Thelonious Monk spielen. Kurz nachdem das gestern bekannt geworden ist, haben sich die Nachfahren von Monk gemeldet und sich beschwert, dass das nicht mit ihnen abgesprochen gewesen sei. Thelonious Monks Sohn T.S. Monk meldete sich beim Musikmagazin Pitchfork mit einer Mail. Darin schreibt er: "Niemand aus der Monk-Familie ist in dieses Projekt mit eingebunden. Ehrlich gesagt verurteilen wir diese Bemühung." Das Film-Projekt sei überhaupt nicht autorisiert. Er hasse das Skript und immerhin sei er es, der die Kontrolle über den Musikkatalog von Thelonious habe.

Eine Reaktion der Produktionsfirma dazu gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten sollen 2022 anfangen. Zum Inhalt des Films sagen die Produzenten in einem Statement: Es gehe um Monks Kampf um musikalischen Erfolg, seine mentale Krankheit und das geistige Liebesdreieck zwischen Monk, seiner Frau Nellie und einer schwerreichen Frau namens Nica Rothschild, einer Verehrerin von Monks Musik. Diese Geschichte sei so noch nicht erzählt worden, heißt es im Statement und Yasiin Bey wäre der perfekte Schauspieler, um Monk darzustellen. Thelonious Monk hat ab den späten Vierzigern mit seinem exzentrischen Stil und seiner unorthodoxen Art zu komponieren, den Jazz revolutioniert.

Gorillaz spielen Gratis-Konzert für NHS-Mitarbeitende

Die berühmte Comic-Band Gorillaz aus England möchte sich bedanken. Sie haben angekündigt, dass sie für Mitarbeitende des Gesundheitssystems NHS und ihre Familienmitglieder ein großes Gratis-Dankes-Konzert spielen werden. Gestern gab es die Bekanntgabe mit den Worten: "Wir wollen nicht nur danke sagen, wir wollen euch auch mit Taten danken. Denn wir kümmern uns um die, die sich um uns kümmern." So wird Russel Hobbs zitiert, der fiktive Drummer vom Bandprojekt um Mastermind Damon Albarn. Das Konzert soll – unter Einhaltung Corona-Regeln – am 10. August in der o2-Arena in London stattfinden, einen Tag vor ihrem regulär geplanten und ausverkauften Konzert dort.

Vielen NHS-Mitarbeitenden fehlt die Wertschätzung und der Respekt. Einen Aufschrei gab es zum Beispiel, als der Lohn nur um einen Prozent erhöht werden sollte. Für die Leiterin der größten britischen Krankenpfleger*innen-Gewerkschaft UNISON war das damals im März "die schlimmste Art, in der die Regierung Mitarbeitende im Gesundheitswesen, die seit einem Jahr alles geben, hätte beleidigen können." Jetzt soll es eine Lohnerhöhung um drei Prozent geben. Das ist immer noch deutlich zu wenig, finden Gewerkschaften bei den enormen Opfern, die Mitarbeitende bringen und bei dem Druck, unter dem sie vor allem seit Pandemie-Beginn stehen. Insgesamt arbeiten im staatlichen Gesundheitssystem NHS rund 1,2 Millionen Menschen.

Verbot von bestimmten Songs beim Karaoke in China

Bereits mehrfach wurden Songs, die die chinesische Regierung für zu obszön oder unmoralisch hält, in der Vergangenheit verboten. Jetzt möchte Chinas Kulturministerium offenbar einigen Songs an den Kragen, die gerade in Karaoke-Bars angesagt sind. Das hat die Regierung laut Medienberichten angekündigt. Im Entwurf stehe demnach, dass beim Karaoke nur "gesunde" Songs erlaubt seien, "die positive Energie versprühen", zitiert die Hongkonger Zeitung South China Morning Post aus den Plänen. Songs, die unter anderem die nationale Einheit, Sicherheit oder Ehre verletzen würden, kämen auf die Liste der verbotenen Songs.

Welche Lieder genau bald verboten sein könnten, ist noch nicht bekannt. Venues sollen dann aber dazu verpflichtet sein, die entsprechenden Songs aus ihrer Karaoke-Anlage zu löschen. Die Praxis wäre nicht neu. 2015 etwa sind 120 Songs verboten worden. Zum Beispiel "I Love Taiwanese Girls" von MC HotDog aus Taiwan. Der Song war auch bei Karaoke-Abenden sehr beliebt. MC Hot Dog singt darin: "Ich mag keine chinesischen Mädchen. Ich bevorzuge taiwanische Mädchen. Lang leben taiwanische Mädchen." China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an. Taiwan möchte als unabhängig international anerkannt werden. Im letzten Jahr sollen 100 Lieder verboten worden sein.