Lil Nas X thematisiert Homophobie in neuem Teaser-Video

Lil Nas X‘ neue Single "Industry Baby", produziert von Take A Daytrip und Kanye West, soll am Freitag erscheinen. Den Song hat der US-Rapper jetzt mit einem schauspielerisch beeindruckenden Video angekündigt, in dem er ein Gerichtsverfahren gegen ihn inszeniert. Damit nimmt Lil Nas X die Aufregung rund um seine letzte Single "MONTERO (Call Me What By Your Name)" auf die Schippe. Angelehnt an die Teufels-Thematik zum dazugehörigen Video hat Lil Nas X einen limitierten "Satan-Sneaker" präsentiert. Darin waren angeblich Tropfen von menschlichem Blut eingearbeitet. Der Aufschrei gerade von Konservativen in den USA war entsprechend groß - die Aufmerksamkeit natürlich riesig. Als Vorlage für das Schumodell diente ein Schuh von Nike. Das US-Unternehmen hatte daraufhin geklagt, den Fall aber schnell mit dem verantwortlichen Design-Kollektiv MSCHF außergerichtlich geklärt.

In dem neuen Video spielt er aber eine Gerichtsverhandlung zu dem Fall nach. Lil Nas X spielt den Richter, die Anwälte und sich selbst als Angeklagter in orangener Häftlingskleidung. Um den Schuh geht es bei der fiktiven Anhörung gar nicht mehr, sondern um seine Homosexualität. "Weiß ihre Mutter, dass sie schwul sind?" Lil Nas X‘ Antwort: "Ja." Die Anwesenden sind schockiert. Das Urteil: fünf Jahre Gefängnis. Satirisch überspitzt thematisiert Lil Nas X Homophobie. Er selbst möchte anderen queeren Menschen Türen öffnen – niemand sollte anderen diktieren können, wer sie zu sein hätten, hat er zuletzt in einem Brief an sein 14-jähriges "Ich" geschrieben. Mit dem kompletten Video zu seinem neuen Song können wir dann am Freitag rechnen.

Olympia-Komponist Cornelius tritt nach Kritik zurück

Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Tokio mit einer Eröffnungsfeier offiziell eröffnet. Jetzt ist einer der Komponisten für die Feier zurückgetreten: Keigo Oyamada a.k.a. Cornelius. Tagelang gab es Ärger um seine Beteiligung. Als letzte Woche bekannt wurde, dass er an der Musik der Eröffnungsfeier beteiligt ist, tauchten Interviews mit ihm aus den 90ern auf. Darin erzählt Cornelius davon, dass er zu Schulzeiten andere Kinder gemobbt, erniedrigt und auch sexuell gedemütigt habe. Auch über Kinder mit Behinderungen habe er sich lustig gemacht. Diese Aussagen machten dann im Netz die Runde und es gab öffentliche Kritik dafür, dass er an der Musik für die Olympischen Spiele und Paralympics beteiligt ist. Zunächst hat sich Cornelius öffentlich entschuldigt. Auf seinen Social-Media-Kanälen und seiner Website schrieb er, dass er das zutiefst bereut und damals "sehr unreif" gewesen sei. Die Reaktionen zu seiner Beteiligung an der Eröffnungsfeier vieler Menschen könne er verstehen. Er möchte sich bei seinen Mitschülern und deren Eltern entschuldigen, schreibt er in seinem Statement.

Das Olympia-Organisationsteam sagt laut der britischen Zeitung Guardian, es hätte von diesen Taten und Aussagen nichts gewusst. Laut dem Organisationskomitee sollte er wegen seiner aufrichtigen Entschuldigung zunächst Teil des Teams bleiben. Gestern hat Cornelius dann seinen Rücktritt angeboten. Die Entscheidung, ihn nach seiner Entschuldigung erst weiter dabei sein zu lassen, sei falsch gewesen, heißt es in einem Statement. Jetzt bezeichnet das Komitee Cornelius‘ Verhalten als "völlig inakzeptabel" und entschuldigt sich selbst für das Hin und Her der letzten Tage. Cornelius schreibt bei Twitter, er werde von nun an sein Verhalten und seine Gedanken überdenken. Der 52-jährige war gerade in den 90ern kommerziell erfolgreich und wurde für seinen Sound als "japanischer Beck" bezeichnet. Cornelius‘ Rücktritt ist nun der nächste rund um das Olympia-Organisationsteam. Auch der Vorsitzende und der Kreativdirektor mussten in den letzten Monaten wegen unter anderem frauenfeindlicher Aussagen zurücktreten.

will.i.am und Grimes in Jury von neuer Avatar-Castingshow

Dass sich Teilnehmende von TV-Musikshows verkleiden, um nicht erkannt zu werden, ist kein neues Konzept mehr. Dass nicht sie selbst, sondern animierte Avatare auf der Bühne stehen, ist schon eher ein Novum. "Alter Ego" heißt die Show, die im Herbst in den USA an den Start gehen sollen. Die Idee: Sängerinnen und Sänger singen selbst – zu sehen ist allerdings nur ein Avatar von ihnen. Ihre Bewegungen werden dann auf diesen Avatar übertragen. Die Show soll zunächst nur beim US-Sender Fox zu sehen sein. Dessen Präsident der Abteilung für alternative Entertainment-Formate Rob Wade meint, die Show würde Talent und Technologie verschmelzen lassen, um Gesangswettbewerbe zu revolutionieren. In einem offiziellen Statement heißt es: "Den Teilnehmenden wird die Chance gegeben, zu zeigen, wie sie schon immer gesehen werden wollten, indem sie ihren eigenen Traum-Avatar erstellen, sich neu erfinden und gleichzeitig ihren einzigartigen Performance-Stil mit der Motion Capture-Technologie zu präsentieren."

Die Jury der neuen Show besteht aus der kanadisch-US-amerikanischen Singer-Songwriterin Alanis Morissette, dem Sänger und Schauspieler Nick Lachey und Rapper will.i.am aus den USA sowie der kanadischen Synth-Pop-Musikerin Grimes. Dass gerade sie mit an Bord ist, überrascht eventuell weniger. Sie scheint gerne mit Technologie zu experimentieren. Für Schlagzeilen sorgte ihre Behauptung, eine Augen-OP gehabt zu haben, wodurch sie kein blaues Licht mehr aufnehmen könne. Dieses Licht würde nämlich Depressionen fördern. Die OP sollte dagegen helfen. Wissenschaftler haben das angezweifelt. Letztes Jahr hat die Musikerin ihren eigenen Avatar via Social Media veröffentlicht. Dieser Avatar sei ihr "digitales Ich", sagte sie damals. Grundsätzlich thematisiert sie oft Künstliche Intelligenz und hat als eine der ersten Popstars mit den Krypto-Kunstwerken NFT experimentiert. Ihre Experimentierfreude mit neuen Technologien ist eine Gemeinsamkeit mit ihrem Partner, dem Tesla-Chef Elon Musk. So futuristisch diese neue Avatar-Castingshow klingt, ist der Schritt nicht unbedingt überraschend. In Japan und mittlerweile darüber hinaus ist die komplett künstliche Figur Hatsune Miku schon seit Jahren ein Superstar. Zu ihren animierten Konzerten kommen tausende Fans.

Streit um die Namensrechte bei Toots & The Maytals

Vergangenen September ist Reggae-Legende Toots Hibbert an COVID-19 gestorben. Der jamaikanische Sänger gilt als Erfinder der Genre-Bezeichnung. Jetzt gibt es aber offenbar einen Rechtsstreit zwischen Hibberts Nachlassverwaltung und seiner langjährigen Band. Als Toots & The Maytals haben Toots Hibbert und seine Bandkollegen rund 50 Jahre zusammengespielt. Jetzt sollen die anderen Bandmitglieder diesen Begriff "The Maytals" aber offenbar nicht mehr verwenden dürfen, um etwa darunter aufzutreten. Das berichten verschiedene jamaikanische Medien. Band-Bassist Jackie Jackson hat der jamaikanischen Zeitung Jamaica Observer erzählt, dass ihr Anwalt einen Brief bekommen habe, in dem das steht. Dieser Brief wurde im Auftrag der Erben von Toots Hibbert aufgesetzt. Wie der Fall weitergeht, ist unklar. Dem US-Magazin DancehallMag sagte Jackson: "Wir sind vorbereitet, diesen Kampf bis zum Ende zu führen. Wenn Toots davon wüsste, würde er sich nicht im Grab drehen – er würde aufstehen."